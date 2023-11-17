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    Samsung akıllı saatler indirime girdi!

    Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyası ile Samsung akıllı saatlerde indirimler başladı. Samsung'un en yeni modellerinden Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch Classic modelleri indirime girdi.

    Samsung akıllı saatler indirime girdi! Tam Boyutta Gör

    Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde indirimler başladı. Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic modelleri uygun fiyatlara satın alınabiliyor.

    Amazon'dan satın almak için: İndirimli Galaxy Wach Akıllı Saatler

    Galaxy Watch 6’nın Öne Çıkan Özellikleri

    Samsung akıllı saatler indirime girdi! Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Watch 6, önceki modele göre daha büyük ekran ve daha ince çerçeve ile geliyor. 40mm ve 43mm olarak iki farklı boyut seçeneği bulunuyor.

    480 x 480 çözünürlüğünde Super AMOLED panelin kullanıldığı ekran, çizilmelere karşı dayanıklı Safir Kristal cam ile geliyor. Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Tam şarjla 40 saate kadar dayanabilen Galaxy Watch 6, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

    Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 6

    Galaxy Watch 6 Classic'in Öne Çıkan Özellikleri

    Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44 mm ve 47mm olarak iki farklı boyut seçeneği sunuyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.

    Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Galaxy Watch 6 Classic, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

    Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 6 Classic

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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