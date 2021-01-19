Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sinovac firmasından aşının 2.dozuyla ilgili açıklama geldi

    Sinovac, Türkiye'nin de sipariş ettiği corona virüsü aşısının ikinci dozunu üç hafta sonra alan kişilerde aşının yüzde 70 civarında koruma sağlandığını tespit ettiklerini duyurdu.
    3 sa.
    4b
    116
    13
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Sinovac firmasından aşının 2.dozuyla ilgili açıklama geldi
    Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac, Türkiye'nin de sipariş ettiği koronavirüs aşısının ikinci dozunu üç hafta sonra alan kişilerde aşının yüzde 70 civarında koruma sağlandığını tespit ettiklerini duyurdu. Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac, koronavirüse karşı geliştirilen Coronavac aşısının iki dozu arasındaki sürenin artırılmasının aşının etkisini de artırabileceğini açıkladı.

    Sinovac’tan yapılan açıklamaya göre, Brezilya’daki klinik çalışmalar sırasında aşının ikinci dozunu daha geç alanlarda aşının etkisinin yüzde 20 daha fazla olduğu tespit edildi. Reuters'in sitesinde yer alan habere göre, Sinovac sözcüsü, aşının ikinci dozunu 3 hafta sonra alan 1.394 kişide aşının koruma etkisinin yaklaşık %70 olduğunu kaydetti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı

    Sözcü, klinik çalışmalara katılan bazı gönüllülerin çeşitli nedenlerle aşının ikinci dozunu daha geç aldığını ancak diğer yandan bu gruba ilişkin sonuçların bilimsel açıdan daha az güvenilir olduğunu ifade etti.

    Tartışmalar

    Sinovac firmasından aşının 2.dozuyla ilgili açıklama geldi
    Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denenen koronavirüs aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı. Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının koronavirüs enfeksiyonu hafif seyreden vakalarına karşı %78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı. Ayrıca Brezilya 9000'i aşkın gönüllüden elde ettiği verilerle ( katılımcıların çoğunluğu 2. dozu 14 gün sonra almıştı ) aşının genel etkinlik oranını %50,38 olarak açıklamıştı.

    Ayrıca Bkz. "Sinovac aşısının etkinlik oranının farklılık sebebi açıklandı"

    Son olarak aşı etkinlik oranlarının farklı olmasına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalar için yukarıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

    Yeni açıklama Reuters'in sitesinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine-sinovac-idUKKBN29N141?utm_source=reddit.com https://financialpost.com/pmn/business-pmn/sinovac-says-its-covid-19-vaccine-more-effective-with-longer-dosing-interval https://www.swissinfo.ch/eng/sinovac-says-its-covid-19-vaccine-more-effective-with-longer-dosing-interval/46296232 https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/sinovactan-corona-virusu-asisinin-ikinci-dozuyla-ilgili-aciklama-6217129/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    4 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hollowman_ (N. b.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Brezilya'daki genel etkinlik oranı %58 değil. Yanlış ifade edilmiş. Brezilya'da 3 ayrı örneklem grubu açıklandı. İlki düşük virüs yüküne maruz kalan grup bunda %80 üzeri, ikincisi %70'lerde ve son olarak direk ağır virüs yüküne maruz kalan sağlık çalışanlarına yapılan aşılama için %50 üzerinden bir etkinlik. Tüm örnekleme tamamlandığına ortalamada bir orana oturacak.

    Ama meselenin özü şurada. Aşılama sonucu ağır vaka geçiren veya covid sebebiyle ölen yok. Pandemiyi bitirecek olan da bu. Toplumda covid artık grip gibi hafif seyreden bir hastalığa dönüşecek. Gittikçe de etkinliği düşecek.
    Brezilya'daki genel etkinlik oranı %58 değil. Yanlış ifade edilmiş. Brezilya'da 3 ayrı örneklem grubu açıklandı. İlki düşük virüs yüküne maruz kalan grup bunda ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    A ahercetin (A.Hakan erçetin) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abi yuzdeler havada uçuşuyor 3.dunya ülkesinden 3.dunya ulkerine aşı alıyoruz bu kafayla ancak bu kadar olurdu. Eğer buyukbaslar cin aşısı olduysa ben de sokağa çıkıp melicem
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'yi denek olarak kullandıklarını cümle alem biliyor :XD
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gren (ismail ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    %100 hicbhrseyde yoktur.

    asilamdaki problem yasli ve kronik hastalarda risk yuksektir.aslinda 1 gun yatmalari lazım ama hicbir ulke yapamaz.o yuzden piyango buda koronadan kacarken olebilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Şeref60 (Şeref Berber) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O bile şüpheli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ProfXavier (Emre Taner) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ey Sinovac Sen Kimsin Ya! "Biz %91 oranında etkili dedikten sonra sen nasıl %70 diyebilirsin? Bizden iyi mi bileceksin? Biz bilmeyi senden öğrenecek değiliz !"
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Z zekibeyy (Zekeriya YILMAZ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep bir varsayım üzerinde ilerliyoruz kim doğru söylüyor belli değil haliyle hiç bir şeye güvenemiyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağlık bakanlığından açıklama bekliyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Brezilya'daki genel etkinlik oranı %58 değil. Yanlış ifade edilmiş. Brezilya'da 3 ayrı örneklem grubu açıklandı. İlki düşük virüs yüküne maruz kalan grup bunda %80 üzeri, ikincisi %70'lerde ve son olarak direk ağır virüs yüküne maruz kalan sağlık çalışanlarına yapılan aşılama için %50 üzerinden bir etkinlik. Tüm örnekleme tamamlandığına ortalamada bir orana oturacak.

    Ama meselenin özü şurada. Aşılama sonucu ağır vaka geçiren veya covid sebebiyle ölen yok. Pandemiyi bitirecek olan da bu. Toplumda covid artık grip gibi hafif seyreden bir hastalığa dönüşecek. Gittikçe de etkinliği düşecek.
    1 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    Şimdi şu ağır vakaları %100 önlüyor olayı biraz gerçeklikten uzak oluyor. Neden dersen, 1000 kişilik bir grupta kimse ağır vaka geçirmemiş olabilir ama buradan tümevarım yapıp aşı %100 etkili dersen yanılırsın. Aşının kullanımı arttıkca, etkinlik oranı her bir aşıda değişir. Buradaki bütün oranlar sadece "erken klinik deney" oranlarıdır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Brezilya’da etkinlik oranının görece düşük çıkmasının nedeni ikinci dozun erken alınması oluyor sanırım. Çünkü bizde ikinci dozun 28 gün sonra yapılacağı açıklanmıştı. Bizdeki belirtilen süreden yarı yarıya daha az bir sürede ikinci dozun vurulması belki de aşının etkinliğini düşürdü.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. NASA, Türkiye'yi uyardı: "Kuraklık yüzünden mahsul üretemeyebilirsiniz" 19 dk. Bir rüya sona eriyor: Optane bellekler sona mı geldi? 49 dk. Rockstar Games, GTA 6 ile alakalı olabilecek yeni bir NPC teknolojisinin patentini aldı 1 sa. Türkiye’ye temsilci atamayan platformlara reklam yasağı başladı mı? 1 sa. Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sinovac firmasından aşının 2.dozuyla ilgili açıklama geldi Sonraki Sinovac aşısının etkinlik oranının farklılık sebebi açıklandı 10 sa. Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster 11 sa. Peaky Blinders, 6. sezonu ile final yapacak! Çekimler başladı 13 sa. Fransız petrol devi Total, dünyanın en büyük fotovoltaik çözümleri üreticisine yatırım yaptı 13 sa. Hitman III'ten 4K çıkış fragmanı paylaşıldı 14 sa. Samsung da Apple’ın yolunda: Sadece yetkili servisler tamirat yapabilecek 14 sa. Sony'nin gizemli yeni oyun stüdyosu, mevcut PlayStation serilerinin yenisini geliştiriyor 14 sa. 17.500 TL’lik ödül havuzuna sahip olan Casper Excalibur'un Valorant Turnuvası başladı 15 sa. MediaTek'in 6 nm'lik yeni işlemcisinin detayları belli oldu 15 sa. MasterCard’lılara Amazon Prime ilk 2 ay hediye 15 sa. FIFA 21 eMilli Takım Seçmeleri için başvurular başladı 16 sa. Zack Snyder’s Justice League'in 4 saatlik bir film olacağı doğrulandı 16 sa. Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız 17 sa. S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek 17 sa. 5 bin dolarlık fiyatıyla 130 km menzil sunan elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle 18 sa. Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor 18 sa. Google Mesajlar ve Keşfet uygulamaları Galaxy S21’de yerleşik olacak 19 sa. Çinli Linux dağıtımı JingOS fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor 19 sa. Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir 19 sa. 3 boyutlu yazıcı Ultimaker 2+ Connect - İnceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız