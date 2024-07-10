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    Anlık Bildirim

    Samsung, 3nm üretim sürecinin planlandığı gibi gittiğini açıkladı

    İkinci nesil 3nm teknolojisini kullanan çipleri piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung'un üretim verimliliği konusunda problemler yaşadığı iddia edilmişti. Şirket, bu iddiayı yalanladı.
    Samsung, 3nm üretim sürecinin planlandığı gibi gittiğini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Çip üretimine rakibi TSMC'yi yakalamak için çaba sarfeden Samsung, 3nm üretim sürecine geçiş yapmaya çalışıyor. İkinci nesil 3nm teknolojisini kullanan çipleri piyasaya sürmeye hazırlanan şirketin üretim verimliliği konusunda problemler yaşadığı iddia edilmişti.

    "İstikrarlı performans ve verimle üretim sürüyor"

    Şirket, dün Güney Kore'nin Seul kentinde Samsung Foundry Forum  ve Samsung Advanced Foundry Ecosystem Forum etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Samsung yöneticileri, ikinci nesil 3nm sürecini kullanan çip üretiminin istikrarlı performans ve verimle planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Dolayısıyla, Exynos 2500'ün üretim verimliliği nedeniyle iptal edilebileceği söylentileri doğru olmayabilir.

    Gate All Around (GAA) transistör mimarisini kullanan ikinci nesil 3nm sürecine Samsung oldukça güveniyor. Güney Koreli dev şu ana kadar büyük çip üreticileriyle bir anlaşma imzalamasa da, AMD ve Qualcomm'un Samsung'un 3nm süreciyle ilgilendiği yönünde söylentiler bulunuyor. Rakip TSMC ise 3nm konusunda çok iyi durumda bulunuyor. Apple, Google, MediaTek, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketler TSMC'nin 3nm sürecini kullanıyor veya kullanmayı planlıyor.

    Samsung, yeni 3nm süreciyle üretilen ilk çipini yakın zamanda tanıttı. Samsung'un yeni akıllı saatlerine güç veren Exynos W1000, yeni üretim sürecinin yanında Samsung'un yeni gelişmiş paketleme teknolojileri sayesinde bellek, depolama ve güç devrelerini aynı paket içerisinde barındırıyor. Beş çekirdekli bir CPU'ya (bir Cortex-A78 CPU çekirdeği ve dört Cortex-A55 CPU çekirdeği) ve Mali-G68 MP2 GPU'ya sahip Exynos W1000, önceki nesle göre 3.7 kata kadar performans artışı sunmanın yanında, gelişmiş üretim süreci sayesinde daha düşük güç tüketimi sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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