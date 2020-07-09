Ryzen 7 Extreme Edition içeren NEC dizüstü ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda paylaştığımız Ryzen 7 Extreme yongası bu sefer bir dizüstü ile gündeme geldi.

Ryzen 7 Extreme Edition

NEC LAVIE N15 içerisinde sunulacak Ryzen 7 Extreme Edition işlemcisi Ryzen 7 4800U’da olduğu gibi çekirdek 16 izlekli bir yapıda. 1.8 GHz’den 4.2 GHz’e yükselebilen yonganın TDP değeri ise 15 watt seviyesinde olmasına karşın 10-25 watt aralığında ayarlanabiliyor.

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Bu açıdan çözüm Ryzen 7 4800U ile birebir aynı teknik detaylara sahip. Yeni işlemciyi kardeşinden farklılaştıracak detay henüz bilinmezken sıcaklık kanadında ya da güç tüketimi tarafında iyileştirme söz konusu olabilir.

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Tabi Extreme Edition adlandırması tamamen pazarlama stratejisinden ibaret de olabilir. Yeni yonga şu an için yalnızca NEC’in dizüstüsünde bulunuyor. Dolayısıyla Japonya pazarına özel bir çözüm olabileceği üzerinde duruluyor.

https://videocardz.com/newz/nec-lavie-n15-features-amd-ryzen-7-extreme-edition-renoir-cpu

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