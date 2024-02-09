Sam Altman’ın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerekiyor: İşte çılgın plan

Tam Boyutta Gör ChatGPT geliştiricisi OpenAI'ın başkanı Sam Altman, yapay zekanın önünde önemli engeller olduğunu düşünüyor ve bu engelleri aşmak için trilyonlarca dolarlık bir projeye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Altman, yapay zekayı güçlendirmek için çip üretim kapasitesini artıracak, yapay zeka sistemlerinin arkasındaki büyük dil modellerini eğitmek için gerekli olan pahalı yapay zeka çiplerinin azlığını çözecek ve yapay genel zeka (AGI) arayışına güç sağlayacak teknolojik girişimler için yatırımcılar arıyor. Bu projenin 5 trilyon ila 7 trilyon dolar arasında bir kaynak gerektirebileceği tahmin ediliyor.

Çip endüstrisini sil baştan tasarlamak benzeri olmayan yatırım

Sam Altman zaten insan düzeyinde yapay zekanın geliştirilmesine öncülük etmeye bir süredir çalışıyor. Şimdi bir başka büyük tutkusu daha var: küresel yarı iletken endüstrisini yeniden şekillendirmek için trilyonlarca dolar toplamak.

WSJ’nin kaynaklara dayandırdığı habere göre OpenAI CEO'su, dünyanın çip üretim kapasitesini artıracak, diğer şeylerin yanı sıra yapay zekayı güçlendirme yeteneğini genişletecek ve birkaç trilyon dolara mal olacak çılgınca iddialı bir teknoloji girişimi için fon toplamak üzere Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti de dahil olmak üzere yatırımcılarla görüşüyor. Yukarıda da dediğimiz gibi bu proje için 5 trilyon ila 7 trilyon dolar gerekiyor.

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Böylesi bir yatırım daha önce hiç görülmedi ve mukayese etmek de zor. Ancak böylesi bir yatırım toplamı, küresel yarı iletken endüstrisinin mevcut büyüklüğünü gölgede kolaylıkla gölgede bırakacaktır. Küresel çip satışları geçen yıl 527 milyar dolardı ve 2030 yılına kadar yıllık 1 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Endüstri grubu SEMI tarafından yapılan bir tahmine göre, çip fabrikalarını çalıştırmak için gereken maliyetli makineler olan yarı iletken üretim ekipmanlarının küresel satışları geçen yıl 100 milyar dolardı. Bu mukayeseler kafanızda net şekillenmemişse şunu da söyleyelim: Böylesi bir kaynak, çoğu büyük küresel ekonominin dış borcundan ve dev egemen varlık fonlarından daha büyük.

Başarıya ulaşması zor ama bir yandan da gerekli

Öte yandan bu kaynak toplama Altman'ın dünyayı değiştirmeyi amaçlayan iddialı planlarının son örneği. OpenAI'nin 2022'nin sonlarında ChatGPT'yi halka açmasıyla üretken yapay zeka devrimini başlatmasının yanı sıra - insan düzeyinde yapay zeka oluşturma çabasının ilk adımı - nükleer füzyondan ucuz enerji elde etmeyi ve insan ömrünü on yıl uzatmayı amaçlayan girişimlere büyük yatırım yaptı.

Enerji demişken bu alan, Altman'ın yeni bağış toplama planlarında da önemli bir yer tutuyor çünkü yapay zeka tesisleri muazzam miktarda elektrik tüketiyor. Ancak Altman’ın bu planları için ABD, fon sağlayıcıları, endüstri ortakları ve diğer hükümetlerden oluşan karmaşık bir yapıyı ikna etmesi gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Alman halihazırda ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo dahil olmak üzere pek çok aktör ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin bir parçası olarak Altman, OpenAI, çeşitli yatırımcılar, çip üreticileri ve güç sağlayıcıları arasında bir ortaklık kurulmasını öneriyor ve bu ortaklığın daha sonra mevcut çip üreticileri tarafından işletilecek çip üretim tesisleri kurmak için para koyacağını söylüyor

Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu, potansiyel yatırımcıların tam listesinin bilinmediği, girişimin yıllara yayılabileceği ve nihayetinde başarılı olmama ihtimalinin de olduğu belirtiliyor.

Ancak Sam Altman’ın endişeleri esasında doğru. Yapay zeka endüstrisi inanılmaz bir hızda büyüyor ve büyümeye de devam edecek gibi görünüyor ama elektrik gibi konular endişe yaratıyor. Üstelik talebi karşılayacak arz da yok. Nvidia, talebe yetişemiyor. Tek bir Nvidia A100 GPU’su için fiyatlar 40.000 dolar civarında. Yapay zeka çipleri aynı zamanda ABD ve Çin arasındaki teknoloji hakimiyeti için verilen jeopolitik savaşın bir parçası haline gelmiş durumda.

Çok yönlü görüşmeler

Tam Boyutta Gör WSJ’ye göre Altman, Birleşik Arap Emirlikleri’nde üst düzey yetkililer ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. BAE’nin bu tip dev projelere yatırım yaptığı bilinen bir gerçek. Ayrıca Altman, SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son ve TSMC gibi çip üretim şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya gelerek girişimi görüştü. TSMC ile yapılan görüşmelerde Altman’ın birkaç yıl içinde düzinelerce çip üretim tesisi kurmak istediğini söylediği belirtiliyor.

İşin bir de Microsoft ayağı var. Microsoft, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda ve görünüşe göre çip kapasitesini genişletmek için fon toplama çabalarının farkında ve bunları destekliyor.

Bu girişim ilke aşamalarda olsa da çözülmemiş sorunlar dağ büyüklüğünde. Örneğin bu kurulacak tesisler nereye kurulacak? Çin’e kurulmayacakları bariz. ABD çok yakında milyarlarca dolar sübvansiyon vermeye hazırlanıyor ama TSMC gibi üreticiler ABD’de büyümekte zorlanıyor. Yüksek maliyetler ve ücretler baş faktör. Sizler bu “çılgın proje” hakkında neler düşünüyorsunuz?

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Sam Altman’ın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerekiyor