Samsung, 3nm üretim sürecinin planlandığı gibi gittiğini açıkladı

"İstikrarlı performans ve verimle üretim sürüyor"
Şirket, dün Güney Kore'nin Seul kentinde Samsung Foundry Forum ve Samsung Advanced Foundry Ecosystem Forum etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Samsung yöneticileri, ikinci nesil 3nm sürecini kullanan çip üretiminin istikrarlı performans ve verimle planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Dolayısıyla, Exynos 2500'ün üretim verimliliği nedeniyle iptal edilebileceği söylentileri doğru olmayabilir.
Gate All Around (GAA) transistör mimarisini kullanan ikinci nesil 3nm sürecine Samsung oldukça güveniyor. Güney Koreli dev şu ana kadar büyük çip üreticileriyle bir anlaşma imzalamasa da, AMD ve Qualcomm'un Samsung'un 3nm süreciyle ilgilendiği yönünde söylentiler bulunuyor. Rakip TSMC ise 3nm konusunda çok iyi durumda bulunuyor. Apple, Google, MediaTek, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketler TSMC'nin 3nm sürecini kullanıyor veya kullanmayı planlıyor.
Samsung, yeni 3nm süreciyle üretilen ilk çipini yakın zamanda tanıttı. Samsung'un yeni akıllı saatlerine güç veren Exynos W1000, yeni üretim sürecinin yanında Samsung'un yeni gelişmiş paketleme teknolojileri sayesinde bellek, depolama ve güç devrelerini aynı paket içerisinde barındırıyor. Beş çekirdekli bir CPU'ya (bir Cortex-A78 CPU çekirdeği ve dört Cortex-A55 CPU çekirdeği) ve Mali-G68 MP2 GPU'ya sahip Exynos W1000, önceki nesle göre 3.7 kata kadar performans artışı sunmanın yanında, gelişmiş üretim süreci sayesinde daha düşük güç tüketimi sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.