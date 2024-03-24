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    Anlık Bildirim

    Samsung, 3nm'de verimi üç katına çıkardı: Ancak hala TSMC'nin gerisinde

    Samsung, bir süredir 3nm üretim sürecindeki verimlilik sorunlarıyla boğuşuyor. Sadece %10-20 arası verimlilikte üretim yapan şirket, iddiaya göre verimi üç katına çıkarmayı başardı.
    Samsung, 3nm'de verimi üç katına çıkardı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir süredir 3nm üretim sürecindeki verimlilik sorunlarıyla boğuşuyor. Daha önce ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, 3nm'de sadece %10 ile %20 arası verimlilik rakamlarına sahipti. Bu rakam, her bir plakadan (wafer) elde edilen çalışır çip sayısının oranını gösteriyor. Ancak yeni gelen bilgiye Güney Koreli şirket, bu verimi üç katına çıkarmayı başarmış durumda. Bu da verimliliğin %30 ile %60 arasında olduğunu gösteriyor.

    Hala TSMC'nin gerisinde

    Önemli bir iyileşme olsa da Samsung, rakibi TSMC'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak Samsung'un ikinci nesil 3nm sürecinden beklentileri büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Hatta ikinci neslin, TSMC'nin N3P'siyle eşit seviyede olduğu iddia ediliyor.

    TSMC'nin 3nm plaka üretimini agresif bir şekilde bu yıl aylık tahmini 100.000 adede çıkarması nedeniyle Samsung'un dökümhanedeki rakibini yakalama şansı çok az. Daha önceki bir raporda, Qualcomm gibi eski müşterilerinin güvenini yeniden kazanabilmesi için bu değeri yüzde 70'e çıkarması gerektiği belirtildiğinden, Samsung'un ek optimizasyonlar yapması gerekiyor.

    Samsung'un gelecekteki siparişler için 2nm teknolojisine daha fazla yatırım yapacağına dair söylentiler de vardı ancak bu 2nm yongaların aslında farklı bir isim taşıyan 3nm yongalar olduğu ortaya çıktı.

    Şu ana kadar, 3nm sürecinde kripto para madenciliği donanım siparişlerinin dışında, Samsung büyük bir müşteriden sipariş alabilmiş değil. İleride Samsung'un yaptığı iyileştirmelerin durumu değiştirip değiştirmeyeceğini zaman gösterecek

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 7 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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