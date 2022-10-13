Intel Core i9-13900KF, Cinebench'te görüntülendi: Ryzen 9 7950X ile karşı karşıya.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Raptor Lake işlemcilerini tanıtan Intel, yakında serinin amiral gemisi çözümlerinden Core i9-13900KF modelinipiyasaya sürecek. Performansı hedefleyen kullanıcılar için entegre grafik birimine sahip olmayan yeni işlemci, OCN forumlarında bulunan bir kullanıcı tarafından Cinebench platformunda test edildi.

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Bildirilenlere göre kıyaslama platformunda MSI Z690 Unify-X anakart ile test edilen Intel i9-13900KF, 5.5 GHz frekans değeri, 292W CPU Paket Gücü ve 85 derece maksimum sıcaklık ile yaklaşık 40.000 çoklu çekirdek skoruna imza atıyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere bakıldığında ise işlemcide referans değerlerin korunduğunu ancak Intel LLC3 değerinde (Yük Hattı Kalibrasyonu) ufak bir değişiklik yapıldığını söyleyebiliriz. Bu değer kararlılık için 1,25V'den 1,225V'ye çıkartılmış.

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Şimdiye kadar, i9-13900KF'nin uygun bir soğutma çözümü ile (Arctic LiquidFreezer II 360) 5,7 ila 5,8 GHz hızlarda çalışabileceği onaylanmıştı. Paylaşılan görsellerin de bunu kanıtlar nitelikle olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu skorları kıyasladığımızda ise Intel Core i9-13900KF, Cinebench R23 platformunda 30.000 ila 36.000’lik bir skora sahip olan AMD Ryzen 7950X’in önüne geçmeyi başarıyor.

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Intel Core i9-13900KF, 5,8 GHz hızlarda Cinebench'te görüntülendi