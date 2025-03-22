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    One UI 7 ile can sıkıcı CAPTCHA doğrulamaları son buluyor

    Samsung, One UI 7 ile internetin en can sıkıcı şeylerinden biri olan CAPTCHA doğrulamalarına akıllıca çözüm getiriyor. Samsung internet kullananlar doğrulamalara takılmayacak.
    Samsung One UI 7 otomatik CAPTCHA doğrulama Tam Boyutta Gör
    One UI 7, kullanıcıların CAPTCHA’ları atlamasına izin veren çok kullanışlı bir özellik getiriyor. Bu özellik yalnızca Samsung Internet tarayıcısında kullanılabiliyor ve otomatik doğrulama olarak adlandırılır. Özellik, bazen çok can sıkıcı hal alan CAPTCHA doğrulamalarını atlamakla kalmıyor, işlem sırasında kişisel verilerin toplanmasını da önlüyor.

    Samsung İnternet'e otomatik CAPTCHA doğrulama geliyor

    Bildirildiğine göre, otomatik doğrulama özelliği Samsung Internet'teki Ayarlar menüsünden etkinleştirilebiliyor. Gizlilik bölümünde Akıllı izleme Önleme menüsü altında otomatik doğrulama seçeneğinin açılması yeterli oluyor. Bu özellik, kullanıcının herhangi bir işlem yapmadan CAPTCHA doğrulamasını kendi tamamlıyor.

    Otomatik CAPTCHA doğrulaması, One UI 7’ye güncellenecek tüm Galaxy cihazlara gelecek.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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