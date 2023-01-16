Sahte AMD ekran kartı sürücüleri Google aramalarda ilk sırada çıkıyor

Aramalarda ilk sırada çıkan bağlantı elbette Google arama motoru algoritması tarafından indexlenen bir bağlantı değil. Bunun yerine, ilk arama sonucu alanında oturan sahte site sadece bir reklam. Ancak çok iyi derece hazırlanmış sinsi bir reklam. Zira oldukça gerçekçi bir taklit söz konusu. Uyanık olmayan bir kullanıcının bu oltaya yakalanması son derece olası gözüküyor.
Sahte siteler bir tık uzakta
- Her zaman tıkladığınız bağlantının adresini kontrol edin.
- Sonuç listesini aşağı kaydırın.
- Reklam olarak etiketlenen sonuçlara tıklamayın.
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