Samsung, 3nm'de verimi üç katına çıkardı: Ancak hala TSMC'nin gerisinde

Hala TSMC'nin gerisinde
Önemli bir iyileşme olsa da Samsung, rakibi TSMC'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak Samsung'un ikinci nesil 3nm sürecinden beklentileri büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Hatta ikinci neslin, TSMC'nin N3P'siyle eşit seviyede olduğu iddia ediliyor.
TSMC'nin 3nm plaka üretimini agresif bir şekilde bu yıl aylık tahmini 100.000 adede çıkarması nedeniyle Samsung'un dökümhanedeki rakibini yakalama şansı çok az. Daha önceki bir raporda, Qualcomm gibi eski müşterilerinin güvenini yeniden kazanabilmesi için bu değeri yüzde 70'e çıkarması gerektiği belirtildiğinden, Samsung'un ek optimizasyonlar yapması gerekiyor.
Samsung'un gelecekteki siparişler için 2nm teknolojisine daha fazla yatırım yapacağına dair söylentiler de vardı ancak bu 2nm yongaların aslında farklı bir isim taşıyan 3nm yongalar olduğu ortaya çıktı.
Şu ana kadar, 3nm sürecinde kripto para madenciliği donanım siparişlerinin dışında, Samsung büyük bir müşteriden sipariş alabilmiş değil. İleride Samsung'un yaptığı iyileştirmelerin durumu değiştirip değiştirmeyeceğini zaman gösterecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...