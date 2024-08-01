Micron hem ilk hem de en hızlı 9. nesil TLC NAND belleklerini üretti

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka iş yükleri yaygınlaştıkça, hızlı performansa sahip bellek teknolojilerine olan önem de artıyor. Bu önem artık tüketici sınıfı ürünlerde de ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bağlamda Micron, sektörün ilk ve en hızlı dokuzuncu nesil TLC NAND'ı piyasaya sürdüğünü duyurdu. Firma, seri üretime başladığını ve SSD’lerde kullanarak sevk ettiğini de açıkladı.

SSD’ler hızlanacak

Micron'un G9 NAND'ı, şirketin artan depolama yoğunluğu, gelişmiş güç yönetimi ve etkileyici hız kazanımlarıyla geliyor. Firma göre yeni G9 NAND, 3,6 GB/sn gibi yüksek bir hızda veri sağlayabiliyor. Bu da onu günümüzde mevcut olan en hızlı TLC NAND yapıyor. Şirket ayrıca şu anda mevcut en hızlı SSD'de bulunan NAND çözümlerinden yüzde 50 daha hızlı veri aktarımı sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak, G9'un NAND kalıbı başına yazma bant genişliği rakip çiplere göre yüzde 99'a kadar daha yüksekken, kalıp başına okuma bant genişliği yüzde 88 düzeyinde artırılmış. Bu yüksek verim, G9'un yapay zeka ve makine öğrenimi görevleri gibi modern veri yoğun iş yüklerinin taleplerini karşılamasına yardımcı olacak. Bunlara ek olarak yeni NAND, 11,5 x 13,5 mm'lik kompakt bir ayak izine sahip. Bu da rakiplere kıyasla yüzde 28 daha küçük bir alan kullanımı anlamına geliyor.

Dünyanın en hızlı veri merkezi SSD'si: Micron 9550 Gen5 5 gün önce eklendi

Firma, bu yeni belleği kullanan 2650 NVMe SSD'yi de piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu SSD, şirketin 276 katmanlı 3D NAND kullanan ilk ürünü konumunda. Ayrıca 2230, 2242 ve 2280 boyutlarında M.2 formatında mevcutken 256 GB ile 1 TB arasında kapasitelere sahip. Micron, yeni SSD’nin rakiplerinden PCMark 10’da yüzde 38 daha yüksek puan aldığını söylüyor.

2650 NVMe SSD ek olarak 7.000 MBps'ye varan sıralı okuma hızları, yüzde 156'ya varan daha iyi rastgele okuma performansı ve sıralı olarak yüzde 103'e varan ve rastgele olarak yüzde 85'e varan daha hızlı yazma hızlarına sahip.

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