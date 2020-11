The Walking Dead'in 10. sezonu 1 Aralık'ta Netflix'e geliyor

Tam Boyutta Gör

2010 yılında başlayan ve uzunca bir süre dünyanın en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead'in yayınlanan son sezonu Netflix'e geliyor.

The Walking Dead'in 10. sezonu geçtiğimiz ay final yapmıştı ancak Türkiye'de yasal olarak izlenebildiği Netflix platformuna sezon bittikten bir süre sonra geliyor tüm bölümler. 10. sezon da bittikten birkaç hafta sonra Netflix'te yayınlandı ancak kısa bir süre sonra açıklama yapılmadan kaldırıldı.

Şimdi ise 10. sezon için yeni bir tarih verildi. The Walking Dead'in 10. sezonu eğer tekrar bir plan değişikliği olmazsa 1 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. 10. sezon, 16 bölümden oluşuyor ancak hem 10. sezonun finalini pekiştirmek için hem de 11. sezonun ön hazırlığı olması için 28 Şubat'ta 10. sezon devam edecek. Bu devam bölümleri 6 bölümden oluşacak ve yine haftalık olarak yayınlanacak.

The Walking Dead'in ilk 9 sezonunun tamamını şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. The Walking Dead dizisinin spin-off dizileri The Walking Dead: World Beyond ve Fear the Walking Dead ise şu anda Amazon Prime Video'da erişilebilir durumda.

