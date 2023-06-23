Tam Boyutta Gör İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, yakında tanıtılması beklenen 14.Nesil Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yeni bir adlandırma şemasına sahip olacak işlemciler hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Intel'den alınan bir raporda 14. Nesil Raptor Lake-S (masaüstü) ve HX Refresh (mobil) işlemciler onaylandı.

Intel, 14. Nesil Raptor Lake-S ve HX Refresh işlemcileri onayladı

Bilmeyenler için Intel'in dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için bir sonraki işlemci ailesi, Raptor Lake serisinin yenilenmesini de içerecek. Ancak paylaşılan çizelgeler, bu işlemcilerin yeni adlandırma şemalarına bölüneceğini bizlere gösteriyor. Hatta Raptor Lake Refresh serisinin kendisi bile ''Core'' ve ''Core i'' ailelerine bölünecek.

Tam Boyutta Gör Kısaca bu çizelgelerin anlamı, ''Core'' markasının Meteor Lake (mobil) ve Raptor Lake U Refresh (mobil) için geçerli olacağını gösteriyor. Eski ''Core i'' şeması ise Raptor Lake-S Refresh (masaüstü) ve Raptor Lake-HX Refresh (mobil) tarafından kullanılacak.

Ayrıca Intel, Meteor Lake işlemcilerde yer verilecek "Core Ultra" adıyla, bu serinin Core 3, 5 ve 7 işlemcileri içeren Raptor Lake-U serisinden ayrılmasını sağlamış. Öte yandan her iki mimarinin de 14.neslin parçası olacağını belirtelim. Dolayısıyla bu değişikliğin, mimariler arasındaki çizgileri yok ettiğini görüyoruz. Öyle ki tek bir dizi altında birden fazla mimariyi kapsayan bir markalaşma söz konusu.

Tam Boyutta Gör Bir diğer görüntü ise, Meteor Lake ve Raptor Lake-U mobil CPU'ların 1. Nesil bir Core Ultra markasıyla başlayacağını gösteriyor. Bu bilgi, daha önceki sızıntılarda karşımıza çıkan Core Ultra 5 1003H ve Intel Core Ultra 7 1002H numaralandıma şemasını doğruluyor diyebiliriz. Yani 10xx model numaraları ile karşılaşacağız.

Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake isim şemaları

Raptor Lake-U Refresh - Core 3/5/7 serisi

Raptor Lake HX mobil Refresh - Core i serisi

Raptor Lake S Refresh masaüstü - Core i serisi

Meteor Lake - Core Ultra 5/7/9 serisi

Intel Lansman Programı:

Raptor Lake S Refresh-K serisi: Ekim 2023

Raptor Lake S Refresh: Kasım/Aralık 2023

Sapphire Rapids Refresh : 2024 başı (Xeon W2500/W3500)

Meteor Lake-H : Q4 2023

Meteor Lake-S : İptal edildi

Arrow Lake-S : Q4/2024 – Q1/2025

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Intel, 14. Nesil Raptor Lake-S ve HX Refresh işlemcileri onayladı