Samsung’un 1.4nm üretim sürecini iptal ettiği bildirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, en gelişmiş üretim süreçlerinden biri olarak görülen 1.4nm (SF1.4 olarak adlandırılıyor) çip üretim sürecini iptal ettiği öne sürüldü. Bu iddia, firmanın zaten zorlu geçen çip üretim işinde yeni bir gerileme yaşadığına işaret ediyor olabilir. Öte yandan, Samsung’un mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanmak için bu kararı aldığı da ihtimaller arasında.

Yarı iletken üretiminde küresel lider konumunda bulunan TSMC, 2024’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 67.1’lik pazar payına ulaşarak rakibi Samsung’a karşı üstünlüğünü perçinledi. Samsung, 2nm GAA (Gate-All-Around) teknolojisinde deneme üretiminde yüzde 30 verim elde ederek bir miktar ilerleme kaydetti. Ancak en yeni söylentiler, firmanın 1.4nm sürecini iptal etmiş olabileceğini gösteriyor.

Samsung'un 1.4nm planları riske girdi

Tam Boyutta Gör Bu durum, iki farklı anlama gelebilir: Ya Samsung’un çip üretim bölümü ciddi sıkıntılar içinde ya da şirket, kaynaklarını ve insan gücünü 2nm üretim sürecini olgunlaştırmaya yönlendirmek istiyor.

SF1.4, önceki nesillere kıyasla daha yüksek güç verimliliği ve performans sunmayı vaat ediyordu. Samsung, bu süreci maliyetleri düşük tutacak şekilde tasarlayarak pazar payını genişletmeyi hedefliyordu. SF1.4 üretim sürecinin 2027 yılında yüksek hacimli üretime gireceği öngörülmüştü. Şirket ayrıca otomotiv odaklı SF2A ve arka taraf güç dağıtımı teknolojisini içeren SF2Z gibi özel varyantlarla da bu süreçte ilerleme kaydetmeyi amaçlıyordu.

Samsung 2nm sürecine geçiyor: ASML'den tedarik süreci başladı 2 gün önce eklendi

Samsung’un 3nm GAA süreci, düşük verim oranları nedeniyle beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Şirketin 2025 yılında piyasaya sürülecek olan Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 çipinin üretimine Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Bunun için de 2nm GAA sürecinde verimi artırması gerekiyor. Ancak bu süreç, şirketin daha ileri teknolojilere yatırım yapmasını geciktirebilir.

Çip üretim sektöründe en büyük rakibi olan TSMC ise 2nm sürecinde çok daha iyi ilerleme kaydediyor. Şirketin deneme üretiminde yüzde 60 gibi yüksek bir verim oranına ulaştığı bildiriliyor. Bu da TSMC’nin müşterileri için daha güvenilir bir seçenek haline gelmesine neden oluyor. Benzer şekilde Intel’in 1.8nm sınıfı 18A sürecinin de bu yıl üretime geçmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Samsung’un 1.4nm üretim sürecini iptal ettiği bildirildi