Tamamen esneyebilen batarya akıllı cihazlarda devrim yapabilir

Kullanım alanları çok geniş
Bükülen ve esneyen elektronik cihazların benzer özelliklere sahip pillere ihtiyacı bulunuyor. Bu tür pilleri üretmeyi deneyen çoğu araştırmacı şimdiye kadar bunları origamiye benzer şekilde genişletilebilir şekillere katlanmış sert bileşenlerle oluşturdu. Ancak gerçekten şekillendirilebilir, esnek bir pil için her parçanın - elektrotlar ve elektrolit katman dahil - elastik olması gerekiyor. Şimdiye kadar, gerçekten esnek pil prototipleri orta derecede esnekliğe, karmaşık montaj süreçlerine veya özellikle tekrarlanan şarj ve deşarj ile zaman içinde sınırlı enerji depolama kapasitesine sahipti.
Şimdi ise araştırmacılar, yüzde 5000 oranında genişleyebilen bir elektrolit tabakası da dahil olmak üzere tamamen esneyebilen bileşenlere sahip lityum-iyon batarya (pil) geliştirdiklerini ve yaklaşık 70 şarj/deşarj döngüsünden sonra bile kapasitesini koruyabildiğini bildiriyor. Üstelik elektrolit tabakası ile elektrotlar arasındaki zayıf bir bağlantıdan veya pil şekil değiştirdiğinde hareket edebilen sıvı elektrolitin kullanıldığı önceki tasarımlardan farklı olarak iki esnek elektrot filmi arasında kaynaşmış bir polimer katı katman kullandılar. Bu da şarj/deşarj döngüsünü, dayanıklılığı ve güvenliği artırıyor.
En nihayetinde araştırmacıların ortaya koyduğu katı esnek pil tasarımının, geleneksel sıvı elektrolitli benzer bir cihazla karşılaştırıldığında hızlı şarj oranında yaklaşık altı kat daha yüksek ortalama şarj kapasitesine sahip olduğu görüldü. Aynı şekilde, katı batarya 67 şarj ve deşarj döngüsünde daha istikrarlı bir kapasite sağladı. İlk 30 döngüde, sıvı elektrolitli piller tipik olarak elektrolit performansında yüzde 16'lık bir düşüş görürken, katı polimer elektrolit aynı sayıda döngü sırasında sadece yüzde 1 düşüş gösteriyor.
Atılması gereken adımlar varBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.