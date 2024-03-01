OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile önemli bir ortaklık kurdu: Peki amaç ne?

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre OpenAI ve CEO’su Sam Altman, insansı robotlar konusunda oldukça ciddi. ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zeka araçlarını geliştiren OpenAI, kısa bir süre önce insansı robotlar geliştiren Figure AI ile ortaklık kurduğunu açıkladı. OpenAI, anlaşmanın robotların günlük yaşama yardımcı olmaları için yeni yollar açacağını söyledi.

OpenAI ve Figure ortaklığı açıklandı

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Figure AI’ın 2,6 milyar dolar değerlemeyle 675 milyon dolar topladığını aktarmıştık. Bu yatırım, Microsoft, OpenAI Startup Fund, Nvidia, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures ve ARK Invest gibi çok sayıda büyük teknoloji şirketinden geldi.

Tam Boyutta Gör Ancak yapılan basın açıklamasında daha önemli bir duyuru gerçekleştirildi: OpenAI ile yapılan ortaklık. Açıklamaya göre Figure ve OpenAI insansı robotlar için yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirmek için bir anlaşma imzaladı. İki şirket arasındaki bu ortaklık, OpenAI'ın üretken yapay zeka modelleri konusundaki bilgisini Figure AI’ın robotik donanım ve yazılım yeteneklerini birleştirecek.

İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor 1 gün önce eklendi

Figure, OpenAI’ın multimodal (çok modlu; görsel, ses, video gibi) yapay zeka modellerini kullanarak dil işleme ve akıl yürütme yeteneğine sahip insansı robotlar üretmeyi amaçlıyor. Açıkçası bu, insansı robotlar konusunda bir sonraki devrim olacak. Bunu şimdilik sadece hayal edebiliyoruz ancak bir robotun mevcut üretken yapay zeka modelleriyle birleştirildiğini düşündüğümüzde olasılıkların heyecanlandırdığı bir geleceğe adım atıyoruz.

Tam Boyutta Gör Öte yandan OpenAI, robotların geleceği şekillendireceğine olan inancını hiçbir zaman gizlemedi ve firma, geçtiğimiz yıl bir başka robotik firması 1X Technologies'e yatırım yaptı. Öte yandan Figure, Figure-01 adlı robotunun üretim, lojistik, depolama ve perakende gibi alanlarda destek verebileceğini ve işgücü eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ayrıca Figure’ün insansı robotları BMW’de işe başlamaya hazırlanıyor. Ek olarak Figure 01, geçtiğimiz ay yalnızca sinir ağlarını kullanarak kahve yapabilmişti. Bu arada son olarak Figure’ün yapay zeka altyapısı, eğitimi ve depolaması için Microsoft Azure'dan yararlanacağını da söyleyelim. Bilmeyenler için Microsoft, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda.

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OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık kurdu