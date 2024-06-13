Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 2nm ve 1.4nm yol haritasını açıkladı: İşte detaylar

    Samsung Foundry, kısa bir süre önce güncellenmiş yol haritasını açıkladı. Firma, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 3nm, 2nm ve 1.4nm süreç teknolojilerine geçiş yapacak.
    Samsung, 2nm ve 1.4nm yol haritasını açıkladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Samsung Foundry, ABD sürmekte olan SFF 2024 fuarı sırasında 2nm ve 3nm yongalar için yol haritasını ve yapay zeka ve otomotiv yongaları için özel planlarını açıkladı. Yeni plan, Samsung'un 2nm sınıfı üretim süreçlerinin 2027'ye kadar olan gelişimini kapsıyor; buna arka taraf güç dağıtımına sahip bir süreç teknolojisi, 2027'de 1.4nm sınıfı yeni nesil süreç planları ve 'yüksek değerli' 4nm sınıfı bir üretim teknolojisinin tanıtılması da dahil.

    Samsung, 2027'de 1.4nm'ye geçecek

    Samsung Foundry'nin duyuruları ağırlıklı olarak 2025 yılında üretime girecek olan ve şirketin 1.4 nm sürecinin piyasaya gireceği 2027 yılına kadar sürecek olan 2nm sınıfı süreç teknolojilerine odaklanıyor. Samsung ayrıca daha önce SF3P olarak açıkladığı süreç teknolojisini şimdi SF2 olarak yeniden adlandırarak 2nm sınıfına bir başka süreç daha ekliyor. SF2, mobil tarafta da yine 2025 yılında seri üretimde olacak.

    Samsung, 2nm ve 1.4nm yol haritasını açıkladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ancak Samsung, SF3P’nin SF2 haline gelmesinin sadece isim değişikliği olmadığını, süreç, tasarım, güç ve alan gibi alanlarda geliştirme ve optimizasyonlar yapıldığını söylüyor. Ancak spesifik olarak detaylar paylaşılmıyor. Bununla birlikte Samsung, 2026 ve 2027 için planlanan bir sonraki teknolojilerine dair de bilgiler veriyor. 2026 yılında Samsung, SF2'nin daha hızlı ancak daha az yoğun transistörler içeren bir başka iyileştirmesi olan SF2P'ye geçiş yapacak. Bu yıl aynı zamanda Yapay Zeka (AI) ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC ve sunucular) için tasarlanan SF2X süreci de hazır olacak. Bunu 2027 yılında arka taraf güç dağıtımını (BSPDN) benimseyecek olan SF2Z takip edecek. Samsung, 3nm ile kullanıma aldığı GAA transistörlerin gelişmeye devam ettiğini ve 2nm süreçlerinde de kullanılacağını söyledi.
    Samsung, 2nm ve 1.4nm yol haritasını açıkladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    2027 yılında aynı zamanda otomotiv sektörü için optimize edilen SF2A’da piyasaya girecek. Bu arada Samsung, dördüncü nesil 4nm işlem düğümü olan SF4X, yapay zeka ve HPC kullanımı için hazır olduğunu, 2025’te otomotiv çipleri için optimize edilmiş 4nm SF4A’ye geçeceklerini de açıkladı.

    Samsung, 2nm ve 1.4nm yol haritasını açıkladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Son olarak, 1.4nm sınıfı süreç teknolojisi olan SF1.4 de yine 2027 yılında gelecek. İlginç bir şekilde bu süreç teknolojisinde arka taraf güç dağıtımı bulunmuyor gibi görünüyor. Bu ilginç bir tercih zira diğer tüm üreticiler (Intel, TSMC) 1.4nm/14A süreçlerinde arka taraf güç dağıtımını kullanacak.

    Eğer neden spesifik rakamlar vermediğimizi merak ediyorsanız bunun nedeninin Samsung’un herhangi bir teknik detay paylaşmamasından kaynaklandığını söylemeliyiz. Açıkçası Samsung’un yol haritası nanometre tanımlamasında rakipleriyle oldukça benzer ve eşleşiyor. Ancak, rakiplerinin aksine Samsung, bu süreç teknolojilerinin hangi faydalar getireceği konusunda sessiz kalmayı tercih etti.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-showcases-ai-era-vision-and-latest-foundry-technologies-at-sff-2024 https://www.sammobile.com/news/samsung-2nm-mobile-chips-process-node-ready-2025-1-4nm-2027/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dianabol nedir ankara en iyi fiat ustası dr.mustafa eraslan panax kullanıcı yorumları pepsi açılımı blade parfüm hangisi güzel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız