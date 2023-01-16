Sahte AMD ekran kartı sürücüleri Google aramalarda ilk sırada çıkıyor

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce Reddit’te, AMD’nin sitesini taklit eden sahte bir web sitesinin varlığı ortaya çıkarıldı. Sıradan bir kullanıcının Google’da “amd driver” araması yapmasının ardından ilgili sahte sitenin aramalarda ilk sırada olduğu görülüyor.

Aramalarda ilk sırada çıkan bağlantı elbette Google arama motoru algoritması tarafından indexlenen bir bağlantı değil. Bunun yerine, ilk arama sonucu alanında oturan sahte site sadece bir reklam. Ancak çok iyi derece hazırlanmış sinsi bir reklam. Zira oldukça gerçekçi bir taklit söz konusu. Uyanık olmayan bir kullanıcının bu oltaya yakalanması son derece olası gözüküyor.

Sahte siteler bir tık uzakta

Tam Boyutta Gör Birden fazla kaynağın aktardığına göre bu siteden indirilen şüpheli .exe dosyası “Auto-Detect and Install Driver Updates for AMD Radeon Series Graphics and Ryzen Chipsets” gibi gerçekçi görünen bir isme de sahip. Elbette bu durum yeni bir şey değil. Günümüzde popüler markaların resmi sitelerini neredeyse fark edilmeyecek derecede iyi bir şekilde taklit eden siteler mevcut. Bunlar sadece bir anlık dalgınlığınızdan yararlanmak istiyorlar.

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Tam Boyutta Gör Google halihazırda bu taklit siteyi kaldırmış durumda. Fakat bu sorunun yaşandığı tek arama motoru Google değil. Örneğin Microsoft Bing’tede benzer bir senaryo mevcut. Bunlara ek olarak Google veya diğerleri herhangi bir koruma veya önleyici bir algoritma kullanmıyor gibi duruyor. Bu reklamların kaldırılmasının tek yolu şimdilik onları bildirmek gibi görünüyor. Dolayısıyla her şey yine son kullanıcıda bitiyor. Kendinizi korumak için şu üç adımı atabilirsiniz:

Her zaman tıkladığınız bağlantının adresini kontrol edin. Sonuç listesini aşağı kaydırın. Reklam olarak etiketlenen sonuçlara tıklamayın.

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Sahte AMD sürücüleri Google aramalarda ilk sırada çıkıyor