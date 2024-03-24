Samsung, 3nm'de verimi üç katına çıkardı: Ancak hala TSMC'nin gerisinde

Tam Boyutta Gör Samsung, bir süredir 3nm üretim sürecindeki verimlilik sorunlarıyla boğuşuyor. Daha önce ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, 3nm'de sadece %10 ile %20 arası verimlilik rakamlarına sahipti. Bu rakam, her bir plakadan (wafer) elde edilen çalışır çip sayısının oranını gösteriyor. Ancak yeni gelen bilgiye Güney Koreli şirket, bu verimi üç katına çıkarmayı başarmış durumda. Bu da verimliliğin %30 ile %60 arasında olduğunu gösteriyor.

Hala TSMC'nin gerisinde

Önemli bir iyileşme olsa da Samsung, rakibi TSMC'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak Samsung'un ikinci nesil 3nm sürecinden beklentileri büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Hatta ikinci neslin, TSMC'nin N3P'siyle eşit seviyede olduğu iddia ediliyor.

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TSMC'nin 3nm plaka üretimini agresif bir şekilde bu yıl aylık tahmini 100.000 adede çıkarması nedeniyle Samsung'un dökümhanedeki rakibini yakalama şansı çok az. Daha önceki bir raporda, Qualcomm gibi eski müşterilerinin güvenini yeniden kazanabilmesi için bu değeri yüzde 70'e çıkarması gerektiği belirtildiğinden, Samsung'un ek optimizasyonlar yapması gerekiyor.

Samsung'un gelecekteki siparişler için 2nm teknolojisine daha fazla yatırım yapacağına dair söylentiler de vardı ancak bu 2nm yongaların aslında farklı bir isim taşıyan 3nm yongalar olduğu ortaya çıktı.

Şu ana kadar, 3nm sürecinde kripto para madenciliği donanım siparişlerinin dışında, Samsung büyük bir müşteriden sipariş alabilmiş değil. İleride Samsung'un yaptığı iyileştirmelerin durumu değiştirip değiştirmeyeceğini zaman gösterecek

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Samsung, 3nm'de verimi üç katına çıkardı