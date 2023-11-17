Samsung akıllı saatler indirime girdi!

Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde indirimler başladı. Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic modelleri uygun fiyatlara satın alınabiliyor.
Amazon'dan satın almak için: İndirimli Galaxy Wach Akıllı Saatler
Galaxy Watch 6’nın Öne Çıkan Özellikleri
Samsung Galaxy Watch 6, önceki modele göre daha büyük ekran ve daha ince çerçeve ile geliyor. 40mm ve 43mm olarak iki farklı boyut seçeneği bulunuyor.
480 x 480 çözünürlüğünde Super AMOLED panelin kullanıldığı ekran, çizilmelere karşı dayanıklı Safir Kristal cam ile geliyor. Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Tam şarjla 40 saate kadar dayanabilen Galaxy Watch 6, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.
Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 6
Galaxy Watch 6 Classic'in Öne Çıkan Özellikleri
Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44 mm ve 47mm olarak iki farklı boyut seçeneği sunuyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.
Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Galaxy Watch 6 Classic, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.
Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 6 ClassicBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.