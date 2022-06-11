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İnsansız hava sistemleri geliştiren SpearUAV, su altındayken bir denizaltıdan fırlatılabilen drone olan Ninox 103 UW'yi tanıttı. Drone, denizaltıdan fırlatıldıktan sonra 24 saate kadar suda kalabiliyor. Bu da denizaltının dronedan ayrılması için gerekli süreyi tanıyor.

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Testler başarılı gerçekleşti

Kara veya deniz platformlarından fırlatılmak üzere tasarlanan Ninox 103 UW, 37km/s'e kadar rüzgara dayanabiliyor. 1 kg yük taşıma kapasitesine sahip olan drone, 10 km menzil ve 45 dakikalık uçuş süresi sunuyor.

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Ninox 103 UW, görsel imzalar ve açık mimari yapay zeka sistemini kullanarak keşif ve otomatik hedef tespiti için Elektro-Optik/Kızılötesi (EO/IR) sensörlere sahip.

SpearUAV'ın CEO'su Gadi Kuperman: "Dünyada türünün ilk teknolojik gelişimi olan Ninox 103 UW, Spear'ın dünya çapındaki müşterilerinin su altı fırlatma yeteneğine sahip bir drone konusundaki ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirildi. Sistem başarıyla test edildi ve Spear, yeni gelişmeler üzerinde çalışmaya devam ederken bir dizi savunma şirketi ile işbirliği yapıyor." dedi.

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Sudayken denizaltıdan fırlatılabilen drone geliştirildi