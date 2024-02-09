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    Sam Altman’ın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerekiyor: İşte çılgın plan

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI'ın başkanı Sam Altman, yapay zeka için inanılmaz büyüklükteki bir proje üzerinde çalışıyor. Altman, çip endüstrisini baştan tasarlamak ve büyütmek istiyor. 
    Sam Altman’ın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT geliştiricisi OpenAI'ın başkanı Sam Altman, yapay zekanın önünde önemli engeller olduğunu düşünüyor ve bu engelleri aşmak için trilyonlarca dolarlık bir projeye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Altman, yapay zekayı güçlendirmek için çip üretim kapasitesini artıracak, yapay zeka sistemlerinin arkasındaki büyük dil modellerini eğitmek için gerekli olan pahalı yapay zeka çiplerinin azlığını çözecek ve yapay genel zeka (AGI) arayışına güç sağlayacak teknolojik girişimler için yatırımcılar arıyor. Bu projenin 5 trilyon ila 7 trilyon dolar arasında bir kaynak gerektirebileceği tahmin ediliyor.

    Çip endüstrisini sil baştan tasarlamak benzeri olmayan yatırım

    Sam Altman zaten insan düzeyinde yapay zekanın geliştirilmesine öncülük etmeye bir süredir çalışıyor. Şimdi bir başka büyük tutkusu daha var: küresel yarı iletken endüstrisini yeniden şekillendirmek için trilyonlarca dolar toplamak.

    WSJ’nin kaynaklara dayandırdığı habere göre OpenAI CEO'su, dünyanın çip üretim kapasitesini artıracak, diğer şeylerin yanı sıra yapay zekayı güçlendirme yeteneğini genişletecek ve birkaç trilyon dolara mal olacak çılgınca iddialı bir teknoloji girişimi için fon toplamak üzere Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti de dahil olmak üzere yatırımcılarla görüşüyor. Yukarıda da dediğimiz gibi bu proje için 5 trilyon ila 7 trilyon dolar gerekiyor.

    Böylesi bir yatırım daha önce hiç görülmedi ve mukayese etmek de zor. Ancak böylesi bir yatırım toplamı, küresel yarı iletken endüstrisinin mevcut büyüklüğünü gölgede kolaylıkla gölgede bırakacaktır. Küresel çip satışları geçen yıl 527 milyar dolardı ve 2030 yılına kadar yıllık 1 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Endüstri grubu SEMI tarafından yapılan bir tahmine göre, çip fabrikalarını çalıştırmak için gereken maliyetli makineler olan yarı iletken üretim ekipmanlarının küresel satışları geçen yıl 100 milyar dolardı. Bu mukayeseler kafanızda net şekillenmemişse şunu da söyleyelim: Böylesi bir kaynak, çoğu büyük küresel ekonominin dış borcundan ve dev egemen varlık fonlarından daha büyük.

    Başarıya ulaşması zor ama bir yandan da gerekli

    Öte yandan bu kaynak toplama Altman'ın dünyayı değiştirmeyi amaçlayan iddialı planlarının son örneği. OpenAI'nin 2022'nin sonlarında ChatGPT'yi halka açmasıyla üretken yapay zeka devrimini başlatmasının yanı sıra - insan düzeyinde yapay zeka oluşturma çabasının ilk adımı - nükleer füzyondan ucuz enerji elde etmeyi ve insan ömrünü on yıl uzatmayı amaçlayan girişimlere büyük yatırım yaptı.

    Enerji demişken bu alan, Altman'ın yeni bağış toplama planlarında da önemli bir yer tutuyor çünkü yapay zeka tesisleri muazzam miktarda elektrik tüketiyor. Ancak Altman’ın bu planları için ABD, fon sağlayıcıları, endüstri ortakları ve diğer hükümetlerden oluşan karmaşık bir yapıyı ikna etmesi gerekiyor.

    Sam Altman’ın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Alman halihazırda ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo dahil olmak üzere pek çok aktör ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin bir parçası olarak Altman, OpenAI, çeşitli yatırımcılar, çip üreticileri ve güç sağlayıcıları arasında bir ortaklık kurulmasını öneriyor ve bu ortaklığın daha sonra mevcut çip üreticileri tarafından işletilecek çip üretim tesisleri kurmak için para koyacağını söylüyor

    Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu, potansiyel yatırımcıların tam listesinin bilinmediği, girişimin yıllara yayılabileceği ve nihayetinde başarılı olmama ihtimalinin de olduğu belirtiliyor.

    Ancak Sam Altman’ın endişeleri esasında doğru. Yapay zeka endüstrisi inanılmaz bir hızda büyüyor ve büyümeye de devam edecek gibi görünüyor ama elektrik gibi konular endişe yaratıyor. Üstelik talebi karşılayacak arz da yok. Nvidia, talebe yetişemiyor. Tek bir Nvidia A100 GPU’su için fiyatlar 40.000 dolar civarında. Yapay zeka çipleri aynı zamanda ABD ve Çin arasındaki teknoloji hakimiyeti için verilen jeopolitik savaşın bir parçası haline gelmiş durumda.

    Çok yönlü görüşmeler

    Sam Altman’ın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    WSJ’ye göre Altman, Birleşik Arap Emirlikleri’nde üst düzey yetkililer ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. BAE’nin bu tip dev projelere yatırım yaptığı bilinen bir gerçek. Ayrıca Altman, SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son ve TSMC gibi çip üretim şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya gelerek girişimi görüştü. TSMC ile yapılan görüşmelerde Altman’ın birkaç yıl içinde düzinelerce çip üretim tesisi kurmak istediğini söylediği belirtiliyor.

    İşin bir de Microsoft ayağı var. Microsoft, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda ve görünüşe göre çip kapasitesini genişletmek için fon toplama çabalarının farkında ve bunları destekliyor.

    Bu girişim ilke aşamalarda olsa da çözülmemiş sorunlar dağ büyüklüğünde. Örneğin bu kurulacak tesisler nereye kurulacak? Çin’e kurulmayacakları bariz. ABD çok yakında milyarlarca dolar sübvansiyon vermeye hazırlanıyor ama TSMC gibi üreticiler ABD’de büyümekte zorlanıyor. Yüksek maliyetler ve ücretler baş faktör. Sizler bu “çılgın proje” hakkında neler düşünüyorsunuz?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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