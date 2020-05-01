Samsung 250MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalışıyor

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Bir dönem akıllı telefon kameralarında düşük çözünürlükte ancak yetenekli sensörlere önem veriliyordu. Sonrasında ise özellikle Çinli üreticilerden gelen baskılar sonrasında artık çözünürlük yarışında ip koptu.

Gittikçe artıyor

Samsung geçtiğimiz günlerde insan gözünün detaylarına ulaşabilecek 600MP çözünürlüğünde bir sensör hazırladığını duyurmuştu. Sonrasında 150MP çözünürlüğünde NonaCell sensör geliştirdiği iddia edilmişti. Şimdi ise 250MP çözünürlüğünde büyük bir kamera sensörü üzerinde çalıştığını duyurdu.

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Bugün akıllı telefonlarda en yüksek yine Samsung imzalı 108MP çözünürlüğünde ISOCELL Bright HM sensörler kullanılıyor. Standart versiyonda piksel birleştirme ile daha detaylı 27MP çözünürlüğünde görüntüler elde edilirken Galaxy S20 Ultra’ya özel versiyon ise 12MP gibi çok daha detaylı görüntüler elde edebiliyor.

1 inçlik 150MP çözünürlüğündeki sensörün 9 pikseli birleştirerek 16MP civarında görüntüler elde ettiği ifade ediliyor. 250MP çözünürlüğündeki NonaCell sensör de yine aynı şekilde 28MP civarında çok detaylı fotoğraflar elde edebilecek.

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250MP çözünürlüğündeki sensörün çok daha büyük boyutlarda olduğu belirtiliyor. Hatta Huawei P40 Pro ana sensöründen bile büyük olacak. Bu nedenle kamera yuvasının kasadan belirgin şekilde çıkıntılı olacağı da vurgulanıyor.

Son dönemin amiral gemi yonga setleri 200MP çözünürlüğe kadar imkan tanıyor. Muhtemelen sonraki nesilde de bu rakam 300MP seviyesine kadar çıkacak. Önümüzdeki yıl akıllı telefon kameralarında daha yoğun bir çözünürlük yarışı görebiliriz.

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