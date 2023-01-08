İş çığrından çıkıyor: Hacker'lar ChatGPT'yi virüs yazmak için kullanmaya başladı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT genellikle makale üretmek, kod yazmak, etkinlik planlamak ya da yeni konular hakkında bilgi edinmek gibi işler için kullanılıyor. Ancak bilgisayar korsanları sinir ağının yeni bir kullanım alanını keşfetti: kötü amaçlı yazılım geliştirmek.

ChatGPT'ye ilk yasak ABD'den geldi: Okullarda yasaklandı 2 gün önce eklendi

Check Point Research araştırmacıları ChatGPT'nin halka açılmasından birkaç hafta sonra, çok az kodlama deneyimi olan veya hiç olmayan bazı siber suç forumu üyelerinin sohbet robotunu casusluk, fidye yazılımı, spam ve kimlik avı gibi diğer yasa dışı eylemler için kullanılabilecek yazılım ve e-postalar yazmak için kullandıklarını bildirdi.

Hacker'lar büyük ilgi gösterdi

Şirketin araştırmacıları "ChatGPT yeteneklerinin darknet katılımcılarının yeni favori aracı haline gelip gelmeyeceğine karar vermek için henüz çok erken" dese de ekliyor "Siber suçlular şimdiden sinir ağına önemli bir ilgi gösterdi ve kötü amaçlı kod üretmek için bu son trendi aktif olarak kullanıyor."

Darknet forumlarından bir üye ChatGPT'ye hazırlattığı ilk kötü amaçlı scriptini yayınladı ve sohbet robotunu güzel yardımları nedeniyle övdü. Yapay zekayı temel alan ChatGPT şüphesiz ki çok faydalı bir araç. Ancak kötü niyetli kişilerin elinde etkili bir silaha dönüşebileceği de bir gerçek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Hacker'lar ChatGPT'yi virüs yazmak için kullanmaya başladı