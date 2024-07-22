Çin, her hafta 5 nükleer santral dengi rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuruyor

- Güneş ve rüzgar kurulum hızı inanılmaz seviyed
- Nükleer enerjinin de rolü var
- Çin nasıl bu kadar hızlı kurulum yapıyor?
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Güneş ve rüzgar kurulum hızı inanılmaz seviyed
Sidney merkezli düşünce kuruluşu Climate Energy Finance (CEF) tarafından hazırlanan rapora göre Çin, 2030 yılı hedefine bu ayın sonunda, yani 6,5 yıl erken ulaşacak kadar hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kurulumu yapıyor. Belirtilenlere göre her iki haftada bir en az 10 gigawatt rüzgar ve güneş enerjisi üretim kapasitesi kuruyor.
Enerji uzmanları, bir zamanlar iklim canavarı olarak görülen dünyanın en büyük emisyon salınımcısı Çin'e, artık nasıl hızlı bir şekilde yeşile dönüleceğine dair dersler almak için bakıyorlar. Çin, dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Emisyonlardaki son düşüş (COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinden bu yana ilk kez), elektrik şebekesinin karbonsuzlaştırılmasıyla birleştiğinde, ülkenin emisyonlarının zirveye ulaştığı anlamına geliyor olabilir. Zirveye ulaşmış olmak aynı zamanda artık düşüşün başlayacağına da işaret ediyor. Uzmanlar 2030 sonrası için Çin’in emisyonlarının düşeceğini söylüyor.
Öte yandan kapasite olarak 5 nükleer enerji santraline denk kurulum yapmakla fiili üretim arasında büyük farklar var. Bir şebekeyi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarına geçirirken karşılaşılan sorunlardan biri de istikrarlı üretimdir. Güneş ve rüzgarda istikrar değişkendir. Teknik anlamda bu, üretim kapasitesi (gigawatt cinsinden ölçülür) ile gerçek enerji çıktısı (gigawatt-saat cinsinden ölçülür veya zaman içindeki üretim) arasındaki fark olarak yorumlanabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının “kapasite faktörü” (fiili üretimin maksimum potansiyel üretime oranı) yaklaşık yüzde 25 iken, nükleerinki yüzde 90'a kadar çıkmakta
Çin, daha yenilenebilir kaynakları daha stabil hale getirmek için bataryalı enerji depolama sistemlerini veya dünyanın en büyük pompa depolamalı hidroelektrik santrali gibi çözümleri kullanıyor. Çin’in burada da üstünlüğü çok büyük. Zira ülke her ay 1GW pompaj depolamalı hidroelektrik santrali kuruyor.
Nükleer enerjinin de rolü var
Bu arada Çin’in son 10 yılda 37 adet nükleer enerji santrali kurduğunu, toplam sayının 55’e yükseldiğinde ve inşa aşamasında yaklaşık 20 santralin daha olduğunu belirtelim.
Çin nasıl bu kadar hızlı kurulum yapıyor?
Bu aslında önceliklerle ilgili. Çin, enerji gibi kritik öneme sahip konularda devlet desteğini ve devlet destekli şirketlere büyük önem veriyor. Bilindiği üzere pek çok projenin önündeki en önemli engel, planlama onaylarının yavaş olmasıdır. Çin’de ise durum böyle değil; yapılacak şeye karar veriliyor ve gidip yapılıyor.Kaynakça https://hardware.slashdot.org/story/24/07/20/2124236/china-is-installing-renewables-equivalent-to-five-large-nuclear-plants-per-week https://www.abc.net.au/news/science/2024-07-16/chinas-renewable-energy-boom-breaks-records/104086640 https://www.economist.com/china/2023/11/30/china-is-building-nuclear-reactors-faster-than-any-other-country#selection-1019.0-1022.0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.