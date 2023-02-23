Dizüstü amiral gemisi AMD Ryzen 9 7945HX test edildi: Sınırları zorluyor

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 7000 "Dragon Range" serisi dizüstü işlemciler çok yakında piyasaya sürülecek. Bugün merakla beklenen dizüstü çözümleri arasından AMD Ryzen 9 7945HX Geekbench platformunda görüntülendi. Ailenin tepe modeli, Intel Raptor Lake HX işlemcilere karşı neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım

AMD Ryzen 9 7945HX sınırları zorluyor

Bildirilenlere göre AMD Ryzen 9 7945HX, 80MB önbellek, 75W TDP, 5,4 GHz maksimum saat hızı ve 16 adet Zen4 çekirdeği ve 32 iş parçacığı ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte ASUS ROG Zephyrus Duo 16 dizüstü bilgisayarda 32GB DDR5 4800 MT/s RAM ile test edilen CPU, şaşırtıcı sonuçlara imza atıyor.

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Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre Ryzen 9 7945HX, Geekbench platformunda 2127 tek çekirdek, 19.403 çoklu çekirdek skoruna ulaşıyor. Bu noktada Ryzen 9 7945HX, sahip olduğu tek çekirdek puanı ile mobil CPU kıyaslamasında en üst sıraya yerleşiyor. Çoklu çekirdekte ise rakibi Intel Core i9-980HX’in hemen altında yer alıyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni amiral gemisi işlemcinin, selefi Ryzen 9 6900HX’ten önemli ölçüde daha hızlı olduğunu belirtelim. Masaüstü tarafında ise Ryzen 9 7945HX'in AMD Ryzen 9 7900X’e yaklaştığını görüyoruz. Bunun nispeten kısıtlı, 55W güç bütçesi olan bir işlemci için oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz

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Dizüstü amiral gemisi AMD Ryzen 9 7945HX test edildi!