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    Tamamen esneyebilen batarya akıllı cihazlarda devrim yapabilir

    Çinli bilim insanları tarafından tamamen esneyebilen yeni bir lityum-iyon batarya geliştirildi. Geliştirilen batarya potansiyel olarak akıllı cihazlarda devrim yapabilir.
    Tamamen esneyebilen batarya akıllı cihazlarda devrim yapabilir Tam Boyutta Gör
    Bataryalar söz konusu olduğunda esnek yapılar akıllara son gelen şeyler olsa da teknolojinin ilerleyişiyle bu alandaki ihtiyaç giderek büyüyor. Esnek bataryalar, giyilebilir akıllı ve sağlık cihazları ile akıllı telefonlarda tasarımdan çalışma şekline kadar büyük değişiklikler sağlayabilir. Ve şimdi, Çinli bilim insanları tüm parçalarıyla tamamen esneyebilen yeni bir lityum-iyon batarya geliştirerek geleceğe göz kırptı.

    Kullanım alanları çok geniş

    Bükülen ve esneyen elektronik cihazların benzer özelliklere sahip pillere ihtiyacı bulunuyor. Bu tür pilleri üretmeyi deneyen çoğu araştırmacı şimdiye kadar bunları origamiye benzer şekilde genişletilebilir şekillere katlanmış sert bileşenlerle oluşturdu. Ancak gerçekten şekillendirilebilir, esnek bir pil için her parçanın - elektrotlar ve elektrolit katman dahil - elastik olması gerekiyor. Şimdiye kadar, gerçekten esnek pil prototipleri orta derecede esnekliğe, karmaşık montaj süreçlerine veya özellikle tekrarlanan şarj ve deşarj ile zaman içinde sınırlı enerji depolama kapasitesine sahipti.

    Şimdi ise araştırmacılar, yüzde 5000 oranında genişleyebilen bir elektrolit tabakası da dahil olmak üzere tamamen esneyebilen bileşenlere sahip lityum-iyon batarya (pil) geliştirdiklerini ve yaklaşık 70 şarj/deşarj döngüsünden sonra bile kapasitesini koruyabildiğini bildiriyor. Üstelik elektrolit tabakası ile elektrotlar arasındaki zayıf bir bağlantıdan veya pil şekil değiştirdiğinde hareket edebilen sıvı elektrolitin kullanıldığı önceki tasarımlardan farklı olarak iki esnek elektrot filmi arasında kaynaşmış bir polimer katı katman kullandılar. Bu da şarj/deşarj döngüsünü, dayanıklılığı ve güvenliği artırıyor.

    En nihayetinde araştırmacıların ortaya koyduğu katı esnek pil tasarımının, geleneksel sıvı elektrolitli benzer bir cihazla karşılaştırıldığında hızlı şarj oranında yaklaşık altı kat daha yüksek ortalama şarj kapasitesine sahip olduğu görüldü. Aynı şekilde, katı batarya 67 şarj ve deşarj döngüsünde daha istikrarlı bir kapasite sağladı. İlk 30 döngüde, sıvı elektrolitli piller tipik olarak elektrolit performansında yüzde 16'lık bir düşüş görürken, katı polimer elektrolit aynı sayıda döngü sırasında sadece yüzde 1 düşüş gösteriyor.

    Atılması gereken adımlar var

    Tamamen esneyebilen batarya akıllı cihazlarda devrim yapabilir Tam Boyutta Gör
    Tamamen esnek bataryanın elektrotlarını yapmak için ekip, gümüş nanoteller, karbon siyahı ve lityum bazlı katot veya anot malzemeleri içeren ince bir iletken macun filmini bir plaka üzerine yaydı. Araştırmacılar doğrudan bu filmin üzerine lityum tuzu, yüksek iletkenliğe sahip sıvı ve esnek bir polimer yapmak için gerekli malzemeleri eklediler. Işıkla aktive edildiğinde, bu bileşenler birleşerek orijinal uzunluğunun yüzde 5000'ine kadar esneyebilen ve lityum iyonlarını taşıyabilen katı, kauçuksu bir katman oluşturdu. Son olarak, yığının üzerine başka bir elektrot filmi yerleştirildi ve tüm cihaz koruyucu bir kaplamayla kaplandı. Araştırmacılar bataryanın hala kusurlu olduğunu ve daha birçok iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Ancak konseptin başarılı bir şekilde uygulanmış olması nihai ürüne çok uzak olunmadığına işaret ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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