Samsung, 1 TB kapasiteli Pro Plus ve Evo Plus microSD kartlarını satışa sundu

Tam Boyutta Gör Samsung, yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı depolama çözümlerine olan artan ihtiyaca yönelik, Pro Plus ve Evo Plus microSD kartlarının 1 TB versiyonlarını tanıttı. Yeni ürünler, Samsung'un 8. nesil V-NAND (V8) teknolojisini kullanıyor.

Samsung Pro Plus ve Evo Plus microSD kartlarının özellikleri

Serinin üst modeli olan Pro Plus microSD kart 180 MB/sn'ye kadar okuma hızı ve 130 MB/sn'ye kadar yazma hızı sunuyor. Ayrıca, özellikle 4K video kaydı için gerekli olan UHS Speed Class 3'ü ve Video Speed Class 30'u da destekliyor. Ek olarak, kart A2 Uygulama Performansı sınıflandırmasına da sahip durumda. Evo Plus ise 160 MB/sn'ye kadar okuma hızı sunuyor ve Pro Plus ile aynı hız sınıflarını destekliyor.

Yeni Pro Plus ve Evo Plus microSD kartları 128 GB'tan 1 TB'a kadar kapasite seçenekleri sunuyor. Evo Plus, ek olarak 64 GB seçeneğine sahip. Her iki kart da suya, yüksek sıcaklıklara, X ışınlarına, manyetik alanlara, düşmelere ve genel aşınma ve yıpranmalara karşı dayanıklılık özellikleri sunuyor ve Samsung tarafından 10 yıl sınırlı garanti süresine sahip.

Pro Plus microSD kartların fiyatı 128 GB model için 24,99 dolardan başlıyor ve 1 TB model için 153,99 dolara kadar çıkıyor. Evo Plus ise 64 GB'lık model için 12,99 dolardan başlıyor ve 1 TB'lık versiyonda 131,99 dolara kadar çıkıyor.

