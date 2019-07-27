Hayabusa'nın asteroite iniş yaptığı anlardan inanılmaz video

Ayrıca Bkz.

"Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları"

Göktaşının yüzeyini bombalamıştı

Geçtiğimiz yılasteroitinin yörüngesine yerleştirilenisimli uzay aracı, büyük bir başarıya imza atarak 11 Temmuz tarihinde göktaşının yüzeyine kusur bir iniş gerçekleştirmişti., bugüniniş anlarına ait inanılmaz görüntüler paylaştı.Hayabusa uzay aracı, 11 Temmuz'da TSİ 04.15'te Ryugu'nun yüzeyine dokunmuştu. Yukarıdaki video işte o anlara ait. JAXA, videonun yaklaşık 10 kat hızlandırıldığını söylüyor. Hayabusa bu görüntüleri CAM-H isimli küçük kamerasıyla yakalamış.Hayabusa2'nin iniş denemesindeki amacı Ryugu asteroitinin. Uzay aracı bunun için asteroitin yüzeyine 5 gram ağırlığında bir mermi ateşledi ve ortaya çıkan maddeleri de üzerindeki robotik kol yardımıyla topladı. Sonrasında ise tekrar yörüngedeki yerine geri döndü. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşen bu örnek toplama süreci yukarıdaki videoda net bir şekilde görülebiliyor.Hayabusa 2 geçtiğimiz nisan ayında çok ilginç bir işe imza atmış ve Ryugu asteroitinin. JAXA, bu bombalamanın ardından göktaşının yüzeyinde yaklaşık 20 metre genişliğindeoluştuğunu açıkladı. Hayabusa'nın 11 Temmuz günüişte oluşan bu kraterdi.Yaklaşıkolan Ryugu, herhangi bir manyetik alana veya atmosfere sahip olmadığı için uzayın zorlu şartları karşısısında tamamıylasahip. JAXA bundan dolayı göktaşının yüzeyinin örnek madde toplamak için çok uygun olmayacağını düşünüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen bombalama işlemi de bu nedenle çok önemliydi. Hayabusa 2, oluşan kratere iniş yaparak Ryugu'nunHayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber6 milyar yaşındaki Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.Ryugu ve Hayabusa 2, şu anda Dünya'dan yaklaşıkuzaklıkta bulunuyor.