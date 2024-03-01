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    OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile önemli bir ortaklık kurdu: Peki amaç ne?

    OpenAI ve CEO’su Sam Altman bir süredir robotik teknolojileri alanına ilgi gösteriyor. Son olarak ise OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
    OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre OpenAI ve CEO’su Sam Altman, insansı robotlar konusunda oldukça ciddi. ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zeka araçlarını geliştiren OpenAI, kısa bir süre önce insansı robotlar geliştiren Figure AI ile ortaklık kurduğunu açıkladı. OpenAI, anlaşmanın robotların günlük yaşama yardımcı olmaları için yeni yollar açacağını söyledi.

    OpenAI ve Figure ortaklığı açıklandı

    Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Figure AI’ın 2,6 milyar dolar değerlemeyle 675 milyon dolar topladığını aktarmıştık. Bu yatırım, Microsoft, OpenAI Startup Fund, Nvidia, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures ve ARK Invest gibi çok sayıda büyük teknoloji şirketinden geldi.

    OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Ancak yapılan basın açıklamasında daha önemli bir duyuru gerçekleştirildi: OpenAI ile yapılan ortaklık. Açıklamaya göre Figure ve OpenAI insansı robotlar için yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirmek için bir anlaşma imzaladı. İki şirket arasındaki bu ortaklık, OpenAI'ın üretken yapay zeka modelleri konusundaki bilgisini Figure AI’ın robotik donanım ve yazılım yeteneklerini birleştirecek.

    Figure, OpenAI’ın multimodal (çok modlu; görsel, ses, video gibi) yapay zeka modellerini kullanarak dil işleme ve akıl yürütme yeteneğine sahip insansı robotlar üretmeyi amaçlıyor. Açıkçası bu, insansı robotlar konusunda bir sonraki devrim olacak. Bunu şimdilik sadece hayal edebiliyoruz ancak bir robotun mevcut üretken yapay zeka modelleriyle birleştirildiğini düşündüğümüzde olasılıkların heyecanlandırdığı bir geleceğe adım atıyoruz.

    OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan OpenAI, robotların geleceği şekillendireceğine olan inancını hiçbir zaman gizlemedi ve firma, geçtiğimiz yıl bir başka robotik firması 1X Technologies'e yatırım yaptı. Öte yandan Figure, Figure-01 adlı robotunun üretim, lojistik, depolama ve perakende gibi alanlarda destek verebileceğini ve işgücü eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

    Ayrıca Figure’ün insansı robotları BMW’de işe başlamaya hazırlanıyor. Ek olarak Figure 01, geçtiğimiz ay yalnızca sinir ağlarını kullanarak kahve yapabilmişti. Bu arada son olarak Figure’ün yapay zeka altyapısı, eğitimi ve depolaması için Microsoft Azure'dan yararlanacağını da söyleyelim. Bilmeyenler için Microsoft, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96574/nvidia-and-microsoft-backed-humanoid-robot-maker-signs-with-openai-to-make-brains/index.html https://www.prnewswire.com/news-releases/figure-raises-675m-at-2-6b-valuation-and-signs-collaboration-agreement-with-openai-302074897.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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