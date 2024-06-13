Samsung, 2nm ve 1.4nm yol haritasını açıkladı: İşte detaylar

Samsung Foundry'nin duyuruları ağırlıklı olarak 2025 yılında üretime girecek olan ve şirketin 1.4 nm sürecinin piyasaya gireceği 2027 yılına kadar sürecek olan 2nm sınıfı süreç teknolojilerine odaklanıyor. Samsung ayrıca daha önce SF3P olarak açıkladığı süreç teknolojisini şimdi SF2 olarak yeniden adlandırarak 2nm sınıfına bir başka süreç daha ekliyor. SF2, mobil tarafta da yine 2025 yılında seri üretimde olacak.
Eğer neden spesifik rakamlar vermediğimizi merak ediyorsanız bunun nedeninin Samsung’un herhangi bir teknik detay paylaşmamasından kaynaklandığını söylemeliyiz. Açıkçası Samsung’un yol haritası nanometre tanımlamasında rakipleriyle oldukça benzer ve eşleşiyor. Ancak, rakiplerinin aksine Samsung, bu süreç teknolojilerinin hangi faydalar getireceği konusunda sessiz kalmayı tercih etti.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.