Ryzen 7000 mobil işlemciler detaylanıyor: Üç farklı mimari ile gelecek!

Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya süren AMD, ailenin mobil çözümleri üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün, yaklaşan işlemcilerin detaylarını gösteren bir dizi sızıntı ortaya çıktı. Yonga devinin yeni işlemcisi Ryzen 5 7530U, SiSoftware web sitesinde görüntülendi
Ryzen 7000 mobil işlemciler detaylanıyor
AMD'nin yeni adlandırma şemasına göre Ryzen 5 7530U, Zen3 veya Zen3+ olarak da bilinen 3. nesil Zen mimarisinden güç alacak gibi görünüyor. Paylaşılan görüntülere bakıldığında 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 2.0 GHz temel saat hızına sahip olan yeni işlemcinin önbellek boyutları (çekirdek başına 512KB L2 ve toplam 16MB L3), bizlere Zen3 veya Zen3+ mimarisi ile geleceğini gösteriyor.
Paylaşılan bilgilerin ışığında Ryzen 7000 serisinin şimdiden üç farklı mimariye sahip olacağı da doğrulandı diyebiliriz. Bunlar sırasıyla Raphael (Zen4), Barcelo (Zen3) ve Mendocino (Zen2) mimarileri olarak karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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