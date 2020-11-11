BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir

Mart ayında başlayan koronavirüs pandemisinde aşı çalışmaları da artık son aşamaya gelmiş durumda. Pek çok aşı adayı klinik testlerde üçüncü aşamayı da tamamlamak üzere ve yetkili kurumlara başvurular yapılıyor.
BiONtech ilk sırada
Almanya’ya göç eden bir ailenin oğlu olan Uğur Şahin’in firması BiONtech, aşı adayları arasında dağıtıma en yakın isim olarak gösteriliyor. 44000 civarındaki gönüllü üzerinde yapılan testler tamamlanmak üzere. Yüzde 90 etkinlik oranı yakalayan aşı adayı hakkında sonunda acil durum kullanımı için ABD’de başvuru yapılacak.
Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"
Pfizer ile birlikte geliştirilen aşı adayının gerekli onayları aldıktan sonra dağıtıma başlaması bekleniyor. İki firma hali hazırda üretim zincirini kurdu ve ilk parti üretim için her şey hazır. Talebin çok fazla olduğu aşı için haliyle ilk dönem biraz sıkıntılı geçecek.İlginizi Çekebilir Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi
Yıl sonuna kadar 50-100 milyon arasında aşı üretilmiş olacak. Gelecek yılın sonlarına kadar ise 1.3 milyar civarında aşı üretilecek. ABD ilk etapta 100 milyon aşı siparişi verdi ve 1.95 milyar dolar civarında bir meblağ ödedi. Avrupa’da da yıl sonu veya gelecek yıl başında aşılamalar başlayacak.
Uğur Şahin; BBC’ye verdiği demeçte ülkemiz için de Sağlık Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını duyurdu. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Ocak-Şubat-Mart aylarında tedarik yapılacak.
Sağlık Bakanı Aralık ayında Çinli CoronaVAC aşısından 5 milyon doz yapılabileceğini belirtmişti. Ayrıca Rus Sputnik V için de Türkiye’den üretim izni talebi geldiği ifade edilmişti. Yani Aralık ayından itibaren ülkemizde 3 farklı aşı adayının dağıtıma başlayacağını söyleyebiliriz.
BiONtech ve Pfizer’in geliştirdiği aşı adayı mesajcı RNA adı verilen bir bileşen barındırıyor. Bu mesajcı insan vücudunu enfekte etmeyen virüs bilgisine sahip. Vücuda enjekte edildikten sonra bağışıklık sisteminin virüsü üretmesini ve sonrasında bağışıklık kazanmasını sağlıyor.
Aşının geliştirilmesinin yanında taşıma süreci de oldukça sancılı geçecek gibi. Aşının -70 derecenin üzerine çıkmaması yani ısınmaması gerekiyor. Sadece 4 kez tekrar -70 dereceye kadar dondurma sınırı var. Yine çözüldükten sonra sadece 5 gün civarı etkisini koruyabiliyor. Bu sınırlar aşılırsa aşı ile yaramıyor. Günümüz soğutma sistemleri bu kadar aşırı bir seviyeye hazır değil. Bu bakımdan
Pfizer; ABD ve Avrupa’daki merkezlerinde aşıları tutacak. Dağıtım merkezleri üzerinden noktalara ulaştıracak. Ayrıca bir bond çanta büyüklüğünde olan içi kuru buz dolu kutularla 5 bin doz aşıyı 10 gün boyunca saklayabilmeyi planlıyor. GPS takipli bu çantaların 5 bin sterlin civarında olması bekleniyor.
[youtube= https://www.youtube.com/watch?v=4B0zvzNIEqg]
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Su ana kadar mRNA kullanilan asilar (covid-19 icin demiyorum, genel anlamda gunumuze kadar), insanlarin kullanimina sunulmadi, cunku gerek olmadi ve de fazladan bir riski var mi diye kaynak ayirmak da gereksizdi. Nihayetinde normal asiyla ayni isi yapiyor. Biraz daha hizli uretelim diye normal asinin gerektirmedigi soguk transport ve depolama masraflarini goze almak, ve onceden mRNA asilar tercih edilmedigi icin yeteri kadar risk analizinin olmamasi negatif yonleri.
Bill Gates ve Pfizer borsada paralari bu sirkete gomdugu icin, tabii ki bu sirketin ilk uretmesini isteyecekler. Bu sirket harici mRNA asi uretim asamasinda olan baska sirketler de var. 90% dan daha yuksek etki orani elde edilen normal asilar da uretildi. Ama illa Pfizer/Biontech one cikacak, sanki yeni bir sey icat etmisler gibi. Pazari baskalarina birakacak degiller tabii.
Bill Gates zaten bu düzenin tanrısı angut mu adam düzeni bozsun ki yapabileceği birşeyde değil dünya bizim ülkemiz gibi tek otorite tarafından idare edilmiyor ve nufusun fazla olması zenginlerin işine gelir fakirlerin gelmez fakirlerinde nufusu azaltmak için böyle şeyler yapabilecek güçleri yok
Aşı senin virüse antikor üretmeni sağlar başka birşey yok içinde olamazda 100 lerce denetleyicisi var girdiği her ülkede o ülke denetliyor dsö denetliyor
Bu denetleme işi uzun sürdüğü için ruslar uğraşmadı %30-40 da antikor oluştursa aşıyı üretti ve çalışmalara devam etti şimdi sputnik2 yi çıkardı
Aşıdan birşey olmaz korkmayın ha ben rus aşısı yerine avrupalı yada amerikanın aşısını bekler olurum
Aşı olsak bile bu tipler yüzünden bir işe yaramayacak maalesef...