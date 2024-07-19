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    Anlık Bildirim

    Tesla, devasa bir sözleşme imzaladı: 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack sağlayacak

    Tesla, Intersect Power şirketiyle 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack batarya sistemi sağlamak üzere sözleşme imzaladı. Bu, Tesla'nın bugüne kadar imzaladığı en büyük sözleşme olma niteliği taşıyor.
    Tesla, devasa büyüklükte batarya sistemi sözleşmesi imzaladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Kaliforniya merkezli Intersect Power şirketine 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack batarya sistemi sağlamak üzere devasa büyüklükte bir sözleşme imzaladı. Bu, Tesla'nın bugüne kadar imzaladığı en büyük sözleşme olma niteliği taşıyor.

    Tesla'nın enerji kolunun hızla büyüdüğünü ve geçtiğimiz çeyrekte 9,4 GWh kapasite ekleyerek çeyrek rekoru kırdığını sizlere aktarmıştık. Şirket, imzaladığı yeni sözleşmeyle ileride yeni rekorlar kıracak gibi görünüyor.

    Teslimatlar 5 yıla yayılacak

    Intersect Power yaptığı açıklamada, Tesla ile önümüzdeki 5 yıl boyunca güneş + depolama projeleri için 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack sağlamak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, önceki taahhütlerle birleştirildiğinde, Intersect Power'ı en büyük alıcılardan ve operatörlerden biri haline getiriyor.

    Şirketin, 2027 yılı sonuna kadar 10 GW kapasiteli büyük ölçekli depolama sistemi kırması bekleniyor. Dolayısıyla Tesla'nın yıllık 40 GWh üretim kapasitesinin önemli bir kısmı Intersect'e ayrılacak. Intersect'in şuanda yalnızca 2,2 GW güneş enerjisi ve 2,4 GW depolama projesi işletmede veya inşa halinde. Dolayısıyla şirket, kısa sürede büyük atılım yapmış olacak. Teslimatların önümüzdeki yıl yapılmaya başlanacağı açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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