Çin, güneş ve rüzgar enerjisinde dünyanın geri kalanını ikiye katladı

Çin, temiz enerjide dünyayı ikiye katladı
Rapora göre Çin, halihazırda 180 gigawatt (GW) güneş enerjisi ve 15GW rüzgar enerjisi projesi yürütüyor. Bu projelerle birlikte Çin'in geliştirilmekte olunan toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi 339GW'a çıkıyor ki, bu da dünyanın geri kalanının toplamının neredeyse iki katına denk geliyor.
Rapora göre Mart 2023 ile Mart 2024 arasında, Çin önceki üç yılın toplamından ve 2023'te dünyanın geri kalanından daha fazla güneş enerjisi kurdu. Çin, 2024 yılı sonuna kadar 1.200GW kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine ulaşma yolunda ilerliyor. Bu, Çin için bile inanılmaz zira hükümet, bu kapasiteye 6 yıl sonra ulaşmayı bekliyordu.
Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki hızlı büyümesi, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından büyük fırsatlar sunarken, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle kömür tüketiminin hala yüksek olması ve yeni kömür santrallerinin onaylanması, bu temiz büyümenin altını oyuyor. Çin'in toplam kömür tüketimindeki artış, yıllık ortalama yüzde 0,5'ten yüzde 3,8'e çıkmış durumda. Dolayısıyla Çin'in enerji şebekesi, yenilenebilir enerjinin süreksizliğini hafifletmek için gerekli görülen kömüre bağımlı kalmaya devam ediyor.
Bununla birlikte Çin'in rüzgar ve güneş tarlalarında üretilen temiz enerjiyi verimli bir şekilde kullanması için daha iyi depolama ve şebeke esnekliğine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Çin görünüşe göre bunun farkında. Zira 2022'ye göre enerji depolama yatırımları yüzde 364 artarak 11 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.