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    Samsung 250MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalışıyor

    Akıllı telefon kamera çözünürlüğü yarışında artık rakamlar 3 haneli oldu. 108MP sensörden sonra Samsung 150MP ve 250MP çözünürlüğünde iki sensör daha geliştiriyor.
    2 hf.
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    1
    14
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung 250MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalışıyor
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    Bir dönem akıllı telefon kameralarında düşük çözünürlükte ancak yetenekli sensörlere önem veriliyordu. Sonrasında ise özellikle Çinli üreticilerden gelen baskılar sonrasında artık çözünürlük yarışında ip koptu.

    Gittikçe artıyor

    Samsung geçtiğimiz günlerde insan gözünün detaylarına ulaşabilecek 600MP çözünürlüğünde bir sensör hazırladığını duyurmuştu. Sonrasında 150MP çözünürlüğünde NonaCell sensör geliştirdiği iddia edilmişti. Şimdi ise 250MP çözünürlüğünde büyük bir kamera sensörü üzerinde çalıştığını duyurdu.

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    Bugün akıllı telefonlarda en yüksek yine Samsung imzalı 108MP çözünürlüğünde ISOCELL Bright HM sensörler kullanılıyor. Standart versiyonda piksel birleştirme ile daha detaylı 27MP çözünürlüğünde görüntüler elde edilirken Galaxy S20 Ultra’ya özel versiyon ise 12MP gibi çok daha detaylı görüntüler elde edebiliyor.

    1 inçlik 150MP çözünürlüğündeki sensörün 9 pikseli birleştirerek 16MP civarında görüntüler elde ettiği ifade ediliyor. 250MP çözünürlüğündeki NonaCell sensör de yine aynı şekilde 28MP civarında çok detaylı fotoğraflar elde edebilecek.

    Samsung 250MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalışıyor
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    250MP çözünürlüğündeki sensörün çok daha büyük boyutlarda olduğu belirtiliyor. Hatta Huawei P40 Pro ana sensöründen bile büyük olacak. Bu nedenle kamera yuvasının kasadan belirgin şekilde çıkıntılı olacağı da vurgulanıyor.

    Son dönemin amiral gemi yonga setleri 200MP çözünürlüğe kadar imkan tanıyor. Muhtemelen sonraki nesilde de bu rakam 300MP seviyesine kadar çıkacak. Önümüzdeki yıl akıllı telefon kameralarında daha yoğun bir çözünürlük yarışı görebiliriz.



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    Hayır. Aynı sensörü daha küçük piksellere böldüğünüzde daha detaylı görüntü elde edersiniz. Yani çözünürlük arttıkça detay artar. Ancak pikselle...
    Yorumu gör »     Guaire
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. en beğenilen
    Küçük sensörlere bu kadar mp yüklemek saçmalık.







    Doğal ışıkta zaten güncel tüm telefonlar güzel fotoğraf çekiyor, maharet yapay ve loş ışık altında çekilen fotoğraflarda belli oluyor.







    Bu şekilde ışık alması pixel başına düşeceği için isoyu basacak ve grenli fotoğraflar ortaya koyacak yazılimsal düzeltme vs cpu/gpu ya ek yük ve batarya tüketiminin yükselmesi demek. Çünkü fotoğrafın ham maddesi ışıktır.







    Adı üstünde isocell ama Galaxy S4 Zoom kadar kaba bir tasarım ortaya koymadan 18mp ye aps-c sensor koysalar devrim niteliğinde olur.







    Bu şekilde sadece bilinçsiz tüketiciyi tavlarlar onlarda dert etmesin instagram bu kadar çözünürlüğü desteklemiyor bildiğim kadarıyla 1920x1080 e küçültüyor.



    Ekleme: Artık bir çok cihazda telefoto lensler olduğu için yazılımsal yakınlaştırma yani dijital zooma ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum. Kaldı ki croplamayı 18mp gibi bir çözünürlükte yapsanız bile detay kaybı pixellerin içine girmedikçe belli olmuyor.
    Küçük sensörlere bu kadar mp yüklemek saçmalık. Doğal ışıkta zaten güncel tüm telefonlar güzel fotoğraf çekiyor, maharet yapay ve...
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    Yanıtla +6
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    Guaire (Tayfun ) 2 hf. editörün seçimi CodyTravers
    Hayır.

    Aynı sensörü daha küçük piksellere böldüğünüzde daha detaylı görüntü elde edersiniz. Yani çözünürlük arttıkça detay artar.

    Ancak pikseller büyüklüğü belirli bir eşiğin altına düştüğünde görüntü kalitesi düşmeye başlar. Karanlıkta aşırı kumlanma, çok aydınlıkta da ışık kaynaklarının veya kuvvetli yansıma olan bölgelerin çevresinin bembeyaz çıkması gibi sorunlara yol açar.

    Akıllı telefonlarda mevcut teknoloji ile piksel büyüklüklerindeki o eşik 1.2 mikron seviyesinde diyebiliriz.

    48MP, 64MP ve 108MP modlarında piksel büyüklüğü 0.8 mikron olduğu için hem çoğu durumda iyi sonuç vermiyor. 0.8 mikron boyutundaki 48Mp sensörler 12MP modunda, 64MP sensörler 16MP modunda, 108MP sensörler ise 27MP modunde her 4 piksel tek bir piksel gibi davrandığından piksel boyutu 1.6 mikron (0.8x2) oluyor.

    Daha 1 nesil önce çoğu amiral gemisi telefonun piksellerinin 1.4 mikron olduğunu düşünürsen, onlara kıyasla kağıt üstünde hem karanlıkta hem aydınlıkta daha iyi sonuç vermekle kalmayıp, daha detaylı sonuçlar verecektir.

    4 pikseli 1 piksel gibi kullanmak yerine 9 pikseli 1 pikseli bir arada kullandığında ise piksel büyüklüğü 2.4 mikron oluyor (0.8x3)

    Bu da 1.6 mikronluk 27MP bir sensöre göre daha karanlık ortamlarda veya çok kuvvetli ışık ve gölgelerin bir arada olduğu pozlarda hem aydınlık hem de karanlık bölgeleri aynı anda daha iyi çekebilmesini sağlar.

    Tabi bunu HDR denen teknikle de elde etmek mümkün.

    4K videoların 3840x2160 çözünürlükte 12MP bir sensörün de 4000x3000 çözünürlükte olduğunu düşünürsek 4K video için 27MP bir sensörden daha idealdir. Zira 27MP bir sensörün çözünürlüğü 6000x4500 olduğundan sensörün büyük bir kısmı kullanılmayacaktır. Tabi bu sensörlerle 6K video çekilebilir, ama günümüzdeki işlemci kapasitesi gereği saniye başına düşen kare sayısı azalacak, aynı zamanda video çekiminin daha stabil olmasını sağlayan EIS gibi özellikler kullanılamayacaktır. Dosya boyutları aşırı büyük olacaktır. Bunların hepsi mümkün olsa bile doğal çözünürlüğünde izlemek için 6K bir monitör veya televizyon gerekecektir. 8K bir televizyon olsa bile çözünürlüğü doğal olarak birbirini tutmadığı için görüntüde bozulmalar olacaktır.
    Hayır. Aynı sensörü daha küçük piksellere böldüğünüzde daha detaylı görüntü elde edersiniz. Yani çözünürlük arttıkça detay artar. Ancak pikselle...
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    Yanıtla +5
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    cngzmls 2 hf.
    Megapiksel önemli değil laflarına başlamayın yine. Bu kadar yüksek çözünürlükler ile çok fazla yakınlaştırma yapılabilecek. Ben heyecanla bekliyorum bu sensörleri.
    Megapiksel önemli değil laflarına başlamayın yine. Bu kadar yüksek çözünürlükler ile çok fazla yakınlaştırma yapılabilecek. Ben heyecanla bekliyorum bu sensörl...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Drummerrrr (Oguz Han) 2 hf. cngzmls
    Hevesini kirmayayim ama mercimek kadar sensörden bu performansi bekleme.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    samsung hala bos isler pesinde. istersen 1000 mp sensör geliştir, istersen 200x star trek zoom yap, arka tarafta 4-5 kamerayla gel ama <br /><br />-hala arka taraftaki kameralarda optik imaj sabitleyici açıkken videolardan %30 kırp<br /><br />-hala videolarda zoom yaparken o yumuşak geçişi yapama<br /><br />-hala kameralar arası geçişleri pürüzsüz hale getireme. <br /><br />fotoğraf konusunda oldukça başarılı olabilir ancak gerek samsung gerek diğer android telefonların hiçbiri iPhone kalitesinde bi video deneyimi sunmuyor, üzerine gitmeleri gereken konu asıl bu olmalı.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Megapikselin önemli olduğunu iphone 12 13 14 arttırınca anlayacaksınız. Samsung yenilikçi, Apple yavaş yavaş kazıklayarak yapıyor aradaki fark bu.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 hf.
    Boyu değil işlevi önemlidir, Lakin bu durum İş fotoğraf ve Video'ya gelince öyle olmuyor işte, Bu sadece pazarlama açısından katkı sağlar, Yüzeysel bilgisi olanlara yönelik haberler ve ürünler bence, İllaki katkısı olacak tabi olmaz değil ama beklenenin yarısı kadar etkili olmayacaktır.
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    Beach. 2 hf. yeni yorumcu
    Vay be çok sağlam görüntü olur
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    Feyzuli 2 hf.
    Kusura bakmasın samsung ama anca depolama kısmını yücelten bir gelişme çabası bu. s20de gördük. 150mb foto ama 12mplik kamera ile karşılaştırınca aynı.
    Yanıtla +1
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    olağan_şüpheli 2 hf.
    İzleyin .MP fazla olması öyle ahım şahım bir kazanç sağlamıyor. Bir artısı varsa bir de eksisi oluyor.


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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 2 hf.
    Standart versiyonda piksel birleştirme ile daha detaylı 27MP çözünürlüğünde görüntüler elde edilirken Galaxy S20 Ultra’ya özel versiyon ise 12MP gibi çok daha detaylı görüntüler elde edebiliyor.


    Şu kısmı tam anlamadım. Standart versiyonda 27mp görüntü özel versiyon da 12mp görüntü elde ediliyorsa düşük mp görüntü elde etmek daha iyi bir başarım mı oluyor?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Guaire (Tayfun ) 2 hf. CodyTravers
    Hayır.

    Aynı sensörü daha küçük piksellere böldüğünüzde daha detaylı görüntü elde edersiniz. Yani çözünürlük arttıkça detay artar.

    Ancak pikseller büyüklüğü belirli bir eşiğin altına düştüğünde görüntü kalitesi düşmeye başlar. Karanlıkta aşırı kumlanma, çok aydınlıkta da ışık kaynaklarının veya kuvvetli yansıma olan bölgelerin çevresinin bembeyaz çıkması gibi sorunlara yol açar.

    Akıllı telefonlarda mevcut teknoloji ile piksel büyüklüklerindeki o eşik 1.2 mikron seviyesinde diyebiliriz.

    48MP, 64MP ve 108MP modlarında piksel büyüklüğü 0.8 mikron olduğu için hem çoğu durumda iyi sonuç vermiyor. 0.8 mikron boyutundaki 48Mp sensörler 12MP modunda, 64MP sensörler 16MP modunda, 108MP sensörler ise 27MP modunde her 4 piksel tek bir piksel gibi davrandığından piksel boyutu 1.6 mikron (0.8x2) oluyor.

    Daha 1 nesil önce çoğu amiral gemisi telefonun piksellerinin 1.4 mikron olduğunu düşünürsen, onlara kıyasla kağıt üstünde hem karanlıkta hem aydınlıkta daha iyi sonuç vermekle kalmayıp, daha detaylı sonuçlar verecektir.

    4 pikseli 1 piksel gibi kullanmak yerine 9 pikseli 1 pikseli bir arada kullandığında ise piksel büyüklüğü 2.4 mikron oluyor (0.8x3)

    Bu da 1.6 mikronluk 27MP bir sensöre göre daha karanlık ortamlarda veya çok kuvvetli ışık ve gölgelerin bir arada olduğu pozlarda hem aydınlık hem de karanlık bölgeleri aynı anda daha iyi çekebilmesini sağlar.

    Tabi bunu HDR denen teknikle de elde etmek mümkün.

    4K videoların 3840x2160 çözünürlükte 12MP bir sensörün de 4000x3000 çözünürlükte olduğunu düşünürsek 4K video için 27MP bir sensörden daha idealdir. Zira 27MP bir sensörün çözünürlüğü 6000x4500 olduğundan sensörün büyük bir kısmı kullanılmayacaktır. Tabi bu sensörlerle 6K video çekilebilir, ama günümüzdeki işlemci kapasitesi gereği saniye başına düşen kare sayısı azalacak, aynı zamanda video çekiminin daha stabil olmasını sağlayan EIS gibi özellikler kullanılamayacaktır. Dosya boyutları aşırı büyük olacaktır. Bunların hepsi mümkün olsa bile doğal çözünürlüğünde izlemek için 6K bir monitör veya televizyon gerekecektir. 8K bir televizyon olsa bile çözünürlüğü doğal olarak birbirini tutmadığı için görüntüde bozulmalar olacaktır.
    Yanıtla +5
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    deoks 2 hf.
    Megapiksel yarışında artık ekmek yok. Çok yanlış yolda ilerliyorlar.
    Yanıtla +2
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