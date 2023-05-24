AMD RX 7600 resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve tüm özellikleri

AMD RX 7600 neler sunuyor?
Bildiğiniz üzere AMD’nin yeni RDNA 3 mimarisi, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartlara kıyasla, watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı sunuyor. Tabii ki bu gelişmenin üretim süreci ve mimari düzeydeki ilerlemeler ile kaydedildiğini belirtelim. Bu bağlamda RX 7600, Navi 33 XL grafik işlemcisini temel alan ilk model konumunda.
Yeni ekran kartı, 2048 çekirdek, 2,22GHz temel saat hızı ve 2,66GHz oyun frekansı ile karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak 8GB GDD6 bellek ile birlikte gelen kart, 128 bit bellek veriyolu ve 32 MB Infinity Cache boyutuna sahip olacak. Ayrıca AMD, RX 7600 kartların AV1 kodlama ve DisplayPort 2.1'i destekleyeceğini doğruladı. Ancak DP desteği üretim ortaklarına bağlı olacak.
RX 7600'ün en dikkat özelliği ise rekabetçi fiyatı diyebiliriz. RX 7600, selefinden 60 dolar daha ucuz 269 Dolar fiyat etiketiyle 25 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak. Açıklanan tarihin sadece referans kartlar için değil özelleştirilmiş tasarımlar için de geçerli olduğunu belirtelim.
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Radeon RX 7600 özellikleri
- Mimari: RDNA 3 TSMC N6
- GPU: Navi 33 XL
- Temel saat hızı: 2.22 GHz
- Boost saat hızı: 2.66 GHz
- Bellek: 8 GB GDDR6 18Gb/s
- Bellek arayüzü: 128 bit
- TDP: 165W
- İşlem Birimi (CU): 32
- Bant genişliği: 288 Gb/s
- Bağlantı: PCIe 4 x8, 8-pin
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.