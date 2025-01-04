Samsung Galaxy S25'in yapay zekası, Apple'ı geride bırakabilir

Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi, yapay zeka teknolojisinde çığır açmaya hazırlanıyor. Güvenilir teknoloji sızıntı kaynağı Ice Universe'in paylaştığı bilgilere göre, Samsung'un yeni amiral gemisi modeli, Apple'ın mevcut yapay zeka çözümlerinin çok ötesine geçecek yeteneklerle donatılacak. Galaxy Unpacked 2025 etkinliği yaklaşırken, özellikle yapay zeka entegrasyonu konusundaki bu iddialı yaklaşım, teknoloji dünyasında heyecan uyandırıyor.

Samsung’un katlanabilir telefon stratejisi yakında değişebilir 13 sa. önce eklendi

Yeni nesil Bixby ile Samsung, Apple Intelligence'i geride bırakabilir

Samsung'un yapay zeka konusundaki yeni yaklaşımı, sadece donanımsal yükseltmelerle sınırlı kalmıyor. Şirket, özellikle S25 Ultra modelinde cihaz içi yapay zeka işlevselliğini tamamen yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Yenilenen Bixby asistanın daha akıllı ve bağlamsal açıdan daha bilinçli hale geleceği belirtilirken, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yapay zeka özellikleri de gündemde.

Teknoloji analistlerinin değerlendirmesine göre Apple'ın Apple Intelligence konusundaki temkinli yaklaşımı, Samsung'a bu alanda öne geçme fırsatı sunuyor. Samsung'un yazılım ekibinin yoğun çalışmaları, özellikle yapay zeka entegrasyonu konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, şirketin sadece donanımsal yeniliklerle değil, akıllı yazılım çözümleriyle de rakiplerinden ayrılma stratejisini ortaya koyuyor.

Galaxy S25 serisinin tasarım açısından da önemli yenilikler getireceği belirtiliyor. Ultra modelinde daha ergonomik bir kullanım için yuvarlatılmış kenarlar ve geliştirilmiş kamera modülü dikkat çekerken, bu yeniliklerin yapay zeka destekli özelliklerle bütünleşik çalışması planlanıyor. Samsung'un bu hamleleri, katlanabilir telefonların geçen yılki performansından sonra, klasik amiral gemisi modellerine olan ilgiyi tekrar canlandırmayı hedefliyor.

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