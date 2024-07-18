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    Bilim insanları küp şeker ağırlığında mikro hava aracı inşa etti

    Çin'deki bilim insanları en küçük ve en hafif güneş enerjili hava aracını inşa ettiler. Bir kişinin avucunun içine sığacak kadar küçük ve güneş üzerinde parladığı sürece uçabiliyor.
    Bilim insanları küp şeker ağırlığında mikro hava aracı inşa etti Tam Boyutta Gör
    Mikro hava araçları (MAV), keşif ve diğer olası uygulamalar için yararlı olabilecek böcek ve kuş boyutlarındaki uçaklardır. Ancak, MAV'lerin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorun genellikle yaklaşık 30 dakika olan sınırlı uçuş süreleridir.

    Çok hafif ve güneş enerjili uçan robotlar geliyor

    Araştırmacılar, küçük ölçekli drone uçurma araçlarının sınırlamalarını aşmak amacıyla çok hafif ve güneş enerjili uçan robotlar geliştirdiler. Sadece 4,21 gram ağırlığında olan, yani bir küp şekerine yakın ağırlığa sahip olan CoulombFly adlı uçak, hafif döner motoru sayesinde doğal güneş ışığı koşullarında uçabiliyor.

    Nature dergisinde yayımlanan makalede, Çin'in Beihang Üniversitesi'nden doçent Mingjing Qi ve meslektaşları, bir motor ve 10 santimetrelik bir pervaneden oluşan elektrostatik tahrik sistemini, yüksek voltajlı güç dönüştürücüsü ve güneş hücreleriyle birleştiren bir cihaz üzerinde çalışıyor.

    Amaçları ise ölçekleri etkileyici olsa da uçuş sürelerinin 10 dakikayla sınırlı olma eğiliminde olan mevcut nesil minik uçan robotlarla ilişkili bazı sınırlamaların üstesinden gelmek. Qi ve ekibi, bir motor, 10 santimetrelik bir pervane, yüksek voltajlı bir güç dönüştürücü ve güneş hücreleri etrafında bir elektrostatik tahrik sistemi tasarladı.

    Motor, bir rotor ve bir statordan oluşuyor. Stator, bir halka içinde düzenlenmiş sekiz çift dönüşümlü pozitif ve negatif elektrotu birleştiriyor. Her elektrota, yükü rotor kanatlarına aktaran bir fırça takılı durumda. Elektrotlara yüksek doğru akım voltajı uygulandığında, ortaya çıkan elektrostatik alanlar rotoru çalıştırıyor ve kanatları dönüşümlü olarak her pozitif ve negatif elektrottan geçerek yükü aktarıyor.

    Bu yeni robot, güneş ışığıyla çalışan ve uzun uçuş süresine sahip mikro hava araçları geliştirmede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uçuş için elektrostatik bir tahrik sistemi kullanmak mikro hava araçları ve nano hava araçlarında yenilikçi ve etkili bir yöntem olabilir.

    Qi ve ekibi daha küçük mikro hava araçlarının bile mümkün olabileceğini düşünerek kanat açıklığı sekiz milimetre olan bu robotun prototipini ürettiler. Ancak, modelin uçuş kontrolü olmadığı ve şu anda sabit kalmak için dikey raylara güvendiği için yaklaşımlarının kendi sınırlamaları olduğunu kabul ettiler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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