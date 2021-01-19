Sinovac firmasından aşının 2.dozuyla ilgili açıklama geldi

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Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac, Türkiye'nin de sipariş ettiği koronavirüs aşısının ikinci dozunu üç hafta sonra alan kişilerde aşının yüzde 70 civarında koruma sağlandığını tespit ettiklerini duyurdu. Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac, koronavirüse karşı geliştirilen Coronavac aşısının iki dozu arasındaki sürenin artırılmasının aşının etkisini de artırabileceğini açıkladı.

Sinovac’tan yapılan açıklamaya göre, Brezilya’daki klinik çalışmalar sırasında aşının ikinci dozunu daha geç alanlarda aşının etkisinin yüzde 20 daha fazla olduğu tespit edildi. Reuters'in sitesinde yer alan habere göre, Sinovac sözcüsü, aşının ikinci dozunu 3 hafta sonra alan 1.394 kişide aşının koruma etkisinin yaklaşık %70 olduğunu kaydetti.

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Sözcü, klinik çalışmalara katılan bazı gönüllülerin çeşitli nedenlerle aşının ikinci dozunu daha geç aldığını ancak diğer yandan bu gruba ilişkin sonuçların bilimsel açıdan daha az güvenilir olduğunu ifade etti.

Tartışmalar

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Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denenen koronavirüs aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı. Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının koronavirüs enfeksiyonu hafif seyreden vakalarına karşı %78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı. Ayrıca Brezilya 9000'i aşkın gönüllüden elde ettiği verilerle ( katılımcıların çoğunluğu 2. dozu 14 gün sonra almıştı ) aşının genel etkinlik oranını %50,38 olarak açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "Sinovac aşısının etkinlik oranının farklılık sebebi açıklandı"

Son olarak aşı etkinlik oranlarının farklı olmasına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalar için yukarıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Yeni açıklama Reuters'in sitesinde yayımlandı.

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