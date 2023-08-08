AMD Ryzen işlemcilerin satışları Intel’i ezip geçti

Tam Boyutta Gör Intel açıkça bocalarken AMD’nin Ryzen işlemcileri, özellikle de X3D modelleri, güçlü satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Intel tarafındaki satışlar ise rakibine kıyasla oldukça düşük seviyede seyrediyor. Bununla birlikte AMD tarafında eski Zen 3 işlemcilerindeki ilginin de devam ettiği görülüyor.

AMD, Intel'in önünde

Avrupa'daki büyük bir perakendeciden gelen son satış rakamlarına göre, AMD'nin Ryzen işlemcileri şu anda masaüstünde Intel'i önemli ölçüde geride bırakıyor ve özellikle Ryzen 7800X3D ve 5800X3D adeta yok satıyor. Almanya'daki MindFactory perakende mağazasından elde edilen verilere göre bu yılın 31. haftasında mağaza toplamda 3385 adet AMD işlemci satışı gerçekleştirmiş. Intel tarafındaysa bu sayı sadece 1070 adet.

Tam Boyutta Gör En çok satan işlemci ise çok da şaşırtıcı olmayacak şekilde 550 adetle Ryzen 7800X3D oldu. Bu işlemcinin hemen arkasında ise önceki nesil Ryzen 5800X3D yer aldı. Sadece bu iki işlemci neredeyse tüm Intel işlemcilerin satışına karşılık geliyor gibi görünüyor. En çok satanlar listesinin onuncu sırasında ise Core i5 13600KF yer aldı.

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Tam Boyutta Gör Elbette Almanya’da bulunan MindFactory tek başına küresel pazarın bir göstergesi değil. Bunun için global e-ticaret sitelerinin verilerine de bakmak gerekiyor. Hem Amazon hem de Newegg’in en çok satan işlemciler listesine baktığımızda durum benzer görünüyor. Her iki firmanın en tepesinde AMD işlemcileri bulunurken ilk 10 modelin 7 tanesi Ryzen işlemcilerinden oluşuyor. Intel için ufukta Raptor Lake Refresh serisi işlemciler bulunuyor. Büyük bir performans sıçraması beklenmese de rekabetçi bir fiyatlandırma ibreleri tersine çevirebilir.

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