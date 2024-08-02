Samsung, 1 TB kapasiteli Pro Plus ve Evo Plus microSD kartlarını satışa sundu

Samsung Pro Plus ve Evo Plus microSD kartlarının özellikleri
Serinin üst modeli olan Pro Plus microSD kart 180 MB/sn'ye kadar okuma hızı ve 130 MB/sn'ye kadar yazma hızı sunuyor. Ayrıca, özellikle 4K video kaydı için gerekli olan UHS Speed Class 3'ü ve Video Speed Class 30'u da destekliyor. Ek olarak, kart A2 Uygulama Performansı sınıflandırmasına da sahip durumda. Evo Plus ise 160 MB/sn'ye kadar okuma hızı sunuyor ve Pro Plus ile aynı hız sınıflarını destekliyor.
Yeni Pro Plus ve Evo Plus microSD kartları 128 GB'tan 1 TB'a kadar kapasite seçenekleri sunuyor. Evo Plus, ek olarak 64 GB seçeneğine sahip. Her iki kart da suya, yüksek sıcaklıklara, X ışınlarına, manyetik alanlara, düşmelere ve genel aşınma ve yıpranmalara karşı dayanıklılık özellikleri sunuyor ve Samsung tarafından 10 yıl sınırlı garanti süresine sahip.
Pro Plus microSD kartların fiyatı 128 GB model için 24,99 dolardan başlıyor ve 1 TB model için 153,99 dolara kadar çıkıyor. Evo Plus ise 64 GB'lık model için 12,99 dolardan başlıyor ve 1 TB'lık versiyonda 131,99 dolara kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.