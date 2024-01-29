Samanyolu Galaksisi'nde toz ve gaz bulutları yayan yıldızlar keşfedildi

Araştırmacıların "Old Smokers (Yaşlı Sigara Tiryakileri)" olarak adlandırdığı yıldızların, Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) teleskopla yaklaşık 10 yıl süren gözlemler sonucu keşfedildiği bildirildi.
Gözlemler sonucu Samanyolu'nun merkezine çok yakın, Güneş Sistemi kadar büyük toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfeden gök bilimciler, bunların uzun yıllar faal kalıp aniden büyük duman bulutları yaymaya başladıklarını kaydetti.
Gözlemleri yöneten Hertfordshire Üniversitesinden Profesör Philip Lucas, "Bu, yeni bir yıldız türü ve hepsi gökyüzünün aynı bölgesinde, Samanyolu Galaksimizin merkezine çok yakın bir yerde kümelenmiş gibi duruyor." ifadesini kullandı.
Araştırmanın detayları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.