Samsung Galaxy S25 serisinin onaylanan özellikleri

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Tam Boyutta Gör Samsung Unpacked 2025 etkinliğine bir hafta kala, yeni Galaxy S25 serisinin tasarımı, kamera özellikleri ve yapay zeka özellikleri sızdırıldı. İşte onaylanan Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra özellikleri:

Galaxy S25 serisinin tanıtım görselleri sızdırıldı: İşte tasarım 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S25 Now Bar özelliği ne işe yarayacak?

Now Bar, kullanıcıya gün boyunca faydalı olabilecek kişiselleştirilmiş bilgiler ve öneriler gösterecek. Örneğin; sabahları havanın nasıl olacağını ve güne ne kadar enerjik başladığınızı göreceksiniz. İşe gitmeden Google Haritalar'ı açacak ve müzik listenizi çalacak. Gece Özeti, o günkü adım sayınız gibi günlük aktivite istatistikleriyle birlikte günün unutulmaz anlarını gösterecek.

Bu özelliklerden bazıları Gemini tarafından desteklenirken, bazıları Samsung'un kendi AI algoritmaları tarafından desteklenecek.

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra kamera özellikleri

Paylaşılan tanıtım görselleri ayrıca Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra'nın kamera özelliklerini de ortaya koyuyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25+, OIS'li 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 10MP telefoto kameraya (3x optik yakınlaştırma) sahip olacak. Önde 12MP kamera olacak.

Galaxy S25 Ultra, OIS'li 200MP ana arka kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilen 10MP telefoto kamera ve 50MP süper telefoto kameraya (5x optik yakınlaştırma) sahip olacak. Bu modelde de önde 12MP kamera olacak. Samsung, 200 MP kameranın 2x optik kalitede yakınlaştırma sunabildiğini, 50 MP telefoto kameranın ise 10x optik kalitede yakınlaştırma çekimleri sunduğunu söylüyor.

Samsung Galaxy S25, S25 Plus batarya kapasitesi

Galaxy S25+, 4900 mAh bataryadan güç alacak. Galaxy S25 Ultra modelinde 5000 mAh batarya olacak. Yeni Galaxy S serisinde kılıfla Qi2 kablosuz şarjın destekleneceği söyleniyor. Üç telefonda da Snapdragon 8 Elite işlemci olacak.

Galaxy S25 serisi, Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile gelecek. Bu cihazlar muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

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Samsung Galaxy S25 serisinin onaylanan özellikleri