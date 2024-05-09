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    Fiyat performans canavarı Realme GT Neo 6 tanıtıldı

    Realme, popüler telefonu GT Neo 5'in halefini Çin'de satışa sundu. Realme GT Neo 6, rekabetçi fiyata üst düzey performans sunmayı amaçlıyor.                     
    Realme GT Neo 6 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme'nin GT serisine eklediği yeni model GT Neo6, orta seviye amiral gemisi telefon olarak konumlandırılabilir. Realme GT Neo 6, Qualcomm’un kısa süre önce duyurduğu Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini taşıyor.

    Snapdragon 8s Gen 3 ve oyunculara özel modlar

    GT Neo6, Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle birlikte 10.000 seviyeli VC soğutma sistemini taşıdığından üst seviye grafiklere sahip mobil oyunlar ve diğer zorlu görevlerde en iyi performansı sunacaktır. Telefonda performansı daha da artırmak için kullanıcıların CPU ve GPU frekanslarını özelleştirmesine olanak tanıyan Geek Performance Panel 2.0’ın yanı sıra, uyumlu bir soğutucu takıldığında tam performans modunu etkinleştiren gelişmiş bir yapay zeka modu (AI Burning Mode) bulunuyor.

    6000 nit, 120Hz, 6.78 inç ekran

    Realme’ye göre tüm bunlar inanılmaz oyun performansı anlamına geliyor. Telefon, Genshin Impact gibi oyunlarda native 1.5K çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca Honor of Kings gibi popüler oyunlarda en iyi görüntü kalitesi ve kare hızlarını sağlıyor. BOE ile birlikte geliştirilen 6.78 inç ekran, 120Hz yenileme hızını destekliyor ve 6000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca, sektörde bir ilk olan, kullanıcının yorgunluğunu aktif olarak algılayan ve çeşitli ekran parametrelerini buna göre ayarlayan "Greenfield AI” göz koruması bulunuyor. Düşük frekanslı titreşimi azaltma ve donanım düzeyinde mavi ışık azaltma da mevcut. Son olarak, ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

    16GB RAM, 1TB depolama, 50MP ana kamera

    Telefon, 12GB ve 16 GB LPDDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile geliyor. Arkada çift kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera, optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 MP Sony IMX882 sensör. Buna 8MP ultra geniş açılı sensör (Sony IMX355) eşlik ediyor. Önde de 32MP Sony IMX615 kamera mevcut.

    5500 mAh batarya

    GT Neo6, Snapdragon 8s 3 işlemcili telefonlar arasında en yüksek bataryaya sahip telefon. 5500mAh batarya, 120W hızlı şarjı destekliyor. Telefon, 10 dakikada %50 oranında şarj oluyor. IP65 sertifikalı telefon, rakipleri arasında çift frekanslı GPS + üç frekanslı Beidou özelliğine sahip tek telefon. Telefonda ayrıca IR sensörü, X ekseni doğrusal motoru ve NFC bulunuyor.

    Realme GT Neo 6 fiyatı

    Realme GT Neo6, çizgi romanları sevenler için özel kutusunda aksesuarlarıyla birlikte (Realme Buds Air 6, kılıf) geliyor. Telefonun fiyatına gelince, üç bellek ve depolama seçeneği mevcut:

    • Realme GT Neo6 12 GB + 256 GB: 290 dolar
    • Realme GT Neo6 16 GB + 256 GB: 332 dolar
    • Realme GT Neo6 16 GB + 1 TB: 415 dolar

    Realme GT Neo6 özellikleri

    Realme GT Neo 6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 1264 x 2780, 120Hz, 6000 nit, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1 TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32 MP f/2.5
    • Batarya: 5500 mAh, 120w
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 75.1 x 8.7 mm, 191 g
    • İşletim sistemi: Android 14, Realme UI 5.0
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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