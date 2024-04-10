Samsung EVO microSD kartlar güncellendi

Tam Boyutta Gör Samsung’un uzun yıllardır taşınabilir cihaz ve fotoğrafçılık sektöründeki vazgeçilmez hafıza kartı markaları EVO ile PRO yeni üyelerle güncelleniyor. EVO Select, EVO Plus ve PRO Plus microSD kartları daha yüksek hızlarla geliyor.

EVO Select, EVO Plus ve PRO Plus microSD kartlar

EVO Select ve EVO Plus kartlar 160MB/s okuma hızlarına kadar çıkabiliyor. 3 Speed Grade (U3) hız standardı, A2 uygulama performans standardı ve V30 video performans standardına sahip. Yine ekstrem dış ortam şartlarına ve X ışınlarına da dayanıklı.

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PRO Plus kartlar ise 180MB/s okuma ve 130MB/s yazma hızlarına kadar çıkarak farklılaşıyor. Yeni kartlar 512GB’a kadar kapasitelere sahip. 1TB kapasite ise yıl sonuna doğru piyasada olacak. Kartların fiyatları şu şekilde:

EVO Select 64GB - 14.99$

EVO Select 128GB - 18.99$

EVO Select 256GB - 29.99$

EVO Select 512GB - 55.99$

EVO Plus 64GB - 15.99$

EVO Plus 128GB - 20.99$

EVO Plus 256GB - 31.99$

EVO Plus 512GB - 60.99$

PRO Plus 128GB - 19.99$

PRO Plus 256GB - 27.99$

PRO Plus 512GB - 49.99$

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