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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryan Reynolds'ın zaman yolculuğu temalı yeni filmine Mark Ruffalo katıldı

    Ryan Reynolds ve Shawn Levy'ın Free Guy isimli video oyun temalı filminden sonra bir sonraki projelerinin zaman yolculuğu temalı olacağı açıklanmıştı. Filmin kadrosuna bir isim daha katıldı.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ryan Reynolds'ın zaman yolculuğu temalı yeni filmine Mark Ruffalo katıldı

    Deadpool rolü ile tanınan Ryan Reynolds'ın ve yönetmen Shawn Levy'ın bir sonraki projesi olan The Adam Project filminin kadrosuna başarılı bir isim daha katıldı.

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    Yönetmen Shawn Levy'ın ve Ryan Reynolds'ın şu anda yapımı bitirilmiş ancak salgından dolayı vizyona giremeyen Free Guy isimli video oyun temalı bir filmi bulunuyor. İkilinin sıradaki projesi de geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı ve filmin kadrosu başarılı bir oyuncu ile biraz daha genişledi.

    Zoe Saldana ve Jennifer Garner'ın ardından birçok başarılı filmde rol alan ancak şu sıralar daha çok Marvel evrenindeki Hulk rolü ile tanınan Mark Ruffalo da filmin kadrosuna katıldı. Mark Ruffalo filmde Ryan Reynolds'ın karakterinin babasını canlandıracak.

    The Adam Project ismi ile şu anda geliştirme aşamasın olan film, zaman yolculuğu temalı olacak ve konusu genel olarak şu şekilde: Ana karakter, kendisinin 13 yaşındaki halinden yardım almak için geçmişe gidecek ve yolda ölen babasına rastlayacak. 

    Filmin yayın tarihi gibi detayları bilinmiyor ancak geçtiğimiz aylarda filmin yayın haklarını Netflix satın almıştı.



    https://screenrant.com/mark-ruffalo-ryan-reynolds-dad-adam-project-movie/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Umarım ortaya beyin yakan bir film çıkarırlar.
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