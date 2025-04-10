Samsung, 2nm sürecinde önemli ilerleme kaydetti

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Tam Boyutta Gör 3nm üretim sürecinde büyük sorunlar yaşayan Samsung, 2nm süreci üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu sefer işleri sıkı tutan Koreli dev, verimlilik konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş görünüyor.

%40 verime ulaştı

Sene başında gelen raporlar, Samsung'un 3nm GAA teknolojisinde yaklaşık %20 ila %30 arasında bir verimliliğe sahip olduğunu bildiriyordu. Güney Kore'den gelen yeni bir habere göre şirket, verimliliği %40'a çıkarmayı başardı. Her ne kadar gidilecek hala çok yol olsa da, Samsung'un işleri yoluna koymaya başladığı görülüyor.

Şirketin dökümhane bölümü Samsung Foundry, sene başında göreve yeni başkan Han Jin-man'ı getirmişti. Han, göreve geldikten sonra şirket içinde bir mesaj yollayarak verimin arttırılması talimatını vermişti. Bu talimatın sonuç verdiği görülüyor.

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Bu ilerlemeye rağmen rakip TSMC, 2nm'de %60 verimlilikle hala Samsung'un önünde seyrediyor. Seri üretim için %70-80 verimliliğe ulaşılması gerektiği belirtiliyor. Samsung, yeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ün seri üretimi için Kasım ayını işaret ediyor.

Ayrıca, AMD ve Nvidia gibi firmaların da Samsung'un 2nm sürecine ilgi gösterdiği bildiriliyor. Eğer Samsung, bu şirketlerden sipariş alabilirse dökümhane pazar payında büyük bir artış görebilir ve yeniden TSMC ile rekabet edebilecek bir pozisyona gelebilir.

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