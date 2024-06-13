Samsung, 2nm ve 1.4nm yol haritasını açıkladı: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Samsung Foundry, ABD sürmekte olan SFF 2024 fuarı sırasında 2nm ve 3nm yongalar için yol haritasını ve yapay zeka ve otomotiv yongaları için özel planlarını açıkladı. Yeni plan, Samsung'un 2nm sınıfı üretim süreçlerinin 2027'ye kadar olan gelişimini kapsıyor; buna arka taraf güç dağıtımına sahip bir süreç teknolojisi, 2027'de 1.4nm sınıfı yeni nesil süreç planları ve 'yüksek değerli' 4nm sınıfı bir üretim teknolojisinin tanıtılması da dahil.

Samsung, 2027'de 1.4nm'ye geçecek

Samsung Foundry'nin duyuruları ağırlıklı olarak 2025 yılında üretime girecek olan ve şirketin 1.4 nm sürecinin piyasaya gireceği 2027 yılına kadar sürecek olan 2nm sınıfı süreç teknolojilerine odaklanıyor. Samsung ayrıca daha önce SF3P olarak açıkladığı süreç teknolojisini şimdi SF2 olarak yeniden adlandırarak 2nm sınıfına bir başka süreç daha ekliyor. SF2, mobil tarafta da yine 2025 yılında seri üretimde olacak.

Tam Boyutta Gör Ancak Samsung, SF3P’nin SF2 haline gelmesinin sadece isim değişikliği olmadığını, süreç, tasarım, güç ve alan gibi alanlarda geliştirme ve optimizasyonlar yapıldığını söylüyor. Ancak spesifik olarak detaylar paylaşılmıyor. Bununla birlikte Samsung, 2026 ve 2027 için planlanan bir sonraki teknolojilerine dair de bilgiler veriyor. 2026 yılında Samsung, SF2'nin daha hızlı ancak daha az yoğun transistörler içeren bir başka iyileştirmesi olan SF2P'ye geçiş yapacak. Bu yıl aynı zamanda Yapay Zeka (AI) ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC ve sunucular) için tasarlanan SF2X süreci de hazır olacak. Bunu 2027 yılında arka taraf güç dağıtımını (BSPDN) benimseyecek olan SF2Z takip edecek. Samsung, 3nm ile kullanıma aldığı GAA transistörlerin gelişmeye devam ettiğini ve 2nm süreçlerinde de kullanılacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör 2027 yılında aynı zamanda otomotiv sektörü için optimize edilen SF2A’da piyasaya girecek. Bu arada Samsung, dördüncü nesil 4nm işlem düğümü olan SF4X, yapay zeka ve HPC kullanımı için hazır olduğunu, 2025’te otomotiv çipleri için optimize edilmiş 4nm SF4A’ye geçeceklerini de açıkladı.

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Tam Boyutta Gör Son olarak, 1.4nm sınıfı süreç teknolojisi olan SF1.4 de yine 2027 yılında gelecek. İlginç bir şekilde bu süreç teknolojisinde arka taraf güç dağıtımı bulunmuyor gibi görünüyor. Bu ilginç bir tercih zira diğer tüm üreticiler (Intel, TSMC) 1.4nm/14A süreçlerinde arka taraf güç dağıtımını kullanacak.

Eğer neden spesifik rakamlar vermediğimizi merak ediyorsanız bunun nedeninin Samsung’un herhangi bir teknik detay paylaşmamasından kaynaklandığını söylemeliyiz. Açıkçası Samsung’un yol haritası nanometre tanımlamasında rakipleriyle oldukça benzer ve eşleşiyor. Ancak, rakiplerinin aksine Samsung, bu süreç teknolojilerinin hangi faydalar getireceği konusunda sessiz kalmayı tercih etti.

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