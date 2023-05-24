AMD RX 7600 resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Tam Boyutta Gör AMD RDNA3 mimarisini üst segmentin ardından orta segmente de getirdi. Şirket bugün, RDNA 3 mimarisinin yeni üyesi RX 7600 modelini duyurdu. RX 6000 serisi ile kıyaslandığında önemli performans artışını beraberinde getiren RX 7600, RTX 4060 Ti'a rakip olacak. İşte AMD RX 7600 özellikleri ve fiyatı.

AMD RX 7600 neler sunuyor?

Bildiğiniz üzere AMD’nin yeni RDNA 3 mimarisi, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartlara kıyasla, watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı sunuyor. Tabii ki bu gelişmenin üretim süreci ve mimari düzeydeki ilerlemeler ile kaydedildiğini belirtelim. Bu bağlamda RX 7600, Navi 33 XL grafik işlemcisini temel alan ilk model konumunda.

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Yeni ekran kartı, 2048 çekirdek, 2,22GHz temel saat hızı ve 2,66GHz oyun frekansı ile karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak 8GB GDD6 bellek ile birlikte gelen kart, 128 bit bellek veriyolu ve 32 MB Infinity Cache boyutuna sahip olacak. Ayrıca AMD, RX 7600 kartların AV1 kodlama ve DisplayPort 2.1'i destekleyeceğini doğruladı. Ancak DP desteği üretim ortaklarına bağlı olacak.

Tam Boyutta Gör AMD, RX 7600'ün 1080p oyunlarda (Maksimum Ayarlar) ortalama olarak RX 6600'den yüzde 29 daha hızlı olacağını iddia ediyor. Bu gelişme RTX 4060 Ti'dan bile daha iyi. Nitekim mevcut rakamlar, DLSS 3.0 devre dışı bırakıldığında RTX 4060 Ti'ın selefinden yüzde 10 civarında daha hızlı olduğunu gösteriyor.

RX 7600'ün en dikkat özelliği ise rekabetçi fiyatı diyebiliriz. RX 7600, selefinden 60 dolar daha ucuz 269 Dolar fiyat etiketiyle 25 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak. Açıklanan tarihin sadece referans kartlar için değil özelleştirilmiş tasarımlar için de geçerli olduğunu belirtelim.

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Radeon RX 7600 özellikleri

Mimari: RDNA 3 TSMC N6

RDNA 3 TSMC N6 GPU: Navi 33 XL

Navi 33 XL Temel saat hızı: 2.22 GHz

2.22 GHz Boost saat hızı: 2.66 GHz

2.66 GHz Bellek : 8 GB GDDR6 18Gb/s

: 8 GB GDDR6 18Gb/s Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit TDP: 165W

165W İşlem Birimi (CU): 32

32 Bant genişliği: 288 Gb/s

288 Gb/s Bağlantı: PCIe 4 x8, 8-pin

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