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    Erzincan Havalimanı'nda güneşten elektrik elde edilmeye başlandı

    Erzincan Havalimanı’na kurulan güneş enerjisi panelleri, elektrik üretmeye başladı. Havalimanının elektrik ihtiyacının yarısı güneş enerjisinden karşılanacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,4b
    1
    27
    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Erzincan Havalimanı’na kurulan güneş enerjisi panelleri, elektrik üretmeye başladı. Tesis yılda 2.09 MWh elektrik üretimi yapacak.

    Kurulumu yapılan panelleri ile birlikte Erzincan Havalimanı, Türkiye’nin ilk güneş enerjisi santralli havalimanı oldu. Panellerden elde edilecek yıllık 2,09 megavat/saat elektrik, havalimanının elektrik kullanımının yarısını karşılayacak.

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    Panasonic ve Girişim Elektrik yürütlen projede HIT güneş enerjisi teknolojisi kullanıldı. 6310 metre kare alana 3779 adet 325 watt panel yerleştirildi.

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    Toplamda 7 ayda tamamlanan projede Panasonic, kullanılan ekipmanlara 15 yıl ürün garantisi ve 25 yıl da performans garantisi verecek. Ürünlerin, 25'inci yılın sonuna ulaşıldığında yüzde 86,2 performans değeri ile çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

    Hindistan’da bulunan Cochin Havalimanı, 12 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali sayesinde tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyor. Bu nedenle dünyanın ilk yeşil havalimanı olarak kabul ediliyor. Havalimanının enerji ihtiyacı arttıkça, güneş enerjisi kapasitesi de arttırılıyor.



    https://www.timeturk.com/erzincan-havalimaninin-enerjisi-gunesten/haber-1335222 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yimmasabi 1 hf. en beğenilen pspoor
    Üstadım güç ile enerjiyi karıştırıyorsun. Sistemin tasarımsal gücü 2MW, bu güçtür. Yani 1 saat çalışsa 2MWh elektrik üretir, bu enerjidir. Verimli bir zamanda senin hesaba göre saatte 1000 tl üretiyor. Bunu günde 8 saatx365 le çarparsan yaklaşık birşey bulursun, ama bu da hava şartlarına panel verimlerine vs. de bağlı. Yılda 1000 tl değil yani :)
    Üstadım güç ile enerjiyi karıştırıyorsun. Sistemin tasarımsal gücü 2MW, bu güçtür. Yani 1 saat çalışsa 2MWh elektrik üretir, bu enerjidir. Verimli bir zamanda ...
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    3 Yanıt Yanıtla +16
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    diji_irfan33 1 hf.
    Hesaplama da yanlışlık var



    Mevcut panel sayısı ve panel gücü üzerinden bir hesaplama yapacak olursak



    325 Watt lık 3779 adet panel

    Saatlik 1228 kWh 'lık üretim yapar



    Bunu da yıllık ortalaması günde 3.5 saat güneşlenme süresi olarak düşünürsek 1228 kWh * 3.5 saat * 365 gün =1569 MWh gibi bir değere ulaşıyor yıllık üretim miktarı olarak



    Kabaca bu değeri yıllık elde etmiş olacaktır



    Enerji Sistemleri Mühendisiyim



    Saygılarımla.
    Hesaplama da yanlışlık var Mevcut panel sayısı ve panel gücü üzerinden bir hesaplama yapacak olursak 325 Watt lık 3779 adet...
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    Perturbator 1 hf.
    Ülkemizin güneş alan tüm bölgelerine yayılması dileği ile, bir Erzincanlı olarak sevindirdi.
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    reiis 1 hf.
    Her ile havaalanı yaparsan güneş avlarsın
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    diji_irfan33 1 hf. MO.
    2017 sonrası sözleşmeler de kW 0.13 sent üzerinden alım garantisi kalkmıştır
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    DH Misafiri 1 hf.
    kardeş megavat ile kilowat karıştırmışsın .saygılar
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    GokhanMaths 1 hf.
    Erzincadan yazıyorum şuan da arkadaş güzel bir proje düşünülmüş kendi kullandığı elektriğinin yarısını üretecek diye. Herkes bir laf söylemiş yok 240 bin giden varmış da yok bilmem ne de daha iyi projelerini varsa onları yazın boş konuşmalar neden. Temiz enerji üretim var veerzincan bölgenin en güneş alan yeri doğru bir hareket ve tüm şehirde artması dileğimle
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    MO. 1 hf.
    Haberde yillik 2 mwh'den bahsedilmiş. En ustte yazan arkadasin yorumu doğru. 2000 kwh/yil x 0.13 dolar sentten 1600 lira para yapar. İfade yanlış.



    Haberde kurulu güçten bahsedilmek istendiyse de yillik ibaresi kullanilmaz.



    Yillik kullanilacaksa 2 mwh yapmaz.
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    Night_Blade 1 hf.
    Saatte 2 MW üretse Erzincan halkının saatte kullandığı elektriğin %40ına yeterdi. Kabaca 80 bin kişinin elektriğini karşılardı. O kadar kapasite yoktur.
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    CoreXXX 1 hf. MO.
    Elektrik üretiminde 1 saat baz alınır. Elektrik kullanan bir cihaz alırsın ve 2000watt tüketir yazarsa bu saatlikdir. Hiç 1 yıllık ibre gösteren cihaz görmedim. Sen icat esersen yıllık yaz ok😂
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    MO. 1 hf. CoreXXX
    Abi sen ciddi misin ya ?





    3779 adet 325 wattlik panelden bahsediliyor mesajda.



    Bu 1.22 MW'lik kurulu güce denktir.



    Her neyse, 1000 W/m^2, 25 c.derecede yapilir zaten bu testler. Biz bu durumda günde 3 saat ışınım oldugunu varsayarsak buda bize 3.66 mwh/günlük, yıllık ise 1135 mwh/yil ENERJİYE eşittir.





    Bu arada 3779 ile 315w i çarpınca nasil 2mw yapiyor? 2 mw yapsa bile bu kuruku güçtür. Bir saatte bu kadar uretse bile.haberde.Yıllık ifadesinin kullanilmasi yanlis.
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    sense21 1 hf.
    Çok doğru bir hareket. Hızla bu tür projeleri artırmamız gerekli. Bizde güneşli gün sayısı çok fazla. Özellikle Akdeniz,Güneydoğu Anadolu ve Ege'de...
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    Leipold 1 hf.
    Erzincan Havaalani yillik yolcu sayisi 2018: 240.895 yolcu
    (Erzincan’ın nüfusu 236 bin)
    Havaalani zaten birseye yaramiyormus havaalani gorunumlu gunes paneli fikri daha mantikli. Yemin ederim juri ozel odullu festival filmi senaryosu gibi...
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    4 etiket daha güneş enerjisi Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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