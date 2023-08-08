AMD Ryzen işlemcilerin satışları Intel’i ezip geçti

AMD, Intel'in önünde
Avrupa'daki büyük bir perakendeciden gelen son satış rakamlarına göre, AMD'nin Ryzen işlemcileri şu anda masaüstünde Intel'i önemli ölçüde geride bırakıyor ve özellikle Ryzen 7800X3D ve 5800X3D adeta yok satıyor. Almanya'daki MindFactory perakende mağazasından elde edilen verilere göre bu yılın 31. haftasında mağaza toplamda 3385 adet AMD işlemci satışı gerçekleştirmiş. Intel tarafındaysa bu sayı sadece 1070 adet.
Kaynakça https://www.newegg.com/d/Best-Sellers/Processors-Desktops/s/ID-343 https://www.amazon.com/Best-Sellers-Computer-CPU-Processors/zgbs/pc/229189 https://www.tweaktown.com/news/92741/amds-ryzen-cpus-appear-to-be-selling-ton-particularly-x3d-models-while-intel-flounders/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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