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    Ryzen 7 7800X3D giriş seviyesi anakartta test edildi: Performans farkı çok az!

    AMD Ryzen 7 7800X3D kısa bir süre önce piyasaya giriş yaptı. Ryzen 7 7800X3D performans konusunda iddialıyken işlemci bir de giriş seviyesi A620 AM5 anakart üzerinde test edildi.
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    Ryzen 7 7800X3D giriş seviyesi A620 anakartta test edildi Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache işlemcisini birkaç gün önce piyasaya sürdü. Ambargonun kalkmasıyla bağımsız testler de yayınlandı ve Ryzen 7 7800X3D (120W TDP), rakibi Core i9 13900K/KS ve büyük abisi Ryzen 7 7950X3D’den daha iyi performans ortaya koydu. Şimdi ise bu işlemci AMD’nin giriş seviyesi A620 anakart üzerinde test edildi.

    Ryzen 7 7800X3D, A620 ve X670 platformunda test edildi

    AMD’nin A620 yongalı AM5 anakartları temel olarak 65W Ryzen 7000 işlemciler için giriş seviyesi olarak tasarlanmış durumda. Ancak AMD, A620 anakartlarda üreticilerin daha yüksek TDP’yi sunabilmesine de izin veriyor. YouTuber ‘minteger’ ise bu durumu farklı anakartlarda test etti. Sonuçlar ise dikkat çekici.

    Ryzen 7 7800X3D giriş seviyesi A620 anakartta test edildi Tam Boyutta Gör
    Yapılan testlerde Ryzen 7 7800X3D’nin (4.2 GHz-5GHz) performansı üst seviye X670 ve giriş seviyesi A620 üzerinde kıyaslandı. Her iki test platformunda da DDR5 6000 bellekler kullanıldı. Göze çarpan ilk farklılık saat hızlarında oluyor. X670 platformunda Ryzen 7 7800X3D, 4.9 Ghz seviyelerine erişebildi. Öte yandan A620 platformunda ise bu değer 4,6 GHz’de kaldı. Test sırasında çekilen güç ise A620’de 81W, X670’de 95W seviyesinde oldu.

    Fark çok düşük

    Ryzen 7 7800X3D giriş seviyesi A620 anakartta test edildi Tam Boyutta Gör
    Performans farkı ise oldukça düşük. Sentetik testlerdeki performans farkı yüzde 5 dolaylarında yaşanırken oyunlarda ise fark yüzde 3 olarak yansıyor. X670 serisi anakartların çok daha pahalı olduğu düşünüldüğünde performans farkını göze alarak A620 anakartlar tercih edilebilir gibi görünüyor. Veya Ryzen 7 7800X3D için A620’den 20-25 dolar daha pahalı olan B650 serisi bir anakart da tercih edilebilir. Burada güç sınırlaması da olmadığından performans farkı kayda değer bir seviyede olmayacaktır. Açıkçası Ryzen 7 7800X3D, AMD’nin yaptığı en iyi işlemcilerden birisi olarak düşünülebilir. Fiyatına göre çok daha üst seviye performans sunması onu çok cazip bir oyun işlemcisi konumuna getiriyor.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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