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    Micron hem ilk hem de en hızlı 9. nesil TLC NAND belleklerini üretti

    Micron, yaptığı açıklamada sektörün ilk ve en hızlı 9. nesil TLC NAND belleklerin toplu üretimine başladığını açıkladı. Firma ayrıca yeni bellekleri SSD’lerinde kullandığını da açıkladı.
    Micron, dünyanın en hızlı 9. nesil TLC NAND belleklerini üretti Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka iş yükleri yaygınlaştıkça, hızlı performansa sahip bellek teknolojilerine olan önem de artıyor. Bu önem artık tüketici sınıfı ürünlerde de ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bağlamda Micron, sektörün ilk ve en hızlı dokuzuncu nesil TLC NAND'ı piyasaya sürdüğünü duyurdu. Firma, seri üretime başladığını ve SSD’lerde kullanarak sevk ettiğini de açıkladı.

    SSD’ler hızlanacak

    Micron'un G9 NAND'ı, şirketin artan depolama yoğunluğu, gelişmiş güç yönetimi ve etkileyici hız kazanımlarıyla geliyor. Firma göre yeni G9 NAND, 3,6 GB/sn gibi yüksek bir hızda veri sağlayabiliyor. Bu da onu günümüzde mevcut olan en hızlı TLC NAND yapıyor. Şirket ayrıca şu anda mevcut en hızlı SSD'de bulunan NAND çözümlerinden yüzde 50 daha hızlı veri aktarımı sunduğunu belirtiyor.

    Micron, dünyanın en hızlı 9. nesil TLC NAND belleklerini üretti Tam Boyutta Gör
    Ek olarak, G9'un NAND kalıbı başına yazma bant genişliği rakip çiplere göre yüzde 99'a kadar daha yüksekken, kalıp başına okuma bant genişliği yüzde 88 düzeyinde artırılmış. Bu yüksek verim, G9'un yapay zeka ve makine öğrenimi görevleri gibi modern veri yoğun iş yüklerinin taleplerini karşılamasına yardımcı olacak. Bunlara ek olarak yeni NAND, 11,5 x 13,5 mm'lik kompakt bir ayak izine sahip. Bu da rakiplere kıyasla yüzde 28 daha küçük bir alan kullanımı anlamına geliyor.

    Firma, bu yeni belleği kullanan 2650 NVMe SSD'yi de piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu SSD, şirketin 276 katmanlı 3D NAND kullanan ilk ürünü konumunda. Ayrıca 2230, 2242 ve 2280 boyutlarında M.2 formatında mevcutken 256 GB ile 1 TB arasında kapasitelere sahip. Micron, yeni SSD’nin rakiplerinden PCMark 10’da yüzde 38 daha yüksek puan aldığını söylüyor.

    2650 NVMe SSD ek olarak 7.000 MBps'ye varan sıralı okuma hızları, yüzde 156'ya varan daha iyi rastgele okuma performansı ve sıralı olarak yüzde 103'e varan ve rastgele olarak yüzde 85'e varan daha hızlı yazma hızlarına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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