Fransa'nın en büyük enerji depolama tesisinde Tesla Megapack’ler kullanılacak

Fransa'nın en büyüğü
Chevire enerji depolama tesisi Fransa’nın ürettiği yeşil, temiz elektriği depolayacak ve ihtiyaç duyulduğunda şebekeye aktaracak. Bu sistemler genelde enerji maliyetlerinin yüksek olduğu veya kullanımının yüksek olduğu dönemlerde şebekeye aktarım yapıyor. Ayrıca güneş ve rüzgar gibi kesintili kaynakların üretimlerini de güvence altına alıyor.
Proje, Fransız elektrik şebekesine kritik dengeleme hizmetleri sağlayacak ve fosil yakıtların yenilenebilir enerji ile değiştirilmesini mümkün kılacak. Tesis, temiz enerjinin dağıtımını güvence altına alırken aynı zamanda birkaç yüz bin ton CO2 salınımın da önüne geçecek. Harmony Energy, esasında enerji depolama alanında çok önemli bir firma. Hatırlanacağı üzere firma, 2022 yılının sonlarında Avrupa’nın en büyük batarya enerji depolama tesisi devreye almış ve 300.000 eve elektrik sağlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.