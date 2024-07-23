Fransa'nın en büyük enerji depolama tesisinde Tesla Megapack’ler kullanılacak

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Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli önde gelen batarya depolama geliştiricisi Harmony Energy, Tesla Megapack’leri kullanarak Fransa'nın en büyük batarya enerji depolama sistemini inşa etmeye başladı. Chevire batarya projesi olarak adlandırılan tesisin Fransa'nın ilk büyük ölçekli 2 saatlik bataryası olarak önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Fransa'nın en büyüğü

Chevire enerji depolama tesisi Fransa’nın ürettiği yeşil, temiz elektriği depolayacak ve ihtiyaç duyulduğunda şebekeye aktaracak. Bu sistemler genelde enerji maliyetlerinin yüksek olduğu veya kullanımının yüksek olduğu dönemlerde şebekeye aktarım yapıyor. Ayrıca güneş ve rüzgar gibi kesintili kaynakların üretimlerini de güvence altına alıyor.

Tam Boyutta Gör Kurulmakta olan tesis ayrıca 1954'ten 1986'ya kadar faaliyet gösteren, kömür, gaz ve petrolle çalışan fosil yakıtlı bir elektrik santralinin alanında inşa edilecek. Aktarılanlara göre enerji depolama sisteminin kapasitesi 100 MW / 200 MWh olacak. Bu, 170.000 eve iki saat boyunca yetecek kadar elektrik anlamına geliyor. Yeni eklenecek kapasite ile Fransa'nın toplam depolama kapasitesi de 900 MW seviyesini aşacak. Bu, 2019'a göre yüzde 5,500'lük artış anlamına geliyor.

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Proje, Fransız elektrik şebekesine kritik dengeleme hizmetleri sağlayacak ve fosil yakıtların yenilenebilir enerji ile değiştirilmesini mümkün kılacak. Tesis, temiz enerjinin dağıtımını güvence altına alırken aynı zamanda birkaç yüz bin ton CO2 salınımın da önüne geçecek. Harmony Energy, esasında enerji depolama alanında çok önemli bir firma. Hatırlanacağı üzere firma, 2022 yılının sonlarında Avrupa’nın en büyük batarya enerji depolama tesisi devreye almış ve 300.000 eve elektrik sağlamıştı.

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