Samsung EVO microSD kartlar güncellendi

EVO Select, EVO Plus ve PRO Plus microSD kartlar
EVO Select ve EVO Plus kartlar 160MB/s okuma hızlarına kadar çıkabiliyor. 3 Speed Grade (U3) hız standardı, A2 uygulama performans standardı ve V30 video performans standardına sahip. Yine ekstrem dış ortam şartlarına ve X ışınlarına da dayanıklı.
PRO Plus kartlar ise 180MB/s okuma ve 130MB/s yazma hızlarına kadar çıkarak farklılaşıyor. Yeni kartlar 512GB’a kadar kapasitelere sahip. 1TB kapasite ise yıl sonuna doğru piyasada olacak. Kartların fiyatları şu şekilde:
- EVO Select 64GB - 14.99$
- EVO Select 128GB - 18.99$
- EVO Select 256GB - 29.99$
- EVO Select 512GB - 55.99$
- EVO Plus 64GB - 15.99$
- EVO Plus 128GB - 20.99$
- EVO Plus 256GB - 31.99$
- EVO Plus 512GB - 60.99$
- PRO Plus 128GB - 19.99$
- PRO Plus 256GB - 27.99$
- PRO Plus 512GB - 49.99$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...