Samsung 2009 yılında 160.2 milyon monitör sattı

Sahip olduğu pazar payı ile HDTV üretiminde ilk sırada yer alan Samsung, dünya monitör pazarının da lideri konumunda. Yapılan açıklamaya göre %17.9 pazar pazayına sahip olan Samsung, 2009 yılında üst üste üçüncü kez liderliğini korumayı başardı. İkinci ile arasındaki pazar payı farkını %5.1'e çıkartan Samsung'un %99'u LCD olmak üzere 2009 yılında 160.2 milyon monitör sattığı, 2008 ile kıyaslandığında satışların ekonomik krize bağlı olarak 6 milyon adet düştüğü belirtiliyor.



Samsung içinde bulunduğumuz 2010 yılında tasarım odaklı ve fonksiyonel monitörler ile pazar payını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda firmanın en çok güvendiği ürünlerin başında ise ultra-ince LED monitörlerin gelmesi bekleniyor.