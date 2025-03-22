One UI 7 ile can sıkıcı CAPTCHA doğrulamaları son buluyor

Samsung İnternet'e otomatik CAPTCHA doğrulama geliyor
Bildirildiğine göre, otomatik doğrulama özelliği Samsung Internet'teki Ayarlar menüsünden etkinleştirilebiliyor. Gizlilik bölümünde Akıllı izleme Önleme menüsü altında otomatik doğrulama seçeneğinin açılması yeterli oluyor. Bu özellik, kullanıcının herhangi bir işlem yapmadan CAPTCHA doğrulamasını kendi tamamlıyor.
Otomatik CAPTCHA doğrulaması, One UI 7’ye güncellenecek tüm Galaxy cihazlara gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!