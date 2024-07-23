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    Fransa'nın en büyük enerji depolama tesisinde Tesla Megapack’ler kullanılacak

    İngiltere merkezli Harmony Energy, Fransa'nın en büyük batarya depolama tesisinin inşaatına başladı. Tesla Megapack’lerin kullanıldığı tesis, 170 bin eve enerji verecek.
    Tesla Megapack’ler Avrupa’da 170 bin eve enerji sağlayacak Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli önde gelen batarya depolama geliştiricisi Harmony Energy, Tesla Megapack’leri kullanarak Fransa'nın en büyük batarya enerji depolama sistemini inşa etmeye başladı. Chevire batarya projesi olarak adlandırılan tesisin Fransa'nın ilk büyük ölçekli 2 saatlik bataryası olarak önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

    Fransa'nın en büyüğü

    Chevire enerji depolama tesisi Fransa’nın ürettiği yeşil, temiz elektriği depolayacak ve ihtiyaç duyulduğunda şebekeye aktaracak. Bu sistemler genelde enerji maliyetlerinin yüksek olduğu veya kullanımının yüksek olduğu dönemlerde şebekeye aktarım yapıyor. Ayrıca güneş ve rüzgar gibi kesintili kaynakların üretimlerini de güvence altına alıyor.

    Tesla Megapack’ler Avrupa’da 170 bin eve enerji sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Kurulmakta olan tesis ayrıca 1954'ten 1986'ya kadar faaliyet gösteren, kömür, gaz ve petrolle çalışan fosil yakıtlı bir elektrik santralinin alanında inşa edilecek. Aktarılanlara göre enerji depolama sisteminin kapasitesi 100 MW / 200 MWh olacak. Bu, 170.000 eve iki saat boyunca yetecek kadar elektrik anlamına geliyor. Yeni eklenecek kapasite ile Fransa'nın toplam depolama kapasitesi de 900 MW seviyesini aşacak. Bu, 2019'a göre yüzde 5,500'lük artış anlamına geliyor.

    Proje, Fransız elektrik şebekesine kritik dengeleme hizmetleri sağlayacak ve fosil yakıtların yenilenebilir enerji ile değiştirilmesini mümkün kılacak. Tesis, temiz enerjinin dağıtımını güvence altına alırken aynı zamanda birkaç yüz bin ton CO2 salınımın da önüne geçecek. Harmony Energy, esasında enerji depolama alanında çok önemli bir firma. Hatırlanacağı üzere firma, 2022 yılının sonlarında Avrupa’nın en büyük batarya enerji depolama tesisi devreye almış ve 300.000 eve elektrik sağlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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