2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör One UI 7, kullanıcıların CAPTCHA’ları atlamasına izin veren çok kullanışlı bir özellik getiriyor. Bu özellik yalnızca Samsung Internet tarayıcısında kullanılabiliyor ve otomatik doğrulama olarak adlandırılır. Özellik, bazen çok can sıkıcı hal alan CAPTCHA doğrulamalarını atlamakla kalmıyor, işlem sırasında kişisel verilerin toplanmasını da önlüyor.

Samsung’un One UI 7 güncellemesi resmen başlıyor: İşte tarihler 4 gün önce eklendi

Samsung İnternet'e otomatik CAPTCHA doğrulama geliyor

Bildirildiğine göre, otomatik doğrulama özelliği Samsung Internet'teki Ayarlar menüsünden etkinleştirilebiliyor. Gizlilik bölümünde Akıllı izleme Önleme menüsü altında otomatik doğrulama seçeneğinin açılması yeterli oluyor. Bu özellik, kullanıcının herhangi bir işlem yapmadan CAPTCHA doğrulamasını kendi tamamlıyor.

Otomatik CAPTCHA doğrulaması, One UI 7’ye güncellenecek tüm Galaxy cihazlara gelecek.

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One UI 7 ile can sıkıcı CAPTCHA doğrulamaları son buluyor