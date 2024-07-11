Çin, güneş ve rüzgar enerjisinde dünyanın geri kalanını ikiye katladı

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Tam Boyutta Gör Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar hızla artarken, Çin bu alana liderlik etmeyi sürdürüyor. Global Energy Monitor (GEM) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde dünyanın geri kalanından çok daha ileride olduğunu gösteriyor. Raporda, Çin'in yapım aşamasındaki rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin, dünyanın geri kalanının toplamından neredeyse iki kat fazla olduğu belirtiliyor.

Çin, temiz enerjide dünyayı ikiye katladı

Rapora göre Çin, halihazırda 180 gigawatt (GW) güneş enerjisi ve 15GW rüzgar enerjisi projesi yürütüyor. Bu projelerle birlikte Çin'in geliştirilmekte olunan toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi 339GW'a çıkıyor ki, bu da dünyanın geri kalanının toplamının neredeyse iki katına denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan rapor, Çin'in güneş tarlalarının kapasitesinin çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Zira araştırmada sadece 20 MW veya daha fazla kapasiteye sahip olan ve doğrudan şebekeye bağlı tesisler dikkate alındı. Küçük ölçekli güneş tarlalarının Çin'in güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtelim.

Rapora göre Mart 2023 ile Mart 2024 arasında, Çin önceki üç yılın toplamından ve 2023'te dünyanın geri kalanından daha fazla güneş enerjisi kurdu. Çin, 2024 yılı sonuna kadar 1.200GW kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine ulaşma yolunda ilerliyor. Bu, Çin için bile inanılmaz zira hükümet, bu kapasiteye 6 yıl sonra ulaşmayı bekliyordu.

Tam Boyutta Gör Çin'in 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 25'ini fosil olmayan kaynaklardan üretme hedefine ulaşmak için 1.600GW ile 1.800GW arasında rüzgar ve güneş enerjisi kurması gerekiyor.

Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki hızlı büyümesi, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından büyük fırsatlar sunarken, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle kömür tüketiminin hala yüksek olması ve yeni kömür santrallerinin onaylanması, bu temiz büyümenin altını oyuyor. Çin'in toplam kömür tüketimindeki artış, yıllık ortalama yüzde 0,5'ten yüzde 3,8'e çıkmış durumda. Dolayısıyla Çin'in enerji şebekesi, yenilenebilir enerjinin süreksizliğini hafifletmek için gerekli görülen kömüre bağımlı kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte Çin'in rüzgar ve güneş tarlalarında üretilen temiz enerjiyi verimli bir şekilde kullanması için daha iyi depolama ve şebeke esnekliğine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Çin görünüşe göre bunun farkında. Zira 2022'ye göre enerji depolama yatırımları yüzde 364 artarak 11 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

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Çin, yenilenebilir enerjide dünyanın geri kalanını ikiye katladı