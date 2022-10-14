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    Ryzen 7000 mobil işlemciler detaylanıyor: Üç farklı mimari ile gelecek!

    Yaklaşan Ryzen 7000 mobil işlemciler arasından Ryzen 5 7530U, SiSoftware web sitesinde görüntülendi. Yeni işlemci, mobil platformun üç farklı mimari tarafından destekleneceğini doğruladı. 
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    Ryzen 7000 mobil işlemciler üç farklı mimari ile geliyor! Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya süren AMD, ailenin mobil çözümleri üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün, yaklaşan işlemcilerin detaylarını gösteren bir dizi sızıntı ortaya çıktı. Yonga devinin yeni işlemcisi Ryzen 5 7530U, SiSoftware web sitesinde görüntülendi

    Ryzen 7000 mobil işlemciler detaylanıyor

    AMD'nin yeni adlandırma şemasına göre Ryzen 5 7530U, Zen3 veya Zen3+ olarak da bilinen 3. nesil Zen mimarisinden güç alacak gibi görünüyor. Paylaşılan görüntülere bakıldığında 6 çekirdek, 12 iş parçacığı2.0 GHz temel saat hızına sahip olan yeni işlemcinin önbellek boyutları (çekirdek başına 512KB L2 ve toplam 16MB L3), bizlere Zen3 veya Zen3+ mimarisi ile geleceğini gösteriyor.

    Paylaşılan bilgilerin ışığında Ryzen 7000 serisinin şimdiden üç farklı mimariye sahip olacağı da doğrulandı diyebiliriz. Bunlar sırasıyla Raphael (Zen4), Barcelo (Zen3) ve Mendocino (Zen2) mimarileri olarak karşımıza çıkacak.

    Ryzen 7000 mobil işlemciler üç farklı mimari ile geliyor! Tam Boyutta Gör
    AMD, şimdiye kadar 15-28W arasında değişen dört adet Ryzen 7000U mobil işlemciyi onayladı. Ryzen 5 serisi bu işlemciler tek başına üç farklı mimariden destek alacak. Ayrıca Ryzen 7000 işlemci ailesinin, Ryzen ürün grubunda ikiden fazla mimariyi destekleyen ilk seri olacağını söyleyebiliriz.
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    slamdunk393 7 saat önce

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