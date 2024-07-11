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    Çin, güneş ve rüzgar enerjisinde dünyanın geri kalanını ikiye katladı

    Çin, yenilenebilir enerji büyümesinde dünyaya liderlik etmeye devam ediyor. Yeni bir rapora göre Çin, güneş ve rüzgar enerjisinde dünyanın geri kalanını neredeyse ikiye katlamış durumda.
    Çin, yenilenebilir enerjide dünyanın geri kalanını ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar hızla artarken, Çin bu alana liderlik etmeyi sürdürüyor. Global Energy Monitor (GEM) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde dünyanın geri kalanından çok daha ileride olduğunu gösteriyor. Raporda, Çin'in yapım aşamasındaki rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin, dünyanın geri kalanının toplamından neredeyse iki kat fazla olduğu belirtiliyor.

    Çin, temiz enerjide dünyayı ikiye katladı

    Rapora göre Çin, halihazırda 180 gigawatt (GW) güneş enerjisi ve 15GW rüzgar enerjisi projesi yürütüyor. Bu projelerle birlikte Çin'in geliştirilmekte olunan toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi 339GW'a çıkıyor ki, bu da dünyanın geri kalanının toplamının neredeyse iki katına denk geliyor.

    Çin, yenilenebilir enerjide dünyanın geri kalanını ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan rapor, Çin'in güneş tarlalarının kapasitesinin çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Zira araştırmada sadece 20 MW veya daha fazla kapasiteye sahip olan ve doğrudan şebekeye bağlı tesisler dikkate alındı. Küçük ölçekli güneş tarlalarının Çin'in güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtelim.

    Rapora göre Mart 2023 ile Mart 2024 arasında, Çin önceki üç yılın toplamından ve 2023'te dünyanın geri kalanından daha fazla güneş enerjisi kurdu. Çin, 2024 yılı sonuna kadar 1.200GW kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine ulaşma yolunda ilerliyor. Bu, Çin için bile inanılmaz zira hükümet, bu kapasiteye 6 yıl sonra ulaşmayı bekliyordu.

    Çin, yenilenebilir enerjide dünyanın geri kalanını ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Çin'in 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 25'ini fosil olmayan kaynaklardan üretme hedefine ulaşmak için 1.600GW ile 1.800GW arasında rüzgar ve güneş enerjisi kurması gerekiyor.

    Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki hızlı büyümesi, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından büyük fırsatlar sunarken, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle kömür tüketiminin hala yüksek olması ve yeni kömür santrallerinin onaylanması, bu temiz büyümenin altını oyuyor. Çin'in toplam kömür tüketimindeki artış, yıllık ortalama yüzde 0,5'ten yüzde 3,8'e çıkmış durumda. Dolayısıyla Çin'in enerji şebekesi, yenilenebilir enerjinin süreksizliğini hafifletmek için gerekli görülen kömüre bağımlı kalmaya devam ediyor.

    Bununla birlikte Çin'in rüzgar ve güneş tarlalarında üretilen temiz enerjiyi verimli bir şekilde kullanması için daha iyi depolama ve şebeke esnekliğine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Çin görünüşe göre bunun farkında. Zira 2022'ye göre enerji depolama yatırımları yüzde 364 artarak 11 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 21 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 23 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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