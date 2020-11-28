The Walking Dead'in 10. sezonu 1 Aralık'ta Netflix'e geliyor

2010 yılında başlayan ve uzunca bir süre dünyanın en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead'in yayınlanan son sezonu Netflix'e geliyor.İlginizi Çekebilir Netflix'in popüler filmi Extraction'ın devam filmi çekimleri 2021'de yapılacak
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The Walking Dead'in 10. sezonu geçtiğimiz ay final yapmıştı ancak Türkiye'de yasal olarak izlenebildiği Netflix platformuna sezon bittikten bir süre sonra geliyor tüm bölümler. 10. sezon da bittikten birkaç hafta sonra Netflix'te yayınlandı ancak kısa bir süre sonra açıklama yapılmadan kaldırıldı.
Şimdi ise 10. sezon için yeni bir tarih verildi. The Walking Dead'in 10. sezonu eğer tekrar bir plan değişikliği olmazsa 1 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. 10. sezon, 16 bölümden oluşuyor ancak hem 10. sezonun finalini pekiştirmek için hem de 11. sezonun ön hazırlığı olması için 28 Şubat'ta 10. sezon devam edecek. Bu devam bölümleri 6 bölümden oluşacak ve yine haftalık olarak yayınlanacak.
The Walking Dead'in ilk 9 sezonunun tamamını şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. The Walking Dead dizisinin spin-off dizileri The Walking Dead: World Beyond ve Fear the Walking Dead ise şu anda Amazon Prime Video'da erişilebilir durumda.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.