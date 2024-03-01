OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile önemli bir ortaklık kurdu: Peki amaç ne?

OpenAI ve Figure ortaklığı açıklandı
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Figure AI’ın 2,6 milyar dolar değerlemeyle 675 milyon dolar topladığını aktarmıştık. Bu yatırım, Microsoft, OpenAI Startup Fund, Nvidia, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures ve ARK Invest gibi çok sayıda büyük teknoloji şirketinden geldi.
Figure, OpenAI’ın multimodal (çok modlu; görsel, ses, video gibi) yapay zeka modellerini kullanarak dil işleme ve akıl yürütme yeteneğine sahip insansı robotlar üretmeyi amaçlıyor. Açıkçası bu, insansı robotlar konusunda bir sonraki devrim olacak. Bunu şimdilik sadece hayal edebiliyoruz ancak bir robotun mevcut üretken yapay zeka modelleriyle birleştirildiğini düşündüğümüzde olasılıkların heyecanlandırdığı bir geleceğe adım atıyoruz.
Ayrıca Figure’ün insansı robotları BMW’de işe başlamaya hazırlanıyor. Ek olarak Figure 01, geçtiğimiz ay yalnızca sinir ağlarını kullanarak kahve yapabilmişti. Bu arada son olarak Figure’ün yapay zeka altyapısı, eğitimi ve depolaması için Microsoft Azure'dan yararlanacağını da söyleyelim. Bilmeyenler için Microsoft, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96574/nvidia-and-microsoft-backed-humanoid-robot-maker-signs-with-openai-to-make-brains/index.html https://www.prnewswire.com/news-releases/figure-raises-675m-at-2-6b-valuation-and-signs-collaboration-agreement-with-openai-302074897.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.