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Hayabusa'nın asteroite iniş yaptığı anlardan inanılmaz video

JAXA'nın uzay aracı Hayabusa2, geçtiğimiz haftalarda Ryugu isimli asteroitin yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay ajansı şimdi o anlardan bir video paylaştı.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz yıl Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirilen Hayabusa2 isimli uzay aracı, büyük bir başarıya imza atarak 11 Temmuz tarihinde göktaşının yüzeyine kusur bir iniş gerçekleştirmişti. Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA), bugün Twitter üzerinden iniş anlarına ait inanılmaz görüntüler paylaştı.



Hayabusa uzay aracı, 11 Temmuz'da TSİ 04.15'te Ryugu'nun yüzeyine dokunmuştu. Yukarıdaki video işte o anlara ait. JAXA, videonun yaklaşık 10 kat hızlandırıldığını söylüyor. Hayabusa bu görüntüleri CAM-H isimli küçük kamerasıyla yakalamış.

Hayabusa2'nin iniş denemesindeki amacı Ryugu asteroitinin yüzeyinden örnek toplamaktı. Uzay aracı bunun için asteroitin yüzeyine 5 gram ağırlığında bir mermi ateşledi ve ortaya çıkan maddeleri de üzerindeki robotik kol yardımıyla topladı. Sonrasında ise tekrar yörüngedeki yerine geri döndü. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşen bu örnek toplama süreci yukarıdaki videoda net bir şekilde görülebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları"

Göktaşının yüzeyini bombalamıştı


Hayabusa 2 geçtiğimiz nisan ayında çok ilginç bir işe imza atmış ve Ryugu asteroitinin yüzeyini bombalamıştı. JAXA, bu bombalamanın ardından göktaşının yüzeyinde yaklaşık 20 metre genişliğinde yapay bir krater oluştuğunu açıkladı. Hayabusa'nın 11 Temmuz günü iniş yaptığı yer de işte oluşan bu kraterdi.

Yaklaşık 6 milyar yıl yaşında olan Ryugu, herhangi bir manyetik alana veya atmosfere sahip olmadığı için uzayın zorlu şartları karşısısında tamamıyla korunmasız bir yapıya sahip. JAXA bundan dolayı göktaşının yüzeyinin örnek madde toplamak için çok uygun olmayacağını düşünüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen bombalama işlemi de bu nedenle çok önemliydi. Hayabusa 2, oluşan kratere iniş yaparak Ryugu'nun yüzeyinin altından taze örnekler topladı.

Hayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

6 milyar yaşındaki Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

Ryugu ve Hayabusa 2, şu anda Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.  

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KaleyDeskop 41 dk.
sanırım şu an tek astreoid'den örnek toplayıp getiren japonlar olacak. Amerika bir tane yollamıştı thule sanırım birde avrupa yollamıştı. Amerika nasa nasıl buna izin verdi acaba? yani nasa kendi robotu ile alıp getirebilirdi, sonuçta tarih kitaplarına girecek bir olay bu.
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