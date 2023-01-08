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    İş çığrından çıkıyor: Hacker'lar ChatGPT'yi virüs yazmak için kullanmaya başladı

    Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT şüphesiz ki son derece faydalı bir araç ancak kötü niyetli kişilerin elinde bir silaha dönüşebiliyor. Hacker'lar ChatGPT'yi kötü emellerine alet etmeye başladı
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    Hacker'lar ChatGPT'yi virüs yazmak için kullanmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT genellikle makale üretmek, kod yazmak, etkinlik planlamak ya da yeni konular hakkında bilgi edinmek gibi işler için kullanılıyor. Ancak bilgisayar korsanları sinir ağının yeni bir kullanım alanını keşfetti: kötü amaçlı yazılım geliştirmek.

    Check Point Research araştırmacıları ChatGPT'nin halka açılmasından birkaç hafta sonra, çok az kodlama deneyimi olan veya hiç olmayan bazı siber suç forumu üyelerinin sohbet robotunu casusluk, fidye yazılımı, spam ve kimlik avı gibi diğer yasa dışı eylemler için kullanılabilecek yazılım ve e-postalar yazmak için kullandıklarını bildirdi.

    Hacker'lar ChatGPT'yi virüs yazmak için kullanmaya başladı

    Hacker'lar büyük ilgi gösterdi

    Şirketin araştırmacıları "ChatGPT yeteneklerinin darknet katılımcılarının yeni favori aracı haline gelip gelmeyeceğine karar vermek için henüz çok erken" dese de ekliyor "Siber suçlular şimdiden sinir ağına önemli bir ilgi gösterdi ve kötü amaçlı kod üretmek için bu son trendi aktif olarak kullanıyor."

    Darknet forumlarından bir üye ChatGPT'ye hazırlattığı ilk kötü amaçlı scriptini yayınladı ve sohbet robotunu güzel yardımları nedeniyle övdü. Yapay zekayı temel alan ChatGPT şüphesiz ki çok faydalı bir araç. Ancak kötü niyetli kişilerin elinde etkili bir silaha dönüşebileceği de bir gerçek.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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    hacker, darknet ve
    7 etiket daha virüs chatgpt sohbet robotu Teknoloji Haberleri Internet Yapay Zeka Yazılım
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