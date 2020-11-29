Ryan Reynolds'ın zaman yolculuğu temalı yeni filmine Mark Ruffalo katıldı

Deadpool rolü ile tanınan Ryan Reynolds'ın ve yönetmen Shawn Levy'ın bir sonraki projesi olan The Adam Project filminin kadrosuna başarılı bir isim daha katıldı.
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Yönetmen Shawn Levy'ın ve Ryan Reynolds'ın şu anda yapımı bitirilmiş ancak salgından dolayı vizyona giremeyen Free Guy isimli video oyun temalı bir filmi bulunuyor. İkilinin sıradaki projesi de geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı ve filmin kadrosu başarılı bir oyuncu ile biraz daha genişledi.
Zoe Saldana ve Jennifer Garner'ın ardından birçok başarılı filmde rol alan ancak şu sıralar daha çok Marvel evrenindeki Hulk rolü ile tanınan Mark Ruffalo da filmin kadrosuna katıldı. Mark Ruffalo filmde Ryan Reynolds'ın karakterinin babasını canlandıracak.
The Adam Project ismi ile şu anda geliştirme aşamasın olan film, zaman yolculuğu temalı olacak ve konusu genel olarak şu şekilde: Ana karakter, kendisinin 13 yaşındaki halinden yardım almak için geçmişe gidecek ve yolda ölen babasına rastlayacak.
Filmin yayın tarihi gibi detayları bilinmiyor ancak geçtiğimiz aylarda filmin yayın haklarını Netflix satın almıştı.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.