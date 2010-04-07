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Samsung 2009 yılında 160.2 milyon monitör sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sahip olduğu pazar payı ile HDTV üretiminde ilk sırada yer alan Samsung, dünya monitör pazarının da lideri konumunda. Yapılan açıklamaya göre %17.9 pazar pazayına sahip olan Samsung, 2009 yılında üst üste üçüncü kez liderliğini korumayı başardı. İkinci ile arasındaki pazar payı farkını %5.1'e çıkartan Samsung'un %99'u LCD olmak üzere 2009 yılında 160.2 milyon monitör sattığı, 2008 ile kıyaslandığında satışların ekonomik krize bağlı olarak 6 milyon adet düştüğü belirtiliyor.
Samsung içinde bulunduğumuz 2010 yılında tasarım odaklı ve fonksiyonel monitörler ile pazar payını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda  firmanın en çok güvendiği ürünlerin başında ise ultra-ince LED monitörlerin gelmesi bekleniyor.

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kaansen32 9 yıl
samsung monitörler en az ölü piksel sorunu çıkaran monitörler ve tasarım olarak ta güzel ler al beni diyo montörler bşrde adamlar her sene monitör değiştirmiyorlardır heralde aldımmı pro. kullanıcılar 2 yada 3 tane alıyorlardır heralde
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McCarty 9 yıl
ee pek şaşirmamak gerekir xl2370 Türkiyeye geldigi gibi bitiyor nasil bir milletsek monitor dayanmiyor magazalara stok eritiyoruz resmen.
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M1A2Abrams 9 yıl
bende 500 lira kazandırmıştım samsunga:P
helal olsun adamlara monitörleri gayet kaliteli
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Dreampark 9 yıl
bence sırf insanların bilinçsizliğinden kaynaklanan bi durum ama sonuçta bu ticaret ve adamlar mallarını iyi tanıtım güzel parlıyorlar bence şu an hangi ürünü söylerseniz söyleyin biçilen fiyatın yarısı anca eder...
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Batuist 9 yıl
O kadar monitörü ne ara ürettide sattı acaba??? Bu günde 444.000 monitör eder.. nasıl bir üretim kapasiteleri varmış öyle.. zaten son zamanlarda üretilen her ürün haberinin 3te biri samsung.. reklam yapmasına da gerek kalmıyor.. DH gibi siteler sağolsun...
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SiRWoLf 9 yıl
yılda 160 milyon monitor mü kafam durdu. biz millet olarak 5 yıllık monitorleri bile kullanıyoruz demekki avrupada adamlar 3 5 ayda monitor değiştiriyorlar
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