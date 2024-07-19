Tesla, devasa bir sözleşme imzaladı: 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack sağlayacak

Tesla'nın enerji kolunun hızla büyüdüğünü ve geçtiğimiz çeyrekte 9,4 GWh kapasite ekleyerek çeyrek rekoru kırdığını sizlere aktarmıştık. Şirket, imzaladığı yeni sözleşmeyle ileride yeni rekorlar kıracak gibi görünüyor.
Teslimatlar 5 yıla yayılacak
Intersect Power yaptığı açıklamada, Tesla ile önümüzdeki 5 yıl boyunca güneş + depolama projeleri için 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack sağlamak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, önceki taahhütlerle birleştirildiğinde, Intersect Power'ı en büyük alıcılardan ve operatörlerden biri haline getiriyor.
Şirketin, 2027 yılı sonuna kadar 10 GW kapasiteli büyük ölçekli depolama sistemi kırması bekleniyor. Dolayısıyla Tesla'nın yıllık 40 GWh üretim kapasitesinin önemli bir kısmı Intersect'e ayrılacak. Intersect'in şuanda yalnızca 2,2 GW güneş enerjisi ve 2,4 GW depolama projesi işletmede veya inşa halinde. Dolayısıyla şirket, kısa sürede büyük atılım yapmış olacak. Teslimatların önümüzdeki yıl yapılmaya başlanacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.