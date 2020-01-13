Erzincan Havalimanı'nda güneşten elektrik elde edilmeye başlandı

Erzincan Havalimanı’na kurulan güneş enerjisi panelleri, elektrik üretmeye başladı. Tesis yılda 2.09 MWh elektrik üretimi yapacak.

Kurulumu yapılan panelleri ile birlikte Erzincan Havalimanı, Türkiye’nin ilk güneş enerjisi santralli havalimanı oldu. Panellerden elde edilecek yıllık 2,09 megavat/saat elektrik, havalimanının elektrik kullanımının yarısını karşılayacak.

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Panasonic ve Girişim Elektrik yürütlen projede HIT güneş enerjisi teknolojisi kullanıldı. 6310 metre kare alana 3779 adet 325 watt panel yerleştirildi.

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Toplamda 7 ayda tamamlanan projede Panasonic, kullanılan ekipmanlara 15 yıl ürün garantisi ve 25 yıl da performans garantisi verecek. Ürünlerin, 25'inci yılın sonuna ulaşıldığında yüzde 86,2 performans değeri ile çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Hindistan’da bulunan Cochin Havalimanı, 12 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali sayesinde tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyor. Bu nedenle dünyanın ilk yeşil havalimanı olarak kabul ediliyor. Havalimanının enerji ihtiyacı arttıkça, güneş enerjisi kapasitesi de arttırılıyor.

https://www.timeturk.com/erzincan-havalimaninin-enerjisi-gunesten/haber-1335222

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