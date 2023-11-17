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Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde indirimler başladı. Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic modelleri uygun fiyatlara satın alınabiliyor.

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Galaxy Watch 6’nın Öne Çıkan Özellikleri

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Samsung Galaxy Watch 6, önceki modele göre daha büyük ekran ve daha ince çerçeve ile geliyor. 40mm ve 43mm olarak iki farklı boyut seçeneği bulunuyor.

480 x 480 çözünürlüğünde Super AMOLED panelin kullanıldığı ekran, çizilmelere karşı dayanıklı Safir Kristal cam ile geliyor. Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Tam şarjla 40 saate kadar dayanabilen Galaxy Watch 6, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

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Galaxy Watch 6 Classic'in Öne Çıkan Özellikleri

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44 mm ve 47mm olarak iki farklı boyut seçeneği sunuyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.

Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Galaxy Watch 6 Classic, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

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Samsung akıllı saatler indirime girdi!