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Tam Boyutta Gör Çip üretimine rakibi TSMC'yi yakalamak için çaba sarfeden Samsung, 3nm üretim sürecine geçiş yapmaya çalışıyor. İkinci nesil 3nm teknolojisini kullanan çipleri piyasaya sürmeye hazırlanan şirketin üretim verimliliği konusunda problemler yaşadığı iddia edilmişti.

"İstikrarlı performans ve verimle üretim sürüyor"

Şirket, dün Güney Kore'nin Seul kentinde Samsung Foundry Forum ve Samsung Advanced Foundry Ecosystem Forum etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Samsung yöneticileri, ikinci nesil 3nm sürecini kullanan çip üretiminin istikrarlı performans ve verimle planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Dolayısıyla, Exynos 2500'ün üretim verimliliği nedeniyle iptal edilebileceği söylentileri doğru olmayabilir.

Gate All Around (GAA) transistör mimarisini kullanan ikinci nesil 3nm sürecine Samsung oldukça güveniyor. Güney Koreli dev şu ana kadar büyük çip üreticileriyle bir anlaşma imzalamasa da, AMD ve Qualcomm'un Samsung'un 3nm süreciyle ilgilendiği yönünde söylentiler bulunuyor. Rakip TSMC ise 3nm konusunda çok iyi durumda bulunuyor. Apple, Google, MediaTek, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketler TSMC'nin 3nm sürecini kullanıyor veya kullanmayı planlıyor.

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Samsung, yeni 3nm süreciyle üretilen ilk çipini yakın zamanda tanıttı. Samsung'un yeni akıllı saatlerine güç veren Exynos W1000, yeni üretim sürecinin yanında Samsung'un yeni gelişmiş paketleme teknolojileri sayesinde bellek, depolama ve güç devrelerini aynı paket içerisinde barındırıyor. Beş çekirdekli bir CPU'ya (bir Cortex-A78 CPU çekirdeği ve dört Cortex-A55 CPU çekirdeği) ve Mali-G68 MP2 GPU'ya sahip Exynos W1000, önceki nesle göre 3.7 kata kadar performans artışı sunmanın yanında, gelişmiş üretim süreci sayesinde daha düşük güç tüketimi sunuyor.

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Samsung, 3nm üretim sürecinin planlandığı gibi gittiğini açıkladı