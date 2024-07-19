Tesla, devasa bir sözleşme imzaladı: 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack sağlayacak

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Tam Boyutta Gör Tesla, Kaliforniya merkezli Intersect Power şirketine 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack batarya sistemi sağlamak üzere devasa büyüklükte bir sözleşme imzaladı. Bu, Tesla'nın bugüne kadar imzaladığı en büyük sözleşme olma niteliği taşıyor.

Tesla'nın enerji kolunun hızla büyüdüğünü ve geçtiğimiz çeyrekte 9,4 GWh kapasite ekleyerek çeyrek rekoru kırdığını sizlere aktarmıştık. Şirket, imzaladığı yeni sözleşmeyle ileride yeni rekorlar kıracak gibi görünüyor.

Teslimatlar 5 yıla yayılacak

Intersect Power yaptığı açıklamada, Tesla ile önümüzdeki 5 yıl boyunca güneş + depolama projeleri için 15,3 GWh büyüklüğünde Megapack sağlamak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, önceki taahhütlerle birleştirildiğinde, Intersect Power'ı en büyük alıcılardan ve operatörlerden biri haline getiriyor.

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Şirketin, 2027 yılı sonuna kadar 10 GW kapasiteli büyük ölçekli depolama sistemi kırması bekleniyor. Dolayısıyla Tesla'nın yıllık 40 GWh üretim kapasitesinin önemli bir kısmı Intersect'e ayrılacak. Intersect'in şuanda yalnızca 2,2 GW güneş enerjisi ve 2,4 GW depolama projesi işletmede veya inşa halinde. Dolayısıyla şirket, kısa sürede büyük atılım yapmış olacak. Teslimatların önümüzdeki yıl yapılmaya başlanacağı açıklandı.

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Tesla, devasa büyüklükte batarya sistemi sözleşmesi imzaladı