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    Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili çok olumlu gelişmelerin yaşanmasını örnek gösterdiği açıklamasında maske takma zorunluluğundan yakında kurtulacağımızı söyledi.
    16 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi
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    Son günlerde artan vaka sayılarına bağlı olarak kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiği şu günlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan farklı bir açıklama geldi.

    Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yakın zamanda maske takma zorunluluğunun hayatımızdan çıkmış olacağını söyledi. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, son günlerde umutların yeniden yeşermesini sağlayan aşı çalışmalarına vurgu yaptı. Bilindiği üzere Almanya merkezli ve kurucularından ikisinin Türk olduğu BioNTech, Amerikan Pfizer ile geliştirdiği aşıyla ilgili çok olumlu açıklamalar yapmıştı. Aşının %90 oranında etkili olduğunu söyleyen BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının “virüsün başını ezip”, dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu söylemişti. Astra Zeneca gibi şirketlerden de gelen umut verici açıklamalar, nihayetinde salgına karşı olumlu bir atmosfer oluşmasını sağladı.

    Ayrıca Bkz. "BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir"

    Bakan Koca açıklamasının devamında ise sabırlı olunmasını ve maske kuralına uyulması hususunu bir kez daha hatırlattı. Bakan Koca’nın açıklamasının devamı ise şu ifadeleri kullandı:

    Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/son-dakika-koca-maske-yakin-zamanda-hayatimizdan-cikmis-olacak-6123574/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 sene daha takacağım ben, aşı da olmayacağım. Bir yılda çıkan aşıya mı güveneceğim? Ayrıca 2.800 "hasta" varken her gün; aşıyı birden 80 milyona mı vuracaksın da çıkacak hayatımızdan, boş konuşuyorsun hala. Her gün mani okuyup dur Twitter'da başka bir şey yaptığın yok bakan.
    1 sene daha takacağım ben, aşı da olmayacağım. Bir yılda çıkan aşıya mı güveneceğim? Ayrıca 2.800 "hasta" varken her gün; aşıyı birden 80 milyona mı vuracaksın ...
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    Galatas4ray (ENVER A.) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk başta çok poh pohladılar bu bakanı.Ama kusura bakmayın boş konuşmaktan başka birşey yapmadı.Garibanlar evde dursun cepte 5 kuruş parası yok dışarı çıkarken maske taksın çünkü virüs bulaşır diğer tarafta zenginler antalyaya tatile gitsin maskesiz tatil yapsın turistler gelsin döviz girsin maskesiz dolaşsınlar antalyada,muğlada eee sayın bakanım bu adamları neden uyarmadınız?Parası olana ülkeye döviz sokana virüs bulaşmıyor mu veya bulaştıryormu?Virüsün tavan yaptıgı aylarda antalyadaydım kimsede maske yoktu ozamanlarda ülkenin diğer yerlerinde maske cezaları kesiliyordu her yerde maske kontrolü vardı.

    Kusura bakmayın sayın sağlık bakanım sizde biliyorsunuz ki işler böyle yürümüyor.Üstten emir almayı bırakıp doğruları konuşmanız lazımdı artık sağlık ihmale gelmez bu doktor yemini etmekle olmuyor gizlediğiniz vaka sayılarının hesabını Allah sorar.Diğer ülkeler turist girişini kapatırken biz döviz girsin diye vızır vızır turist aldık.
    İlk başta çok poh pohladılar bu bakanı.Ama kusura bakmayın boş konuşmaktan başka birşey yapmadı.Garibanlar evde dursun cepte 5 kuruş parası yok dışarı çıkarken ...
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    Yanıtla +21
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence kaldırmasınlar, herkes taksın. Ne grip olan var, ne hasta olan. Corona olmasa da çok faydalı aslında. Özellikle toplu taşıma araçlarında.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    huseyincarnege (huseyin murteza) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    ağam eylenir bizimle
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    Dark Territory (E. K.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah 1 dediğine inanırım sadece
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    hakanhan68 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    önümüzdeki 2 hafta diye diye 8 ay oldu yemezler artık umut satmaktan başka bir şey yok , sürü bağışıklığına haziranda geçildi en erken seneye haziran ada kadar da bitmez . ölen ölür kalan sağlar bizimdir. kendinize dikkat edin. altaylının dediği gibi sokaklarda ölmeyelim bari.

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    Galatas4ray (ENVER A.) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk başta çok poh pohladılar bu bakanı.Ama kusura bakmayın boş konuşmaktan başka birşey yapmadı.Garibanlar evde dursun cepte 5 kuruş parası yok dışarı çıkarken maske taksın çünkü virüs bulaşır diğer tarafta zenginler antalyaya tatile gitsin maskesiz tatil yapsın turistler gelsin döviz girsin maskesiz dolaşsınlar antalyada,muğlada eee sayın bakanım bu adamları neden uyarmadınız?Parası olana ülkeye döviz sokana virüs bulaşmıyor mu veya bulaştıryormu?Virüsün tavan yaptıgı aylarda antalyadaydım kimsede maske yoktu ozamanlarda ülkenin diğer yerlerinde maske cezaları kesiliyordu her yerde maske kontrolü vardı.

    Kusura bakmayın sayın sağlık bakanım sizde biliyorsunuz ki işler böyle yürümüyor.Üstten emir almayı bırakıp doğruları konuşmanız lazımdı artık sağlık ihmale gelmez bu doktor yemini etmekle olmuyor gizlediğiniz vaka sayılarının hesabını Allah sorar.Diğer ülkeler turist girişini kapatırken biz döviz girsin diye vızır vızır turist aldık.
    Yanıtla +21
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında demiş adam. Yarın dememiş.
    Ben de merak ediyorum tabi ne kadar yakın ve nasıl olacak o iş?
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    deoks 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Toplumun en az yüzde 80 ini aşılamadan toplumsal koruyuculuk oluşmaz. Ülkedeki aşı karşıtı kitle bile bu yüzdeye ulaşmaya engel. Bu konuda ne türlü önlemler alacaklar merak ediyorum.
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    AR474 (armagan altinoz) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl olacak o iş? Kaç yıllık grip aşısını bile temin edemediniz? Daha corona aşısının ne olduğu belli değil ne zamn testler sona erecek de seri üretime geçilecek.. Testler 20 30 yaş arası sağlıklı kişilerde deneniyor. Kronik hastalığı olan birinde ölümle sonuçlanmayacağı ne malum?? Millete verin gazı verin mehteri ancak 😂
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    teknoCat (ismi gizli) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    En güzel haber bu. Ameliyat ve operasyonlarda da maske zorunluluğu kalksın lütfen doktorlar zor nefes alıyor(!)
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne faydası ya ? Verdiğin havayı soluyorsun. Ben korona oldum, artık rahatladım.
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    vozy (Vatan Yiğit) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hastaneye düşüp solunum cihazına bağlanana kadar kimsenin umrunda değil..
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