Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi

Tam Boyutta Gör Son günlerde artan vaka sayılarına bağlı olarak kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiği şu günlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan farklı bir açıklama geldi.

Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yakın zamanda maske takma zorunluluğunun hayatımızdan çıkmış olacağını söyledi. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, son günlerde umutların yeniden yeşermesini sağlayan aşı çalışmalarına vurgu yaptı. Bilindiği üzere Almanya merkezli ve kurucularından ikisinin Türk olduğu BioNTech, Amerikan Pfizer ile geliştirdiği aşıyla ilgili çok olumlu açıklamalar yapmıştı. Aşının %90 oranında etkili olduğunu söyleyen BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının “virüsün başını ezip”, dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu söylemişti. Astra Zeneca gibi şirketlerden de gelen umut verici açıklamalar, nihayetinde salgına karşı olumlu bir atmosfer oluşmasını sağladı.

Ayrıca Bkz. "BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir"

Bakan Koca açıklamasının devamında ise sabırlı olunmasını ve maske kuralına uyulması hususunu bir kez daha hatırlattı. Bakan Koca’nın açıklamasının devamı ise şu ifadeleri kullandı:

“Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.”

https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/son-dakika-koca-maske-yakin-zamanda-hayatimizdan-cikmis-olacak-6123574/

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