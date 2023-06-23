- Intel, 14. Nesil Raptor Lake-S ve HX Refresh işlemcileri onayladı
- Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake isim şemaları
- Intel Lansman Programı:
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Intel, 14. Nesil Raptor Lake-S ve HX Refresh işlemcileri onayladı
Bilmeyenler için Intel'in dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için bir sonraki işlemci ailesi, Raptor Lake serisinin yenilenmesini de içerecek. Ancak paylaşılan çizelgeler, bu işlemcilerin yeni adlandırma şemalarına bölüneceğini bizlere gösteriyor. Hatta Raptor Lake Refresh serisinin kendisi bile ''Core'' ve ''Core i'' ailelerine bölünecek.
Ayrıca Intel, Meteor Lake işlemcilerde yer verilecek "Core Ultra" adıyla, bu serinin Core 3, 5 ve 7 işlemcileri içeren Raptor Lake-U serisinden ayrılmasını sağlamış. Öte yandan her iki mimarinin de 14.neslin parçası olacağını belirtelim. Dolayısıyla bu değişikliğin, mimariler arasındaki çizgileri yok ettiğini görüyoruz. Öyle ki tek bir dizi altında birden fazla mimariyi kapsayan bir markalaşma söz konusu.
Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake isim şemaları
- Raptor Lake-U Refresh - Core 3/5/7 serisi
- Raptor Lake HX mobil Refresh - Core i serisi
- Raptor Lake S Refresh masaüstü - Core i serisi
- Meteor Lake - Core Ultra 5/7/9 serisi
Intel Lansman Programı:
- Raptor Lake S Refresh-K serisi: Ekim 2023
- Raptor Lake S Refresh: Kasım/Aralık 2023
- Sapphire Rapids Refresh : 2024 başı (Xeon W2500/W3500)
- Meteor Lake-H : Q4 2023
- Meteor Lake-S : İptal edildi
- Arrow Lake-S : Q4/2024 – Q1/2025
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D