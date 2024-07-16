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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu inşa edildi

    Çin’in en büyük rüzgar türbini üreticisi MingYang, geçtiğimiz aylarda tanıttığı dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformunu olan OceanX’in inşaatını tamamladı.
    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu inşa edildi Tam Boyutta Gör
    Çin'deki en büyük özel rüzgar türbini üreticisi olan MingYang, dünyanın en büyük yüzer rüzgar enerjisi platformu OceanX’i inşaatını sadece 4 ay içerisinde tamamladı. Nisan ayında başlayan kurulum sürecinin kısa bir süre önce tamamlandığını duyuran şirket, yeni platformunda toplamda 16.6 MW'lık birleşik kapasite sunuyor.

    Çin yine en büyüğünü yaptı

    V şeklinde bir kule yapısına sahip olan OceanX, sahip olduğu iki kulesinde Mingyang MySE8.3-180 (8,3 MW) hibrit tahrikli açık deniz rüzgar türbinini taşıyor. Bu iki türbin sayesinde toplamda da 16.6 MW'lık kapasite sağlanıyor. Bugüne kadar rüzgar endüstrisinde inşa edilen en farklı tasarımlardan biri olan tasarımın rüzgar yakalama konusunda daha başarılı olduğu belirtiliyor. Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu inşa edildi Tam Boyutta Gör
    Mingyang, yaptığı açıklamada OceanX’in yenilikçi V-şekilli kule tasarımının özellikle aşırı şiddetli tayfun koşullarında üretim verimliliğini artıran ve nihai yükü azaltan yapıda olduğunu söylüyor. Ayrıca kulenin içinde, kolay erişim için hem bir asansör hem de merdivenler bulunuyor. Yılda yaklaşık 54.000 MWh elektrik üretmesi beklenen platformun yaklaşık olarak 30.000 haneye enerji sağlaması bekleniyor.

    Kanat çapları 182 m olan OceanX’in yaklaşık 16.500 ton ağrılığında olduğu ve en az 35 m derinliğindeki sularda çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Öte yandan Mingyang'ın web sitesine göre OceanX, 79,8 m/s'ye varan rüzgarlara ve 30 metreye ulaşan dalgalara dayanabiliyor. OceanX’in açık deniz yüzer rüzgar türbini endüstrisinde maliyetleri ve kurulum sorunlarını azaltması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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