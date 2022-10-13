Intel Core i9-13900KF, Cinebench'te görüntülendi: Ryzen 9 7950X ile karşı karşıya.

Cinebench R23'te AMD Ryzen 9 7950X'i geride bırakıyor
Bildirilenlere göre kıyaslama platformunda MSI Z690 Unify-X anakart ile test edilen Intel i9-13900KF, 5.5 GHz frekans değeri, 292W CPU Paket Gücü ve 85 derece maksimum sıcaklık ile yaklaşık 40.000 çoklu çekirdek skoruna imza atıyor.
Şimdiye kadar, i9-13900KF'nin uygun bir soğutma çözümü ile (Arctic LiquidFreezer II 360) 5,7 ila 5,8 GHz hızlarda çalışabileceği onaylanmıştı. Paylaşılan görsellerin de bunu kanıtlar nitelikle olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu skorları kıyasladığımızda ise Intel Core i9-13900KF, Cinebench R23 platformunda 30.000 ila 36.000’lik bir skora sahip olan AMD Ryzen 7950X’in önüne geçmeyi başarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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