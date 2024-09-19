Sabit sürücüdeki veriler nasıl kurtarılır: 3 en iyi yöntem

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Sabit sürücünüz her zaman iyi performans göstermeyebilir ve ani disk hataları veya yanlışlıkla silinmesi veri kaybetmenize neden olabilir. Ancak sabit diskteki önemli verileri kaybettikten sonra hayal kırıklığına uğramanıza gerek yok. Yardım etmek için buradayız!

Bu makalede, farklı sabit disk kurtarma çözümleriyle sabit disklerdeki verileri kurtarma konusunda size yol göstereceğiz ve sabit disk kurtarma hakkında bilmeniz gereken tüm ipuçlarını sunacağız.

Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Sabit sürücü veri kaybının yaygın nedenleri

Sabit sürücü veri kaybı birçok senaryodan kaynaklanabilir. EaseUS Data Recovery gibi profesyonel bir yazılımla bir sabit sürücüyü kurtarmak basit olsa da, bunun tekrar yaşanmasını önlemek için verilerin neden kaybolduğunu anlamalısınız. Sabit disk veri kaybının bilinmesi gereken bazı yaygın nedenleri şunlardır:

Fiziksel hasar : Sabit sürücüyü yere düşürmek, aşırı sıcaklıklara maruz bırakmak veya su hasarı, fiziksel hasara ve veri kaybına neden olabilir.

: Sabit sürücüyü yere düşürmek, aşırı sıcaklıklara maruz bırakmak veya su hasarı, fiziksel hasara ve veri kaybına neden olabilir. Donanım hatası : Okuma/yazma kafaları, motor veya devre kartı arızalanarak sürücünün depolanan verilere erişmesini engelleyebilir.

: Okuma/yazma kafaları, motor veya devre kartı arızalanarak sürücünün depolanan verilere erişmesini engelleyebilir. Yanlışlıkla silme : Dosyaların yanlışlıkla silinmesi veya verileri yedeklemeden yeni bir sabit sürücünün biçimlendirilmesi veri kaybına neden olabilir.

: Dosyaların yanlışlıkla silinmesi veya verileri yedeklemeden yeni bir sabit sürücünün biçimlendirilmesi veri kaybına neden olabilir. Virüs veya kötü amaçlı yazılım saldırısı : Kötü amaçlı yazılımlar verileri silebilir, dosyaları bozabilir veya bir sabit sürücüyü erişilemez hale getirebilir.

: Kötü amaçlı yazılımlar verileri silebilir, dosyaları bozabilir veya bir sabit sürücüyü erişilemez hale getirebilir. Dosya sisteminin bozulması: Sabit sürücünün dosya sistemindeki hatalar, sabit sürücüdeki verileri bozarak onu okunamaz veya erişilemez hale getirebilir.

Yaygın nedenleri öğrendikten sonra HDD veri kurtarmanın nasıl çalıştığını ve verilerinizi geri almak için atmanız gereken adımları bilmelisiniz.

Sabit sürücü verilerini geri yüklemeden önce yapılması gerekenler

Sabit diskinizdeki veri kaybının farkına vardıktan sonra, sabit sürücüyü kullanmayı derhal bırakmalısınız. Sürücüyü kullanmaya ve yeni veriler yazmaya devam ederseniz, verilerin üzerine yazılabileceğinden kurtarma başarı oranı düşecektir.

Ardından veri kaybının nedenini teşhis edin. Yukarıda belirtildiği gibi, sabit sürücünüz, sabit sürücünün sudan zarar görmesi veya fiziksel olarak kırılması gibi fiziksel bir hasarla karşılaşmış olabilir. Fiziksel olarak hasar görmüş sabit disklerdeki verileri kurtarmak çok zordur. Sabit sürücünüz fiziksel olarak hasar görmemişse, eksik verileri kurtarmak için sabit sürücü kurtarma işlemini gerçekleştirebilmelisiniz.

Kurtarma programları yardımcı olmazsa profesyonel veri kurtarma hizmetleri aramak gerekir. Veri kurtarma uzmanları, sabit sürücü sorunlarını veri kaybı olmadan gidermenize yardımcı olabilir.

Aşağıda, mantıksal olarak hasar görmüş bir sabit sürücüden veri kurtarmaya yönelik üç çözümü özetleyeceğiz: EaseUS Data Recvoery'nı uygulayın, sabit sürücüdeki dosya sistemini onarın ve veri kurtarma hizmetleriyle iletişime geçin.

Yöntem 1. HDD kurtarma yazılımıyla sabit disk verilerini kurtarın

Arızalı bir sabit diskteki verileri bir kurtarma ürünüyle hızlı bir şekilde kurtarmak için EaseUS Data Recovery'nı öneriyoruz. Gelişmiş kurtarma teknolojisi ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip %100 güvenli bir kurtarma programıdır.

Bu kullanışlı sabit disk kurtarma aracının ana özellikleri şunlardır:

HDD'ler, SSD'ler, harici sabit sürücüler, SD kartlar ve USB flash sürücülerdeki veri kurtarmayı destekler.

Fotoğraflar, belgeler, videolar, ses ve e-posta dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerini sabit sürücüden kolayca kurtarır.

Western Digital, Seagate, SanDisk, LaCie, Toshiba, Samsung ve Crucial dahil olmak üzere farklı sabit disk markalarından verileri alır.

Adım 1. EaseUS Data Recovery Sihirbazını resmi web sitesinden indirin. Ücretsiz sürüm, sabit sürücünüzdeki 2 GB veriyi kurtarmanıza olanak tanır. Dosyanın önizlemesini görmek için Deneme sürümünü de indirebilirsiniz. Yazılımı PC'de başlatın (bu araç hem Windows hem de Mac için mevcuttur) ve "Kayıp Verileri Ara" seçeneğini tıklayın.

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Adım 2. Kayıp dosyaları dosya yolu veya dosya türü aracılığıyla bulabilirsiniz. Silinen fotoğrafları sabit sürücüden kurtarmak istiyorsanız, “Tür”ü seçin ve “Resimler”i seçin.

Adım 3. Kurtarma işleminden önce dosyaları önizleyebilirsiniz. Bu yazılım bozuk dosyaları otomatik olarak onaracaktır. “Kurtar”a tıklayın ve kurtarılabilir dosyaları kaydetmek için yeni bir konum seçin.

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Yöntem 2. Bozuk dosya sistemine sahip sabit sürücülerden verileri kurtarın

Dosya sistemi bozuksa sabit sürücünüzdeki dosya ve klasörlerinize erişilemez. Bozuk bir dosya sistemini CHKDSK aracıyla onarmanın ve dosya kurtarma işlemini gerçekleştirmenin iki yolu vardır:

1. CMD'yi kullanın

Adım 1. Windows arama kutusuna cmd yazın ve Komut İstemi'ni yönetici olarak çalıştırın.

Adım 2. Komut İstemi penceresinde, disk hatalarını otomatik olarak tarayacak olan chkdsk yazın. Sabit sürücüyü onarmanız gerekiyorsa bunun yerine chkdsk sürücü harfini yazın: /r.

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2. Windows Dosya Gezgini'ni kullanın

Adım 1. Windows Dosya Gezgini'ni başlatın ve hedef sabit sürücüyü bulun.

Adım 2. Sabit sürücüye sağ tıklayın ve “Özellikler”i seçin.

Adım 3. Daha sonra yeni bir pencere açılacaktır ve taramayı başlatmak için “Araçlar” sekmesi > “Kontrol Et”i seçmelisiniz.

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Adım 4. Bu disk aracı bu sabit sürücüde herhangi bir hata bulamazsa, bir bildirim penceresi görünecektir ve dosya sistemi hatalarını kontrol etmek için “Sürücüyü tara” seçeneğini seçebilirsiniz.

Bahsettiğimiz yöntemlerin tümü başarısız olursa sonuncuyu kontrol etmelisiniz.

Yöntem 3. Verileri bir sabit sürücü veri kurtarma hizmetiyle geri yükleyin

Profesyonel veri kurtarma ekibine başvurmak son yöntem ama denemeye değer. Sabit sürücüdeki veri kaybı sorunu, kurtarma yazılımıyla kendi başınıza çözülemediğinde, veri kaybı sorununun ciddi olduğu anlamına gelir. Bu yüzden profesyonel yardıma ihtiyacınız var.

Yerel kurtarma laboratuvarlarını ziyaret edecek vaktiniz yoksa EaseUS’un resmi web sitesini ziyaret edin > Veri Kurtarma sekmesi > Veri Kurtarma Hizmetleri > Ücretsiz Danışmanlık Talep Edin. Bir sabit sürücü kurtarma mühendisi sorunu teşhis edecek ve sabit sürücü verilerini çevrimiçi olarak kurtarmanıza yardımcı olacaktır.

Sabit sürücülerde veri kaybı nasıl önlenir

Bir sabit sürücüde veya başka bir depolama aygıtında tekrar veri kaybına uğramak istemiyor musunuz? Gelecekte veri kaybını önlemek için bu ipuçlarına göz atın.

Önemli verileri düzenli olarak yedekleyin: Veri kaybını önlemenin en kolay yolu, verileri haftada bir kez yedeklemektir. Bir yedekleme diski hazırlayın veya bu dosyaları buluta yükleyin.

Güvenilir antivirüs yazılımı kullanın: Bilgisayarınızı virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak için güvenli yazılımı indirin ve iyi bir antivirüs kullanın.

Sabit sürücüyü yanlış kullanmaktan veya düşürmekten kaçının: Sabit sürücüdeki dosyaları silmeden önce iki kez düşünün ve sürücüyü taşımak için bir çanta hazırlayın.

Güvenilir veri kurtarma yazılımı uygulayın: Bazı kurtarma ürünleri, sabit sürücüde daha fazla veri kaybına neden olabilir ve hatta kalıcı olarak silinmesine neden olabilir.

Çözüm

Önerilen yöntemleri ve kurtarma yazılımını kullanarak sabit sürücünüzdeki önemli verileri kurtardınız mı? EaseUS Data Recovery ve EaseUS veri kurtarma hizmetlerine güvenebilirsiniz. EaseUS'un gelişmiş kurtarma teknolojisi ve güvenilir satış sonrası hizmeti size iyi bir kurtarma deneyimi sunacaktır.

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