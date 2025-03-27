Samsung’a Hindistan'da 4G ekipmanlarında usulsüzlükten 600 milyon dolar ceza

Samsung, Hindistan'da büyük bir vergi suçlamasıyla gündemde. Şirketin, 2018 ile 2021 yılları arasında Güney Kore ve Vietnam’dan ithal ettiği 784 milyon dolar değerindeki telekom ekipmanları için beyan edilmesi gereken vergileri ödemediği ortaya çıktı. Bu durum, Hindistan hükümetinin dikkatini çekti ve dev teknoloji markasına toplamda 601 milyon dolarlık dev bir ceza kesildi.

Vergi dairesine göre Samsung, 4G altyapısında kritik bir rol oynayan “Remote Radio Head” isimli bileşenleri düşük vergili bir sınıfa dahil ederek yüzde 10 ila 20 arasındaki ithalat vergisinden kaçınmaya çalıştı. Sadece şirket değil, Hindistan’daki üst düzey yöneticiler de bu süreçten sorumlu tutuldu. Aralarında ağ çözümleri başkan yardımcısı Sung Beam Hong, CFO Dong Won Chu ve iki yönetici daha bulunan yedi isim toplamda 81 milyon dolarlık kişisel cezalarla karşı karşıya kaldı.

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Vergi kaçırıldığı belirtilen donanımların büyük kısmı Reliance Jio tarafından satın alındı. İlginç olan ise bu satışların, Samsung’un Hindistan’da 2024 yılı boyunca elde ettiği yaklaşık 955 milyon dolarlık net kârın önemli bir kısmını oluşturması. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak bu ceza, yalnızca mali sonuçlarıyla değil, Samsung’un Hindistan’daki itibarı açısından da ciddi bir sınav olabilir.

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