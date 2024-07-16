Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu inşa edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin'deki en büyük özel rüzgar türbini üreticisi olan MingYang, dünyanın en büyük yüzer rüzgar enerjisi platformu OceanX’i inşaatını sadece 4 ay içerisinde tamamladı. Nisan ayında başlayan kurulum sürecinin kısa bir süre önce tamamlandığını duyuran şirket, yeni platformunda toplamda 16.6 MW'lık birleşik kapasite sunuyor.

Çin yine en büyüğünü yaptı

V şeklinde bir kule yapısına sahip olan OceanX, sahip olduğu iki kulesinde Mingyang MySE8.3-180 (8,3 MW) hibrit tahrikli açık deniz rüzgar türbinini taşıyor. Bu iki türbin sayesinde toplamda da 16.6 MW'lık kapasite sağlanıyor. Bugüne kadar rüzgar endüstrisinde inşa edilen en farklı tasarımlardan biri olan tasarımın rüzgar yakalama konusunda daha başarılı olduğu belirtiliyor. Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Mingyang, yaptığı açıklamada OceanX’in yenilikçi V-şekilli kule tasarımının özellikle aşırı şiddetli tayfun koşullarında üretim verimliliğini artıran ve nihai yükü azaltan yapıda olduğunu söylüyor. Ayrıca kulenin içinde, kolay erişim için hem bir asansör hem de merdivenler bulunuyor. Yılda yaklaşık 54.000 MWh elektrik üretmesi beklenen platformun yaklaşık olarak 30.000 haneye enerji sağlaması bekleniyor.

Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yolcu feribotu hizmete başlıyor 2 gün önce eklendi

Kanat çapları 182 m olan OceanX’in yaklaşık 16.500 ton ağrılığında olduğu ve en az 35 m derinliğindeki sularda çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Öte yandan Mingyang'ın web sitesine göre OceanX, 79,8 m/s'ye varan rüzgarlara ve 30 metreye ulaşan dalgalara dayanabiliyor. OceanX’in açık deniz yüzer rüzgar türbini endüstrisinde maliyetleri ve kurulum sorunlarını azaltması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu inşa edildi