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    Safari tarayıcısında bir garip hata: Bazı sayfalara yer imi eklenemiyor

    Safari tarayıcısındaki canonical hatası sebebiyle bazı web sayfalarına yer imi eklenemiyor. Can sıkıcı bu hata Apple'a bildirilmesine rağmen uzun süredir düzeltilmedi.
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    Safari'deki bu hata sebebiyle bazı sayfalara yer imi eklenemiyor
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    Safari tarayıcısındaki bir hata sebebiyle bazı web sayfalarına yer imi eklenemiyor. Söz konusu duruma sebep olan hata ise Safari'nin yer imi eklerken web sayfasının kanonik URL'sini baz almasından kaynaklanıyor.

    Self canonical kullanmayan web sayfalarına yer imi eklenemiyor

    Benzer içeriğe sahip sayfalar barından web siteleri, arama motorlarına hangi sayfayı baz alıp arama sonuçlarında göstermesini bildirmek için canonical etiketi kullanmaktadır. Ancak Safari tarayıcısı, arama motoru botlarını yönlendirmek için kullanılan bu etiket içerisinde belirtilen URL'i yer imi eklemek için kullandığı için kanonik URL'i kendi URL'ine eşit olmayan sayfalar favorilere eklenemiyor.

    Örnek vermek gerekirse https://www.hepsiburada.com/iphone-13-128-gb-p-HBCV00000ODHHZ sayfasının kanonik URL'si olarak https://www.hepsiburada.com/iphone-13-c-80837000 verildiği için siz iPhone 13 ürün sayfasını favorilerinize eklemek istediğinizde Safari, bu sayfanın kanonik URL'si olan kategori sayfasına yer imi ekliyor. 

    Apple'a bildirilmesine rağmen uzun süredir düzeltilmeyen bu hata sebebiyle web sitesi sahiplerinin bilinçli veya bilinçsiz olarak kendi kendini işaret etmeyen kanonik URL'ler kullanması durumunda, kullanıcıların bu sayfalara yer işareti ekleyememelerine neden olmakta.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 16 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 17 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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