Micron hem ilk hem de en hızlı 9. nesil TLC NAND belleklerini üretti

SSD’ler hızlanacak
Micron'un G9 NAND'ı, şirketin artan depolama yoğunluğu, gelişmiş güç yönetimi ve etkileyici hız kazanımlarıyla geliyor. Firma göre yeni G9 NAND, 3,6 GB/sn gibi yüksek bir hızda veri sağlayabiliyor. Bu da onu günümüzde mevcut olan en hızlı TLC NAND yapıyor. Şirket ayrıca şu anda mevcut en hızlı SSD'de bulunan NAND çözümlerinden yüzde 50 daha hızlı veri aktarımı sunduğunu belirtiyor.
Firma, bu yeni belleği kullanan 2650 NVMe SSD'yi de piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu SSD, şirketin 276 katmanlı 3D NAND kullanan ilk ürünü konumunda. Ayrıca 2230, 2242 ve 2280 boyutlarında M.2 formatında mevcutken 256 GB ile 1 TB arasında kapasitelere sahip. Micron, yeni SSD’nin rakiplerinden PCMark 10’da yüzde 38 daha yüksek puan aldığını söylüyor.
2650 NVMe SSD ek olarak 7.000 MBps'ye varan sıralı okuma hızları, yüzde 156'ya varan daha iyi rastgele okuma performansı ve sıralı olarak yüzde 103'e varan ve rastgele olarak yüzde 85'e varan daha hızlı yazma hızlarına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.