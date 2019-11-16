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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor

    Hayabusa 2'nin 'Kozmik Elmas' Ryugu'daki görevi sona erdi. Hayabusa topladığı örnek maddelerle birlikte şimdi evine geri dönüyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor

    Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu'nun (JAXA) ünlü uzay aracı Hayabusa 2, tam beş yıllık uzun uzay macerasının ardından evine geri dönüyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan JAXA, Hayabusa 2'nin Ryugu asteroitinden ayrıldığını ve topladığı örnek maddelerle birlikte Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

    Japonya, Hayabusa'yı 3 Aralık 2014 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yaklaşık üç buçuk yıllık uzun yolculuğun ardından uzay aracı Haziran 2018'de Ryugu'nun yörüngesine başarıyla yerleşti. Geride bıraktığımız süreçte ise Hayabusa; Ryugu'yu tüm detaylarıyla inceledi, göktaşının yüzeyini bombalamak da dahil olmak üzere bazı ilginç deneyler gerçekleştirdi ve birden fazla örnek madde topladı. Bilimsel anlamda inanılmaz verimli bir misyona imza atan Hayabusa şimdi Dünya'ya geri dönüyor.

    Ryugu asteroiti şu sıralar Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor. JAXA, Hayabusa uzay aracının Aralık 2020'de Dünya'ya ulaşacağını söyledi. 

    Hayabusa 2, Ryugu'dan topladığı numuneleri Dünya'ya bırakacak ancak uzay aracının kendisi Yeryüzü'ne iniş yapmayacak. JAXA sözcüsü Keiiçi Murakami, Hayabusa'nın Dünya'ya kısa bir süre uğradıktan sonra uzaydaki yolculuğuna devam edeceğini söyledi. Murakami,"Ekibimiz şu anda Hayabusa'nın 2020'nin ardından uzayda neler yapabileceği konusunda çalışmalar yürütüyor. İkinci bir asteroit keşif görevine çıkma ihtimalimiz var." şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Hayabusa'nın asteroite iniş yaptığı anlardan inanılmaz video"

    Ryugu'nun yüzeyini bombalamıştı

    Hayabusa 2 geçtiğimiz Nisan ayında çok ilginç bir işe imza atmış ve Ryugu asteroitinin yüzeyini bombalamıştı. JAXA, bu bombalamanın ardından göktaşının yüzeyinde yaklaşık 20 metre genişliğinde yapay bir krater oluştuğunu açıkladı. Hayabusa daha sonra 11 Temmuz tarihinde bu kratere iniş yaptı.

    Ryugu göktaşı, herhangi bir manyetik alana veya atmosfere sahip olmadığı için uzayın zorlu şartları karşısısında tamamıyla korunmasız bir yapıya sahip. JAXA bundan dolayı göktaşının yüzeyinin örnek madde toplamak için çok uygun olmayacağını düşünüyordu. Nisan ayında gerçekleştirilen bombalama işlemi de bu nedenle çok önemliydi. Hayabusa 2, oluşan kratere iniş yaparak Ryugu'nun yüzeyinin altından taze örnekler topladı.

    Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.



    https://www.bbc.com/news/world-asia-50403272 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TalihsizSerüvenci 5 gün yeni yorumcu
    Olsun biz oraya da yol yaparız. Tırları da göndeririz tır tır elmas getirtiriz.
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    Ussuz 5 gün
    Elmas falan çıksa al sana maliyeti de karşılanmış proje
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    KaleyDeskop 6 gün
    adamlar uzay aracını halen kullanmak istiyor!
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