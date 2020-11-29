Ryan Reynolds'ın zaman yolculuğu temalı yeni filmine Mark Ruffalo katıldı

Deadpool rolü ile tanınan Ryan Reynolds'ın ve yönetmen Shawn Levy'ın bir sonraki projesi olan The Adam Project filminin kadrosuna başarılı bir isim daha katıldı.

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Yönetmen Shawn Levy'ın ve Ryan Reynolds'ın şu anda yapımı bitirilmiş ancak salgından dolayı vizyona giremeyen Free Guy isimli video oyun temalı bir filmi bulunuyor. İkilinin sıradaki projesi de geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı ve filmin kadrosu başarılı bir oyuncu ile biraz daha genişledi.

Zoe Saldana ve Jennifer Garner'ın ardından birçok başarılı filmde rol alan ancak şu sıralar daha çok Marvel evrenindeki Hulk rolü ile tanınan Mark Ruffalo da filmin kadrosuna katıldı. Mark Ruffalo filmde Ryan Reynolds'ın karakterinin babasını canlandıracak.

The Adam Project ismi ile şu anda geliştirme aşamasın olan film, zaman yolculuğu temalı olacak ve konusu genel olarak şu şekilde: Ana karakter, kendisinin 13 yaşındaki halinden yardım almak için geçmişe gidecek ve yolda ölen babasına rastlayacak.

Filmin yayın tarihi gibi detayları bilinmiyor ancak geçtiğimiz aylarda filmin yayın haklarını Netflix satın almıştı.

https://screenrant.com/mark-ruffalo-ryan-reynolds-dad-adam-project-movie/

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