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    Boeing'in 737 MAX faturası kabarıyor: 200 milyon dolar ceza ödeyecek

    Amerikan uçak üreticisi Boeing, 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından 737 MAX uçağının güvenliği konusunda yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolar ceza ödeyecek.
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    Boeing'in 737 MAX faturası kabarıyor: 200 milyon dolar ödeyecek
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    ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 MAX uçaklarının güvenliği konusunda yatırımcıları yanılttığı iddialarıyla bağlantılı olarak 200 milyon dolar ceza ödeyecek. Buna ek olarak şirketin eski CEO'su Dennis Muilenburg'a da ayrıca 1 milyon dolar ceza kesildi.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada Boeing ve Muilenburg'un federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihmalkar bir şekilde ihlal ettikleri belirtiliyor.

    Boeing'in 737 MAX faturası kabarıyor: 200 milyon dolar ödeyecek
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    Boeing ve Muilenburg anlaşma yoluna giderek sırasıyla 200 milyon dolar ve 1 milyon dolarlık para cezalarını içeren emirleri kabul etti. Ayrıca etkilenen yatırımcıların çıkarları için özel bir fon oluşturulacağı belirtildi.

    Açıklamaya göre şirket ve eski CEO'su, Boeing 737 MAX 8'in karıştığı iki trajik kazanın ardından Boeing'in imajını düzeltmek amacıyla uçağın "gökyüzünde uçan herhangi bir uçak kadar güvenli" olduğu konusunda güvence verdi.

    Boeing'in 737 MAX faturası kabarıyor: 200 milyon dolar ödeyecek
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    Kazalar 346 can kaybına yol açtı

    29 Ekim 2018 tarihinde Lion Air'e ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak Endonezya'da düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Mart 2019'da ise Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 8 uçağının düşmesi sonucu tam 157 kişi yaşamını yitirmişti.

    Boeing'in 737 MAX faturası kabarıyor: 200 milyon dolar ödeyecek

    Boeing yöneticileri daha sonra her iki vakada da uçak düşmeden önce bir MCAS sistemi arızası meydana geldiğini kabul etti. Bunun ardından aralarında Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu birçok ülke, güvenlik endişeleri nedeniyle Boeing 737 Max tipi uçakların operasyonlarını askıya aldı.

    Kaynakça https://www.sec.gov/news/press-release/2022-170 https://www.forbes.com/sites/brianbushard/2022/09/22/boeing-will-pay-200-million-after-sec-says-it-misled-investors-about-737-max-crashes
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    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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