Samsung, 1 inçe yakın yeni 200 MP kamera sensörü geliştiriyor: Galaxy S27 Ultra'da yer alabilir

Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecekteki amiral gemisi telefonları için daha büyük bir 200 MP kamera sensörü hazırlıyor olabileceği konuşuluyor. Çin kaynaklı yeni sızıntılara göre şirketin üzerinde çalıştığı sensörün adı ISOCELL HPA olabilir.

1/1.12 inç boyutunda olabilir

Sızıntının kaynağı Digital Chat Station, bu sensörün 1/1.12 inç optik formata sahip olacağını iddia ediyor. Bu değer, Samsung’un son yıllarda kullandığı 1/1.3 inç boyutundaki ISOCELL HP2 ve ISOCELL HP3 sensörlerinden belirgin şekilde daha büyük.

Sensör boyutunun 1/1.12 inçe çıkması, onu bazı rakip markaların kullandığı 1 inç sınıfındaki sensörlere daha yakın hale getiriyor. Daha geniş bir sensör yüzeyi, daha fazla ışık toplanmasını sağladığı için özellikle düşük ışık performansını, detay seviyesini ve genel fotoğraf kalitesini artırıyor.

LOFIC teknolojisiyle daha yüksek dinamik aralık

Sızıntıda dikkat çeken bir diğer unsur ise LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) teknolojisinin kullanılması. Bu teknoloji sensörün dinamik aralığını donanım seviyesinde artırmayı hedefliyor. Böylece yüksek kontrastlı sahnelerde hem parlak hem de karanlık bölgelerdeki detayların korunması kolaylaşıyor. Yani sistem sadece çoklu kareli HDR yazılımına güvenmek yerine, dinamik aralığın önemli bir kısmını doğrudan sensör üzerinden yakalayabiliyor. Bu da daha doğal görünen fotoğraflar ve daha az patlayan parlak alanlar demek.

İddialara göre ISOCELL HPA sensörü 2027 yılında piyasaya çıkabilir. Samsung’un önceki yüksek çözünürlüklü ISOCELL sensörlerinde olduğu gibi, bu sensörün de ilk olarak Çinli akıllı telefon üreticilerinin cihazlarında kullanılması ve daha sonra Galaxy modellerine gelmesi mümkün.

ISOCELL HP6 iddiası

Öte yandan başka bir sızıntıya göre, Ice Universe Samsung’un kendi amiral gemisi modeli olacak Samsung Galaxy S27 Ultra için farklı bir sensör planladığını söylüyor. Bu modelde ISOCELL HP6 isimli başka bir 200 MP sensör kullanılabilir. HP6’nın sensör boyutunun yine 1/1.3 inç civarında kalacağı, ancak LOFIC teknolojisi ve gelişmiş görüntü işleme sayesinde performansının artırılacağı ifade ediliyor.

Kısacası Samsung iki farklı strateji izliyor olabilir: Çinli üreticiler için daha büyük sensörler geliştirmek, Galaxy serisi için ise mevcut sensör boyutunu koruyup görüntü işleme ve sensör teknolojisini iyileştirmek.

Her ne kadar bu planların resmileşmesi için 2027’ye kadar zaman olsa da, sızıntılar Samsung’un artık kamera performansını artırmak için sensör fiziği ve temel görüntüleme teknolojilerine daha fazla yatırım yaptığını gösteriyor.

