Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz kasım ayında RDNA 3 mimarisinin amiral gemisi kartı RX 7900 XT modelini ve hemen ardından RX 7600'ü duyuran AMD, ailenin orta seviye modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda tüm gözler yaklaşmakta olan RX 7800 ve RX 7700 serisine çevrilmiş durumda. Şimdi yeni bir raporda RX 7800 ve 7700 XT'nin çıkış tarihine dair önemli detaylar ortaya çıktı.

RX 7800 ve 7700 XT Eylül ayına kadar tanıtılabilir

Tanınan sızıntı kaynağı MLID'e göre AMD, bir yıl önce Navi 31 kalıbına sahip RX 7800 XT ve Navi 32'yi temel alacak RX 7800 ve 7700 XT modelleri için çalışmalara başladığını söyledi. Ancak AMD'nin ne yapmak istediği ve bu modellerden hangilerinin piyasaya çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bununla birlikte başka bir kaynak, Navi 32 GPU'nun üçüncü çeyrekte piyasaya çıkacağını ve bu kalıbın RX 7800 ve 7700 tarafından kullanılacağını söylüyor. Dolayısıyla bu durum, en geç Eylül ayına kadar RX 7800 ve 7700'ün vitrine çıkacağını bizlere gösteriyor. Ayrıca söz konusu kaynak, temel bir Radeon 7900 modelinde de bahsetti. Bu nedenle masadaki potansiyel seçenekler oldukça fazla.

Peki RX 7800 ve 7700 XT neler sunacak?

Paylaşılan detaylara göre RX7800 ve 7700'e güç verecek Navi 32, toplam 350mm² kalıp boyutu ile abisi Navi 31'den yaklaşık %30 daha küçük bir yapıda karşımıza çıkacak. Ayrıca Navi 31'in altı MCD'sine (Çoklu Önbellek Kalıbı) kıyasla dört MCD ile vitrine çıkması bekleniyor. Bu noktada RX 7700 ve 7800 XT, 3840 Akış İşlemcisi, 60 adede kadar Bilgi İşlem Birimi, 50MB ve üzeri Infinity Önbellek ve 256 bit bellek veri yoluna kadar destek sunacak.

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Kağıt üzerinde bu özelliklerin, doğrudan GeForce RTX 4070 ve 4070 Ti modellerine rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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RX 7800 ve 7700 XT için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı